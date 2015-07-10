На вопросы читателей отвечают специалисты Mitsubishi

Технические специалисты Mitsubishi Motors ответили на вопросы наших читателей о проблемах, с которыми они сталкиваются при эксплуатации автомобилей марки. Как и обещали, публикуем полную версию беседы с инженерами «ММС Рус».

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С чем связан повышенный расход масла у мотора 1.6 (4G18) на Лансере IX и 1.5 на Лансере X?

У мотора 1.6 нет характерных конструктивных недочетов, вызывающих повышенный расход масла, а потому производитель не модернизировал отдельные детали или узлы и не рассылал соответствующие сервисные рекомендации. Вероятно, это неисправность конкретного автомобиля. Нужно обратиться к дилеру для проведения диагностики.

Относительно мотора 1.5 подобные обращения мы встречаем довольно часто. В ряде случаев причина повышенного расхода масла — залегание поршневых колец. Год назад кольца были модернизированы — они уже доступны для заказа. К сожалению, нам неизвестно, какие конкретно изменения внесли инженеры. Сервисную кампанию по замене колец Mitsubishi проводить не будет — проблемы единичны и нет подтверждения того, что залегание напрямую связано с недостатком в конструкции или заводским браком. Возможно, причина в плохом топливе или специфических условиях эксплуатации. Но если кольца действительно залегли, их при жалобе клиента на повышенный расход масла в гарантийный период безвозмездно заменят модифицированными.

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Как решают проблему с коррозией задней двери, крыши и подножки у Pajero Sport?

Исследования показали, что чаще всего локальная коррозия возникает из-за мелких повреждений лакокрасочного покрытия. Это не производственный дефект, но компания решила увеличить толщину слоя краски и улучшить ее характеристики. Изменения реализованы на конвейере с ноября 2014 года. На автомобилях калужской сборки коррозия практически не встречается, поскольку там изначально были другие спецификации лакокрасочного покрытия.

Почему при холодном пуске дизельного мотора 2.5 на Pajero Sport более пяти секунд горит лампа низкого давления масла?

Длительная индикация низкого давления масла — характерная особенность этого двигателя. Обычно такой эффект наблюдается при пуске холодного двигателя после долгой стоянки, особенно зимой. Масло стекает из магистралей в поддон и при низких температурах густеет. Насосу нужно определенное время, чтобы снова их заполнить. Мы проводили исследования: необходимое давление масла возникает сразу после пуска, но значения, при котором гаснет лампа на щитке, оно достигает спустя какое-то время. Это не приводит к повышенному износу деталей двигателя — опасаться нечего.

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Не снимут ли Outlander с гарантии после установки газобаллонного оборудования в специализированном сервисе?

Понятия «снятие с гарантии» не существует. Это противоречит политике производителя и Закону о защите прав потребителей. Однако если возникнут неисправности, связанные именно с установкой ГБО, то ответственность несет продавец и установщик оборудования, который дает гарантию на корректную работу системы. Например, если из-за неправильного монтажа ГБО сгорел блок управления двигателем, ремонт будет платным. Если же сломалась коробка передач, то Mitsubishi будет исполнять гарантийные обязательства.

Иногда после мойки течет вода из переднего потолочного плафона Аутлендера — почему?

Действительно, бывают случаи течи воды с потолка. Это не производственный дефект, а нормальное физическое явление. Теплый влажный воздух в салоне поднимается вверх (особенно зимой), влага конденсируется на внутренней поверхности холодной крыши и замерзает. На мойке ледок начинает активно таять, и появляются течи. Такому явлению способствуют частые поездки на короткие расстояния, когда салон не прогревается полностью и конденсат не успевает испариться. Вдобавок владелец нередко приносит на обуви много снега и коврики оказываются постоянно сырыми. В этих случаях стоит наклеить на панель крыши теплоизолирующий материал. Некоторые дилеры используют для этого шумоизоляцию.

Комментарий ЗР. В нашей редакции никто не смог припомнить подобных загадочных случаев у других производителей. При всей нелепости ситуации производителю стоило организовать хотя бы бесплатную установку теплоизоляции при обращении владельцев с жалобой.

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Почему Outlander PHEV оснащен воздушной системой охлаждения силового аккумулятора, а не жидкостной, более оптимальной для холодного климата?

Жидкостную систему охлаждения (она же подогревает батарею при низких температурах) применяют, в основном, при высокой емкости силового аккумулятора, например у продукции компании Tesla это 60–85 кВт·ч. У гибридного Аутлендера в запасе всего 12 кВт·ч и батарея гораздо меньших размеров, поэтому вполне хватает воздушного охлаждения, более простого и недорогого.