Во время одного из наших шинных тестов эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин выяснили, что все (абсолютно все!) штатные манометры компрессоров показывают неверные значения!
Образцовый манометр, соединенный с работающим компрессором, показывает 2,0 бара, но как только электродвигатель останавливается, давление падает до 1,8 бара. Подключаем образцовый манометр напрямую к вентилю — то же самое значение.
Почему же шина оказывается недокачанной? Опытным путем мы выяснили, что около 0,2 бара теряется при преодолении узкого канала в золотнике.
Когда компрессор выключается, расход воздуха становится равным нулю, и давление во всей системе выравнивается — тогда можно оценить погрешность манометра компрессора. Имея в виду это, накачиваем колесо по простым правилам.
Как правильно накачать колесо
- Правильно подсоединить наконечник к вентилю. Нужно обеспечить максимально плотное надевание (наворачивание) наконечника.
- Накачать колесо с небольшим запасом в 0,2–0,3 бара.
- Измерить давление точным (не тем, что встроен в компрессор) манометром непосредственно на колесе.
- Привести давление в норму, стравив из шины лишний воздух.
Так, к слову, делали еще наши деды.
Имейте в виду, что длительная езда на недокачанных шинах приводит к ускоренному износу боковых частей протектора.
Рекомендованное давление в колесах для разных условий эксплуатации обычно указано на специальной наклейке, которая расположена на средней стойке кузова или в передней части проема водительской двери.
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