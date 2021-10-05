Почему нарушение признали повторным? Ведь год уже прошел!

22 июня 2021 года на портале госуслуг обнаружил постановление за повторный проезд на красный сигнал светофора, хотя само нарушение было зафиксировано 30 апреля этого же года. В прошлый раз такое же нарушение было совершено мной 20 мая 2020 года. Разъясните, насколько законно считать повторным нарушение, если с момента совершения предыдущего до получения «письма счастья» прошло более года?
К. Крылов, Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— По всей видимости, в отношении вас вынесли постановление о привлечении к ответственности по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ за повторное совершение правонарушения, связанного с проездом на запрещающий сигнал светофора, что влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
Повторным считается административное правонарушение, совершенное в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение однородного административного правонарушения (статья 4.3 КоАП РФ).
В соответствии с частью 1 статьи 4.6 лицо считается подвергнутым наказанию со дня вступления постановления в силу до истечения одного года со дня окончания его исполнения. В случае административного штрафа этим днем считается день его уплаты.
Таким образом, годичный срок будет отсчитываться с момента уплаты вами штрафа за совершение первого нарушения. Поскольку с учетом приведенных вами сроков второе однородное правонарушение было совершено раньше, чем истек год с момента уплаты штрафа за первое нарушение, постановление по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ представляется вынесенным обоснованно.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»