Машина сама сдаст водителя в ГИБДД за нарушение? Да!

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— Вопрос по телематической системе «Автодата». Следует ли понимать, что с её поголовным внедрением дорожные камеры станут ненужными? Ведь каждая машина, оснащенная таким устройством, фактически будет «стучать» сама на себя…
— По видимости, когда-нибудь так и произойдет. Надо только прописать законодательную базу относительно возможности фиксировать нарушения подобным образом. Пока что предстоящее подключение частных машин к «Автодате» носит добровольный характер.
Возможно, владельцам будут даже платить за это какие-то небольшие деньги. Думается, многие всё равно не захотят делиться данными, и контролировать их продолжат камерами.
Также вне зоны действия «Автодаты» остаются все старые автомобили, лишенные телематических устройств. Так что отказ от камер фиксации нарушений можно будет серьезно рассматривать лет через 20–30. Если, конечно, не внедрят законы, обязывающие подключиться к системе всем поголовно.
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