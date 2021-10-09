При смене летних шин на зимние важно выставить правильное давление. Оказывается, это не так просто сделать с помощью обычного компрессора. Эксперимент «За рулем» все прояснил.

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Во время одного из наших шинных тестов эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин выяснили, что все (абсолютно все!) штатные манометры компрессоров показывают неверные значения!

Образцовый манометр, соединенный с работающим компрессором, показывает 2,0 бара, но как только электродвигатель останавливается, давление падает до 1,8 бара. Подключаем образцовый манометр напрямую к вентилю — то же самое значение.

Почему же шина оказывается недокачанной? Опытным путем мы выяснили, что около 0,2 бара теряется при преодолении узкого канала в золотнике.

Чем больше проходное сечение наконечника, тем погрешность меньше. Но любой наконечник нуждается в хорошем контакте с вентилем.

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Когда компрессор выключается, расход воздуха становится равным нулю, и давление во всей системе выравнивается — тогда можно оценить погрешность манометра компрессора. Имея в виду это, накачиваем колесо по простым правилам.

Как правильно накачать колесо

Правильно подсоединить наконечник к вентилю. Нужно обеспечить максимально плотное надевание (наворачивание) наконечника. Накачать колесо с небольшим запасом в 0,2–0,3 бара. Измерить давление точным (не тем, что встроен в компрессор) манометром непосредственно на колесе. Привести давление в норму, стравив из шины лишний воздух.

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Так, к слову, делали еще наши деды.

Имейте в виду, что длительная езда на недокачанных шинах приводит к ускоренному износу боковых частей протектора.

Рекомендованное давление в колесах для разных условий эксплуатации обычно указано на специальной наклейке, которая расположена на средней стойке кузова или в передней части проема водительской двери.