3 мифа о моторах с турбонаддувом

1. Турбояма навсегда
Многим владельцам автомобилей с турбодвигателем хорошо знаком эффект турбоямы — когда турбина не успевает раскручиваться и нагнетать воздух в камеры сгорания, из-за чего ощущается недостаток мощности.
Вот только у современных моторов турбоямы нет. Чтобы избавиться от этого недостатка, инженеры придумали множество хитростей: уменьшали инерционность за счет малого диаметра, внедряли перепускной клапан, применяли две турбины разной размерности (twinturbo) и просто две турбины (biturbo), делали турбины с двумя «улитками» разных размеров, придумали турбины с изменяемой геометрией и оснащали электрическими моторами. И все эти способы весьма и весьма действенны — никаких турбоям.
2. Слабый аккумулятор турбомотор не запустит
Одна из особенностей турбодвигателей — небольшая степень сжатия по сравнению с атмосферными двигателями (турбина и так нагнетает избыток воздуха). Кроме того, у них, при одинаковой с атмосферниками мощностью, меньше объем цилиндров. Такой двигатель запустит даже небольшой подсевший аккумулятор. Да и какого-то особого монстрообразного стартера для этого не нужно.
3. Любая поломка турбины — замена всего агрегата
И это тоже заблуждение. Турбонаддув — это не цельный кусок металла, и турбину можно разобрать на «улитку», картридж, подшипниковый узел, элементы уплотнения и колесо турбины с валом. Что именно из этих деталей сломалось, то и меняется. Затем агрегат вновь собирают и возвращают под капот. Восстановлением турбин занимается множество специализированных сервисов.
Еще больше мифов, касающихся турбированных двигателей, вы найдете в октябрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.
Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Страх наддува», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2021.
Фото: BorgWarner