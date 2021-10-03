Забытые проекты СССР: трамвай с подвесным вагоном

Единственные советские трамваи, построенные по принципу «Две комнаты с ванной», бегали в 60‑е годы по Тбилиси.

Четыре образца были изготовлены на мощностях местного трамвайно-троллейбусного управления.

Состав включал в себя моторный и прицепной вагоны, между которыми находилась навесная промежуточная секция для сквозного прохода пассажиров. В салоне были установлены мягкие диваны — как продольно, так и поперечно. Трамваи отличались большой площадью остекления — даже переходы между вагонами в виде вертикальных цилиндров с прорезями были остеклены.

Главные недостатки необычных трамваев — шумность, плохая динамика и невысокая надежность, вызванная прогибом средней секции. До настоящего времени ни один трамвай не доехал.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему «умер» проект трехосного грузовика ГАЗ-33?

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