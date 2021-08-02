5 седанов за 300 000 рублей — на них еще можно поездить — журнал За рулем

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5 седанов за 300 000 рублей - на них еще можно поездить

По нынешним ценам на вторичке, 300 тысяч рублей - это планка, ниже которой только сущие развалюхи.

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Типовой пример «за 300 тысяч рублей»: Приора 8–10 лет с пробегом двести тысяч км. Зная ресурс вазовских агрегатов, можно предположить, что они близко подобрались к «последнему вздоху», но сколько-то еще поездят. Покупают, конечно, и Приоры — в основном те, кто готов всё чинить сам. Многим важна низкая (относительно иномарок) стоимость запчастей.

Можно ли найти боеспособную иномарку за 300 тысяч рублей? Да, но это будет не кроссовер, а выбор придется ограничить «бюджетным сегментом» с моторами и трансмиссиями из числа долгоиграющих.

Экзотика усложняет обслуживание и поиск запчастей, так что выгоднее отдать предпочтение моделям, продававшимся у нас десятками тысяч.

Mitsubishi Lancer IX

Системные болячки «девятки» — гниющие горловина бака и личинки дверных замков, а также рулевая рейка, быстро убиваемая при езде по нашим ямодорогам.
Системные болячки «девятки» — гниющие горловина бака и личинки дверных замков, а также рулевая рейка, быстро убиваемая при езде по нашим ямодорогам.

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Машина с отличной репутацией и очень живучая, если не считать претензий к мягкому японскому ЛКП. «Девятых лансеров» с девственным кузовом сейчас уже не найти, но всяко он более стойкий, чем ладовские.

300 тысяч рублей — это машины 2006–2009 годов выпуска и с заявленными пробегами в диапазоне 150–250 тысяч км. Подавляющее большинство — с неплохим мотором 1.6 (98 л.с., 4G18), с механикой или автоматом.

Двигатель ходит 300 тысяч до капремонта. Основная его болезнь — высокий угар масла. Проявляется довольно рано, но спокойно лечится заменой колец и колпачков. Трансмиссии беспроблемные. Автомату наверняка потребуется переборка после 200 тысяч, и у механики к этому сроку тоже могут износиться синхронизаторы и подшипники валов.

Продолжение — на следующей странице.

5 седанов за 300 000 рублей — на них еще можно поездить

По нынешним ценам на вторичке, 300 тысяч рублей — это планка, ниже которой только сущие развалюхи.

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