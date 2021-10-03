Забытые проекты СССР: трамвай с подвесным вагоном — журнал За рулем

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Забытые проекты СССР: трамвай с подвесным вагоном

Единственные советские трамваи, построенные по принципу «Две комнаты с ванной», бегали в 60‑е годы по Тбилиси.

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Четыре образца были изготовлены на мощностях местного трамвайно-троллейбусного управления.

Состав включал в себя моторный и прицепной вагоны, между которыми находилась навесная промежуточная секция для сквозного прохода пассажиров. В салоне были установлены мягкие диваны — как продольно, так и поперечно. Трамваи отличались большой площадью остекления — даже переходы между вагонами в виде вертикальных цилиндров с прорезями были остеклены.

Главные недостатки необычных трамваев — шумность, плохая динамика и невысокая надежность, вызванная прогибом средней секции. До настоящего времени ни один трамвай не доехал.

Забытые проекты СССР: трамвай с подвесным вагоном

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