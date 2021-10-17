Полузабытые проекты СССР: «Белка» для народа

Создать недорогой компактный автомобиль, который можно производить на небольшом заводе — именно такая идея в середине 50‑х годов привела к созданию опытных образцов «Белки». Выпуск оригинальной машины вагонной компоновки планировался на Ирбитском мотоциклетном заводе.
Любопытно, что наряду с закрытым кузовом был разработан и совсем уже упрощенный вариант — сельскохозяйственный НАМИ-А‑50. Дверей нет, крыша брезентовая, запасное колесо на передке кузова.
Был проработан вариант с пластиковой съемной жесткой крышей и откидывающимися вверх боковыми дверями из стеклопластика. Идея обсуждалась на уровне Совета Министров СССР, но в итоге на роль недорогого автомобиля был выбран будущий «горбатый» — ЗАЗ‑965.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему почему «умер» проект трехосного грузовика ГАЗ-33?
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Фото: НАМИ