Подсчитано, сколько авто сегмента премиум купили россияне – показатели выросли!

Автостат: вторичный рынок России автомобилей класса Luxury в марте вырос на 12%

Россияне в марте приобрели 210 автомобилей сегмента Luxury на вторичном рынке, этот показатель на 12% превышает итоги аналогичного периода 2023 года. Тогда было куплено 188 экземпляров автомобилей премиальных марок. Такую статистику озвучили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Согласно данным экспертов, порядка 45% люксовых машин с пробегом в марте пришлось на марку Bentley – 92 единицы. Подержанных Rolls-Royce купили почти в три раза меньше – 35 шт. Также в марте 30 человек стали владельцами Maserati и 27 – Lamborghini. Ferrari с пробегом купили в количестве 14 единиц.

Среди моделей лидерство в сегменте Luxury на «вторичке» удерживает Bentley Continental GT (46 шт.), на долю этой марки приходится 22% от общего объема. На втором месте – Lamborghini Urus (22 шт.), тройку лидеров замыкают Bentley Bentayga и Bentley Continental Flying Spur (по 21 шт.). Также в топ-5 вошел Rolls-Royce Cullinan (13 шт.).

Что касается итогов первого квартала текущего года, вторичный рынок автомобилей премиум-класса также продемонстрировал рост. В частности, за первые три месяца россияне купили 455 таких машин – на 8% выше показателя I квартала 2023 года.

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Источник: Автостат