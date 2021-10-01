1. По А и по Б, ведь поворот налево разрешает и разворот 2. Знак разворот не распространяется на перекресток, поэтому по Б нельзя. Только по А 3. Ни по какой, так как стрелка на дополнительной секции светофора не горит 4. Только А, потому что такой маневр разрешает знак. По Б нельзя, ведь стрелка на светофоре не горит

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