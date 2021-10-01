Перекресток с подвохом — 50% развернутся с нарушением
Дополнительный разворот разгружает перекресток и делает на нем маневры безопаснее. Но одновременно многих водителей он вводит в заблуждение.
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Красный автомобиль проехал место для разворота, не успев сбросить скорость. Может ли он развернуться на перекрестке? Не нарушит ли он ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
Вот по какой траектории красному автомобилю можно развернуться?
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