Что не так с Икстрейлом? Мнение эксперта

Кроссовер динамичный, вместительный, но клавиши на передней панели весь вид портят... Обидно!

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

— Описывая Nissan X‑Trail (сравнительный тест кроссоверов. — Прим. ред.), вы указали, что клавиши на передней панели — родом из 90‑х. А что с ними не так — дизайн, эргономика, или это общая претензия к механическим переключателям?

— Речь, конечно, не о клавишах как таковых. Наоборот — я постоянно сетую на то, что пользоваться разнообразными сенсорными панелями в движении не всегда удобно. И наличие дублирующих кнопок — это плюс.

Но вот их внешний вид не менялся с 90‑х годов. Даже на не самом молодом Ниссане примитивные прямоугольные клавиши смотрятся инородно в интерьере, решенном в более современной стилистике.

Подобные клавиши я встречал еще в 90-х на праворульных «японцах». Но тут — машина за 2,5 миллиона

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Интерьер Ниссана казался устаревшим еще в момент дебюта. Возраст чувствуется и по отсутствию нормальной площадки под смартфон, и по дизайну.

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