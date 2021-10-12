Как понять, что тормозные колодки надежные? Ответ эксперта

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— Тест тормозных колодок смутил. Испытания на сдвиг и замеры жесткости материала — не совсем то, что волнует водителя. Я как-то взял неоригинальные на свой Sandero, так они не тормозили совсем: усилие на педали выросло раза в три. Поменял на оригинальные, всё встало на свои места.
— Проведенные нами испытания позволили отсечь колодки, которые не укладываются в официальные предельные нормативы. Большинство водителей, возможно, ни разу не затормозят на них «в пол» — но случись такая ситуация, остаться без тормозов не хотелось бы.
Особое внимание мы уделили проверке прочности связи между материалом накладки и каркасом тормозной колодки. Фактически это имитация предельного режима работы тормозов. Если в этот момент колодка разрушится, все прочие достоинства уже не будут иметь никакого значения.
Колодки испытывались в совершенно одинаковых условиях, и одни оказались лучше, другие на грани допуска, а были и вовсе опасные.
Твердость колодок позволяет косвенно прикинуть срок их службы. При прочих равных условиях твердая колодка наверняка проживет дольше мягкой — хотя при этом сильнее будет изнашивать тормозной диск.
Все замеры проводились поверенными приборами — а вот наши ноги, увы, «тарировать» так же точно невозможно.
Особо следует опасаться колодок, у которых отрыв происходит на стыке пластины и накладки. Это означает, что при интенсивном торможении, нагрев колодку, вы рискуете оторвать фрикционную накладку и остаться без тормозов.
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