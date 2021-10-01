За ответ на задачу № 160 «Распух» Андрей Титов из г. Железнодорожный получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией ­GPS-информирования.

ЗАДАЧА № 163

Реабилитируйте УАЗ

Степаныч на гаражных посиделках как-то обмолвился: «Вот все ругают УАЗик, что у него колеса проскальзывают, когда раздатка заблокирована. А спорим, что шины у всех машин проскальзывают?!» Соседи не верят: это ж тебе не вагонные колеса! Дифференциал недаром придумали. А с пробуксовкой трогаются, да на юз тормозят не все.

Помогите спорщикам разобраться, действительно ли шины проскальзывают и в каких ситуациях больше.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 ноября 2021 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1. E‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

В очередной задаче знатоки должны были определить, почему тормозной диск Мерседеса стал задевать за другие элементы тормозной системы. Некоторые читатели предположили, что дело в повреждении ступичного подшипника, который допустил просадку ступицы вместе с диском. Но насколько же сильно подшипник должен потерять геометрию, чтобы диск сместился на пару миллиметров (именно таков зазор на исправном автомобиле)? Подшипник при таком люфте превращается в месиво из остатков тел качения, сепаратора и разбитых колец!

Таким увидел торец диска наш герой.

Были предположения о неправильной установке пластин, в которые вставляют колодки. Но хозяин колодки не трогал, а ездил сначала на зимних шинах, потом перешел на летние, и все было нормально, а потом вдруг возникла проблема. Кто-то заподозрил, что во всем виновата коррозия тормозного диска, на что и был намек в условии задачи. Но представьте себе, какой толщины должен нарасти слой ржавчины, чтобы появился стук, да еще и заставивший поменять диски!

И только победитель нашего конкурса все объяснил.

Сравните диск Ларгуса (фото слева), с пробегом 130 тысяч км, который пришлось долго резать «болгаркой», чтобы показать элементы, соединяющие наружную и внутреннюю части — и развалившийся надвое диск Мерседеса (фото справа).

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У Мерседеса С‑класса, выпускавшегося с 2007 года (W204), классическая конструкция переднего тормозного механизма с плавающим суппортом. Такие применяются на множестве автомобилей, а нашим автолюбителям знакомы с ВАЗ‑2108. Помимо тормозного диска и колодок в состав механизма входят еще две основные детали. Это направляющая колодок, которая крепится к поворотному кулаку: в ее пазах могут перемещаться колодки. А еще — суппорт, который охватывает колодки и с помощью поршня может их сдвигать, зажимая диск. Суппорт — плавающий, то есть может перемещаться относительно направляющей. А она обнимает диск с обеих сторон, будучи расположенной на четко заданном расстоянии от его поверхностей. При новом диске зазор небольшой, но по мере износа он растет.

Как же мог уже походивший диск начать шаркать по направляющей? Тут надо вспомнить название задачи. Распух!

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Конструкция тормозных дисков может быть разной. Самые простые — невентилируемые, сплошные. При неудачном стечении обстоятельств рабочая плоскость может только начать «бить» на несколько десятых миллиметра. Это требует замены деталей, но за направляющую колодок диск цеплять не будет.

Вентилируемые диски имеют две рабочих поверхности, между которыми выполнены проходы для охлаждающего воздуха. Каналы получают в момент отливки диска из чугуна, и они могут иметь разную форму. У большинства автомобилей элементы, соединяющие две части диска, имеют форму радиальных, довольно мощных спиц. А у некоторых дисков между частями — только маленькие столбики.

Вот эта конструкция и привела героя нашей задачи к фиаско. Проехал он меньше 70 тысяч км за восемь лет. Причем ездил и зимой. Коррозия успела разъесть эти маленькие соединительные элементы. При первых, довольно быстрых поездках на летних шинах и, соответственно, при интенсивных торможениях, эти элементы треснули. Наружная часть диска, соединенная со ступицей, осталась на своем месте, а внутренняя часть осталась держаться на нескольких соединителях, при этом она отошла от наружной и начала задевать за направляющую колодок. Отсюда и стук! Срочно заменив оба передних диска и, рассмотрев распухший, Василич увидел страшную картину — соединяли части диска всего два элемента. Остальные полностью развалились.

Андрея Титова поздравляем с победой!

Фото: Anastasia Sorokina/Unsplash