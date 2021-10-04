3 мифа о моторах с турбонаддувом

Любая поломка — турбина под замену, турбояма и необходимость покупать более емкий аккумулятор… Вы в это верите?

1. Турбояма навсегда

Многим владельцам автомобилей с турбодвигателем хорошо знаком эффект турбоямы — когда турбина не успевает раскручиваться и нагнетать воздух в камеры сгорания, из-за чего ощущается недостаток мощности.

Вот только у современных моторов турбоямы нет. Чтобы избавиться от этого недостатка, инженеры придумали множество хитростей: уменьшали инерционность за счет малого диаметра, внедряли перепускной клапан, применяли две турбины разной размерности (twinturbo) и просто две турбины (biturbo), делали турбины с двумя «улитками» разных размеров, придумали турбины с изменяемой геометрией и оснащали электрическими моторами. И все эти способы весьма и весьма действенны — никаких турбоям.

2. Слабый аккумулятор турбомотор не запустит

Одна из особенностей турбодвигателей — небольшая степень сжатия по сравнению с атмосферными двигателями (турбина и так нагнетает избыток воздуха). Кроме того, у них, при одинаковой с атмосферниками мощностью, меньше объем цилиндров. Такой двигатель запустит даже небольшой подсевший аккумулятор. Да и какого-то особого монстрообразного стартера для этого не нужно.

3. Любая поломка турбины — замена всего агрегата

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И это тоже заблуждение. Турбонаддув — это не цельный кусок металла, и турбину можно разобрать на «улитку», картридж, подшипниковый узел, элементы уплотнения и колесо турбины с валом. Что именно из этих деталей сломалось, то и меняется. Затем агрегат вновь собирают и возвращают под капот. Восстановлением турбин занимается множество специализированных сервисов.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Страх наддува», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2021.

Фото: BorgWarner