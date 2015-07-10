На вопросы читателей отвечают специалисты Mitsubishi

У мотора 1.6 нет характерных конструктивных недочетов, вызывающих повышенный расход масла, а потому производитель не модернизировал отдельные детали или узлы и не рассылал соответствующие сервисные рекомендации. Вероятно, это неисправность конкретного автомобиля. Нужно обратиться к дилеру для проведения диагностики.
Относительно мотора 1.5 подобные обращения мы встречаем довольно часто. В ряде случаев причина повышенного расхода масла — залегание поршневых колец. Год назад кольца были модернизированы — они уже доступны для заказа. К сожалению, нам неизвестно, какие конкретно изменения внесли инженеры. Сервисную кампанию по замене колец Mitsubishi проводить не будет — проблемы единичны и нет подтверждения того, что залегание напрямую связано с недостатком в конструкции или заводским браком. Возможно, причина в плохом топливе или специфических условиях эксплуатации. Но если кольца действительно залегли, их при жалобе клиента на повышенный расход масла в гарантийный период безвозмездно заменят модифицированными.
Исследования показали, что чаще всего локальная коррозия возникает из-за мелких повреждений лакокрасочного покрытия. Это не производственный дефект, но компания решила увеличить толщину слоя краски и улучшить ее характеристики. Изменения реализованы на конвейере с ноября 2014 года. На автомобилях калужской сборки коррозия практически не встречается, поскольку там изначально были другие спецификации лакокрасочного покрытия.
Длительная индикация низкого давления масла — характерная особенность этого двигателя. Обычно такой эффект наблюдается при пуске холодного двигателя после долгой стоянки, особенно зимой. Масло стекает из магистралей в поддон и при низких температурах густеет. Насосу нужно определенное время, чтобы снова их заполнить. Мы проводили исследования: необходимое давление масла возникает сразу после пуска, но значения, при котором гаснет лампа на щитке, оно достигает спустя какое-то время. Это не приводит к повышенному износу деталей двигателя — опасаться нечего.
Понятия «снятие с гарантии» не существует. Это противоречит политике производителя и Закону о защите прав потребителей. Однако если возникнут неисправности, связанные именно с установкой ГБО, то ответственность несет продавец и установщик оборудования, который дает гарантию на корректную работу системы. Например, если из-за неправильного монтажа ГБО сгорел блок управления двигателем, ремонт будет платным. Если же сломалась коробка передач, то Mitsubishi будет исполнять гарантийные обязательства.
Действительно, бывают случаи течи воды с потолка. Это не производственный дефект, а нормальное физическое явление. Теплый влажный воздух в салоне поднимается вверх (особенно зимой), влага конденсируется на внутренней поверхности холодной крыши и замерзает. На мойке ледок начинает активно таять, и появляются течи. Такому явлению способствуют частые поездки на короткие расстояния, когда салон не прогревается полностью и конденсат не успевает испариться. Вдобавок владелец нередко приносит на обуви много снега и коврики оказываются постоянно сырыми. В этих случаях стоит наклеить на панель крыши теплоизолирующий материал. Некоторые дилеры используют для этого шумоизоляцию.
Жидкостную систему охлаждения (она же подогревает батарею при низких температурах) применяют, в основном, при высокой емкости силового аккумулятора, например у продукции компании Tesla это 60–85 кВт·ч. У гибридного Аутлендера в запасе всего 12 кВт·ч и батарея гораздо меньших размеров, поэтому вполне хватает воздушного охлаждения, более простого и недорогого.
Перед выводом автомобиля на рынок фирма Mitsubishi провела серию тестов в России
. Несколько Аутлендеров PHEV наездили более 70 тысяч км по разным регионам страны во всевозможных климатических и дорожных условиях. На машины ставили спецоборудование для фиксации рабочих параметров гибридной силовой установки и бензинового мотора. Перегревов и переохлаждений узлов и агрегатов выявлено не было. Причем, несмотря на прописанные в инструкции ограничения на эксплуатацию при температуре ниже —25 ºС, у нас не возникало проблем с холодным пуском и работой силового аккумулятора даже при —35 ºС. Решена ли проблема блоков ETACS — постоянная работа вентиляторов охлаждения и ближнего света фар — на Аутлендере третьего поколения?
Производитель изменил основной блок, управляющий бортовой электроникой ETACS. Новый модуль уже доступен для заказа. Однако нужно провести дополнительные проверки, чтобы убедиться, что проблема действительно решена. Сейчас новый блок устанавливают дилеры, если от клиента поступила жалоба в гарантийный период. Вопрос о проведении сервисной кампании и политики в отношении постгарантийных машин еще не решен.
С чем связан быстрый (всего за пару дней) разряд аккумулятора на Аутлендере третьего поколения?
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Быстрый разряд АКБ при длительной стоянке автомобиля, вероятно, связан с большим током утечки (до 0,5 А) из-за слабой защиты антенны иммобилайзера от источников сильного фонового электромагнитного излучения.
Обычно это происходит на открытых паркингах. Производитель в качестве контрмеры уже выпустил обновленную прошивку для блока ETACS. Клиентам, столкнувшимся с подобными неприятностями, следует не заниматься «самолечением» (кто-то помещает антенну в самодельный кожух, кто-то обматывает фольгой…), а обратиться к дилеру для бесплатного обновления программного обеспечения. Почему производитель отказался от классического гидромеханического автомата в пользу вариатора на Аутлендере с моторами 2.0 и 2.4? На вариаторы перешли и другие японские фирмы — Nissan, Toyota, Subaru
. Бесступенчатые трансмиссии (CVT) компактнее, легче и конструктивно проще, чем гидромеханические автоматы. Они лучше реализуют крутящий момент двигателя благодаря постоянно поддерживаемому оптимальному передаточному отношению. А это улучшает экономичность и экологические показатели, не говоря уже об отсутствии рывков при переключениях. Mitsubishi использует вариаторы фирмы Jatco. Увы, у нас пока нет бесступенчатой трансмиссии, рассчитанной на высокий крутящий момент бензинового мотора 3.0, и потому с этим двигателем спарен классический автомат.
Почему именно на российских Аутлендерах убрали радиатор охлаждения вариатора? Не по этой ли причине агрегаты стали перегреваться?
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Радиатор охлаждения вариатора упразднили еще на Аутлендере XL в 2010 году. Причем это коснулось многих северных рынков, а не только российского. Отсутствие радиатора не вызывало нареканий, поэтому такая конструкция перекочевала и на Outlander третьего поколения. Но позже, получив жалобы от владельцев на перегрев вариатора, производитель вернул радиатор на машины для России начиная с 2014 модельного года.
Mitsubishi не будет проводить сервисную кампанию по установке теплообменника. Исследования показали, что перегрев вариатора возможен только при длительном движении на скоростях свыше 150 км/ч и определенных погодных и дорожных условиях. Это не дефект, а реакция на особенности эксплуатации.
Комментарий ЗР. В одном из тестов Аутлендера (ЗР, 2013, № 7, «Грязные танцы») мы столкнулись с перегревом вариатора. Действительно, он возник после продолжительной езды на максимальной скорости. Заметим, что сегодня далеко не все автомобили с вариатором оснащены радиатором. ВАЖНО:
уточнения по актуальной политике рассмотрения жалоб владельцев на перегрев вариатора. Дилер обязан провести диагностику агрегата, включая тест-драйв. В общем случае, причиной перегрева могут быть какие-либо неисправности узлов вариатора. Если диагностика покажет, что дело именно в отсутствии радиатора охлаждения, то дилер должен его установить.
В случаях, когда довести вариатор до перегрева при диагностике затруднительно, к рассмотрению принимают фото и видео щитка приборов с соответствующей индикацией. Однако сам факт перегрева еще не значит установки радиатора по умолчанию. Окончательное решение в каждом конкретном случае принимает именно дилер.
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И еще пара рекомендаций. Производитель строго регламентирует сроки замены масла в CVT. В обычных условиях эксплуатации — через каждые 75 тысяч км, а в тяжелых (частая езда по пробкам или экстремальные климатические условия) — через 40 тысяч км.
В любых вариаторах есть программный счетчик деградации масла. Он учитывает такие параметры, как моточасы и характер разгонов и торможений. Его показания можно увидеть при подключении диагностического оборудования. К сожалению, этот программный индикатор не зажигает контрольную лампу и не выдает код неисправности. У специалистов Mitsubishi нет четких рекомендаций, при каких значениях пора менять масло
, но такой опыт накоплен дилерами. Они в ходе диагностики оценивают состояние жидкости и могут посоветовать заменить ее раньше положенного пробега.
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Чтобы продлить жизнь СVT
, избегайте резких нагрузок и условий, провоцирующих проскальзывание ремня. Например, когда автомобиль натыкается на бордюр или когда при выезде из грязи с пробуксовкой колёса резко попадают на асфальт — такие режимы вызывают сильные удары по трансмиссии. Не допускайте и длительного буксования: оно приводит к локальному перегреву узлов.
По информации представителей Mitsubishi, число отказов вариаторов сопоставимо с частотой поломок гидромеханических автоматов. Это подтверждает наша публикация (ЗР, 2014, № 7, «Пояс долговечности»
), в которой мы писали про неисправности агрегата Jatco JF011E для Аутлендера и Лансера. Увы, при поломке дилеры практически всегда меняют вариатор в сборе — им не поставляют отдельно ремни и конусы, которые чаще всего выходят из строя. Почему на Outlander третьего поколения не устанавливают усилитель под задний бампер, ведь он доступен как запчасть?
Этот усилитель устанавливают на машины, предназначенные только для европейского рынка. Это связано со страховым законодательством. В Европе своя культура парковки «бампер в бампер», поэтому производителей обязывают устанавливать дополнительный усилитель под бампер, чтобы минимизировать его повреждения на скоростях до 20 км/ч. Этот элемент не включен в силовую структуру кузова и никак не влияет на пассивную безопасность.
Отметим, что и многие другие производители не устанавливают такой усилитель на автомобили для российского рынка. Более того, этот элемент уже не работает на более высоких скоростях и, скорее наоборот, приводит к большей деформации элементов задней части кузова при ударе.
Когда уже на Аутлендере появится подсветка клавиш стеклоподъемников на водительской двери и автоматический режим для остальных окон?
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Мы регулярно доносим до производителя чаяния наших клиентов и претензии журналистов по этому поводу. К сожалению, этот недостаток не устранили и на обновленной машине. Однако мы надеемся, что эти функции появятся уже скоро. Из-за чего заметно плавают обороты двигателя 2.4 в паре с вариатором на Аутлендере третьего поколения при движении по ровному горизонтальному участку дороги с постоянной скоростью? Говорит ли это о неисправности бесступенчатой трансмиссии?
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Это нормальное явление. Водитель задает желаемую скорость движения нажатием педали газа, и в каждый момент времени блок управления вариатором обеспечивает оптимальную работу агрегата, чтобы наиболее эффективно использовать крутящий момент двигателя. При этом под воздействием различных, казалось бы, незаметных внешних факторов возможно и изменение оборотов мотора без участия человека. В данном случае причиной может быть, например, встречный ветер. Кто производит оригинальное масло для Mitsubishi?
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Это компания Nippon Oil, один из крупнейших производителей масла в Японии. По совместительству она принадлежит группе компаний Mitsubishi. Кстати, знаменитая торговая марка Eneos это и есть Nippon Oil. Компания производит масла и для других японских брендов: Nissan, Toyota, Mazda. Если внимательно изучить надписи на так называемых оригинальных жестяных канистрах для этих машин, то где-нибудь внизу маленькими буквами будет указано «Nippon Oil». Почему до появления оригинального масла Mitsubishi на нашем рынке дилеры использовали продукцию Mobil с вязкостью 0W-40, которой нет ни в перечне рекомендаций по обслуживанию автомобиля, ни в официальной линейке производителя?
До того, как появилась возможность поставлять оригинальное масло Mitsubishi, в основном, мы рекомендовали продукты Mobil, в том числе с вязкостью 0W-40. Этот выбор
был сделан по рекомендациям сотрудников Mobil и Mitsubishi Motors. Оно прекрасно себя зарекомендовало, хотя и не попадает в перечень рекомендованных вязкостей. У нас нет информации, почему в линейке Nippon Oil нет масел 0W-40.
Владельцы машин могут продолжать использовать продукцию Mobil, перейти на оригинальную линейку или любую другую. Дилер не вправе снимать автомобиль с гарантии, если клиент привез «свою» жидкость. Главное, чтобы это масло соответствовало спецификациям. Планирует ли Mitsubishi сделать межсервисный интервал в 10 000 км, как, например, Toyota? Многие владельцы сходятся во мнении, что масло к 7500 пробега уже вырабатывает свой ресурс.
Владельцы вправе поступать на свое усмотрение. Мы ограничиваем лишь максимальный пробег. Для среднестатистических условий эксплуатации 15 000 км — нормальный межсервисный интервал
. По данным «Автостата», это средний годовой пробег для российских водителей. Поэтому вопрос о сокращении интервала ТО на данный момент даже не стоит.
Все тяжелые условия эксплуатации и соответствующие рекомендации по обслуживанию приведены в сервисной книжке. Если владелец понимает, что он попадает в эти рамки, то добро пожаловать на замену масла через каждые 7500 км.
Оснастят ли Outlander для российского рынка дизельным мотором? Будут ли комплектации с механической коробкой передач?
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Мы неоднократно рассматривали вопрос импорта дизельных Аутлендеров в Россию или их производство в Калуге. Такие машины продают в Европе с мотором 2,2 литра. Раньше это было детище Peugeot, но около двух лет назад Mitsubishi разработала собственный двигатель. Увы, но на сегодняшний день стоимость дизельного Аутлендера в России будет слишком высока при очень низком спросе. Однако проект находится в стадии разработки. Мы мониторим рынок. Возможно, в ближайшее время Mitsubishi изменит свою ценовую политику по дизельным моторам
и они станут доступнее.
Спрос на автомобили с механической коробкой в сегменте среднеразмерных кроссоверов в России катастрофически низок. Поэтому мы не думаем, что такие модификации Аутлендера появятся на нашем рынке в ближайшем будущем. Этим же фактором в совокупности с высокой ценой опций обусловлено и отсутствие на российских машинах таких вещей, как адаптивного круиз-контроля и электролюка.
Когда стоит ожидать появления Лансера нового поколения?
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Стратегия Mitsubishi в долгосрочном развитии бренда, озвученная пару лет назад, подразумевает работу в двух направлений. Это внедорожники
(включая пикапы и кроссоверы) и электромобили. Машины остальных классов выпали из зоны особого внимания бренда. За последние годы из линейки были безвозвратно выведены практически все пассажирские автомобили: Galant, Grandis, Eclipse, Space Star. На данном этапе Lancer все еще производят и поставляют в Россию. Однако нет фактических планов и перспектив по выходу одиннадцатого поколения: ни сроков, ни видений по дизайну. Появится ли на нашем рынке Delica D5 с левым рулем? Возобновят ли поставки трехдверной версии Pajero?
Delica D5 существует только с правым рулем и ее поставляют только на соответствующие рынки. Мы неоднократно пытались договориться с производителем, чтобы сделать версию с левым рулем и импортировать ее в Россию. Но, к сожалению, это требует больших затрат на, собственно, изменения конструкции автомобиля, его сертификацию и омологацию. Чтобы окупить их, нужен стабильный объем продаж. Мы просчитали возможный спрос, было очень много запросов от клиентов с Дальнего Востока и Сибири, где эту машину в исполнении с правым рулем знают и любят. Увы, но производителя объем продаж не устроил.
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Трехдверный Pajero стал жертвой кризиса 2008–2009 годов, когда нам пришлось отказываться от импорта моделей с низким спросом. Последние машины распродали еще в 2009 году и больше мы их не заказывали. За это время пятидверный Pajero для нашего рынка претерпел массу обновлений
, которые прошли мимо младшего брата. То есть для возобновления поставок машины нужно проделать массу работ, в том числе и новую сертификацию. Как в случае с Деликой, значительные затраты может окупить только необходимый спрос на машину. К сожалению, он и был очень низок, а за последние два года совсем сошел на нет.
При любых проблемах на уровне дилеров обращайтесь в службу поддержки Mitsubishi: тел. 8-800-200-05- 25. Специалисты проконсультируют по любым вопросам и помогут разрешить спорные ситуации.
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