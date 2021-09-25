Как успокоиться за рулем за 6 секунд

Агрессию можно победить просто дыханием — рассказываем о трех способах не попасть в ДТП из-за приступа гнева.

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Агрессивное поведение на дороге стало социальной проблемой. От приступов дорожной ярости никто не застрахован. Чтобы не быть виновником ДТП из-за агрессивного вождения, предлагаем вам краткий курс «Управления гневом» с немедленным эффектом от доктора медицины терапевта Кея Мурои.

Люди испытывают сильный стресс и приступы гнева, если что-то или кто-то мешает им вести машину в привычном режиме и желаемом темпе. При этом нерв, называемый симпатическим, который является одним из нервов вегетативной системы, возбуждается: частота сердцебиения растет, кровяное давление повышаются, а дыхание становится поверхностным и частым, из-за чего начинается легкое кислородное голодание. В результате самоконтроль утрачивается.

Поскольку разум и тело и без того находятся в напряженном состоянии во время управления автомобиля, дорожная ярость может случится из-за переутомления. Поэтому избегайте непрерывных длительных поездок и давайте себе отдохнуть.

Другой вегетативный нерв, парасимпатический, наоборот, препятствует возбуждению ума и тела. Если его стимулировать, то он легко успокаивает симпатический нерв, вызывающий ярость.

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Единственный способ успокоить симпатический нерв и активировать парасимпатический — это дыхание. Считается, что глубокое дыхание помогает снимать стресс и избегать гнева. Рекомендуется дышать животом, а не грудью. Еще один секрет правильного дыхания состоит в том, чтобы сначала много выдохнуть ртом, а уже затем делать глубокий вдох через нос. Чем медленнее вы выдыхаете, тем больше парасимпатических нервов вы активируете и тем быстрее приходят в норму кровяное давление и частота сердечных сокращений. Такое дыхание можно и нужно практиковать во время управления автомобилем, чтобы оставаться спокойным и безопасным водителем.

При этом не забывайте открывать окна, чтобы проветрить салон автомобиля и подышать свежим воздухом.

Важно знать и помнить, что чувство гнева — преходяще. Столь сильная эмоция, если ее не подпитывать, длится всего 6 секунд. Если вы не будете себя раззадоривать, то ваш разум быстро и естественным образом успокоится. Для этого просто дышите по описанной выше методике.

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Если дыхание не помогает, то это лишь значит, что по каким-то причинам вы неправильно дышите. Остановитесь, выйдите из машины, расслабтесь и разведите руки в стороны на вдохе, а затем обнимите себя на выдохе и при этом немного согните спину. И так 5 раз. После этого упражнения вы сможете дышать нормально и расслабиться. Изобрел это упражнение Айко Морита.

Есть еще Гарвардский метод дыхания, разработанный доктором Эндрю Вейлем и называемый «методом дыхания 4-7-8». Вдыхайте воздух через нос в течение 4 секунд, задержите дыхание на 7 секунд, медленно выдыхайте через рот в течение 8 секунд. Как видите, на выдох требуется в два раза больше времени, чем на вдох — это подавляет симпатические нервы и позволяет вас чувствовать себя отдохнувшим. Задержка же дыхания на 7 секунд снижает частоту сердцебиения.

Потренируйтесь делать эти дыхательные упражнения заранее, чтобы быть готовым к приступам гнева.

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