Перекресток с подвохом — 50% развернутся с нарушением — журнал За рулем

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Перекресток с подвохом — 50% развернутся с нарушением

Дополнительный разворот разгружает перекресток и делает на нем маневры безопаснее. Но одновременно многих водителей он вводит в заблуждение.

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Красный автомобиль проехал место для разворота, не успев сбросить скорость. Может ли он развернуться на перекрестке? Не нарушит ли он ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Перекресток с подвохом — 50% развернутся с нарушением

Вот по какой траектории красному автомобилю можно развернуться?

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