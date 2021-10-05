Редкий ВАЗ-2106: совсем не похож на Жигули со вторички

В этом году исполняется 45 лет с начала производства ВАЗ-2106. Это была самая массовая модель Жигулей. И машины первых лет (начиная c 1076-го) заметно отличались от тех, что выпускались на закате производства.
Внешность: много хрома и насадка на трубе
Отличить ранние «шестерки» легко даже издалека — по обилию хромированного декора на кузове, который с годами исчез. В первую очередь это касается хромированных накладок на арках и хромированных молдингов порогов.
С годами «почернело» и наружное зеркало. У первых машин «очки» фар были характерного металлического цвета. Позже они стали черными — хром остался только на решетке радиатора. Но и этот элемент с годами обрел черный цвет.
Изменилась и эмблема. У первых машин ее основа была рубиновой, а позже стала невзрачно-черной. Также на ранних машинах на задних крыльях были красные светоотражатели. А на глушителе красовалась плоская хромированная накладка, исчезнувшая в начале 1980-х.
Роскошный салон: велюр и деревянные вставки
ВАЗ-2106 был люксовой моделью, что означало и соответствующую отделку салона. У первых машин была богатая палитра цветов — бежевый, коричневый, серый и даже красный! Сиденья и часть дверных карт отделывали велюром.
На передней панели были вставки из дерева и хрома. Пол укрывали дорогим на вид ковролином. А на заднем диване откидывался подлокотник.
Подлокотник остался, а вот прочие богатства исчезли. Дверные карты начали делать из дерматина и без хрома. Ткань на сиденьях стала обычной, а с передней панели исчезло дерево.
Новый двигатель плюс электромотор
Важным отличием шестой модели стал новый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 75 л.с. Он получил тот же индекс 2106 и позже устанавливался еще на две модели — Ниву ВАЗ-2121 и модификацию «семерки» ВАЗ-21074.
На тот момент это был самый мощный вазовский мотор, хотя гигантской разницы в динамике на фоне третьей модели с 1500-кубовым двигателем не было. И все же шильдик «Lada 1600» на крышке багажника был особой гордостью.
Еще одним новшеством под капотом стал пластиковый бачок с электронасосом омывателя. Раньше эту функцию выполняла резиновая «грелка» с ножной педалью на полу (ВАЗ-2103) или кнопкой-грушей на панели (ВАЗ-2101 и 02).
Подголовники и крутые фонари
«Шестерка» стала первой моделью со штатными подголовниками на передних сиденьях. По сегодняшним меркам они неэффективны и неудобны. Но тогда для советского водителя это было новинкой. Год спустя аналогичные элементы появились и на Ниве.
Новшеством стали и задние фонари, которые впервые в нашей истории объединили в себе все функции стоп-сигналов, габаритных огней, поворотников и заднего хода. Ничего подобного ни у одного советского автомобиля не было.
«Тройка» или «шестерка»?
Удивительно, но до сих пор многие путают ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. А ведь это разные модели как внутри, так и снаружи. У них отличаются облицовки фар и радиатора, бамперы, поворотники, задняя панель и фонари, колпаки колес.
Салоны настолько разные, что легче перечислить, что в интерьере общего. Это верхняя часть приборной панели и некоторые деревянные вставки на ней, приборы, обивка потолка и рукоятки стеклоподъемников. Все остальное: дверные карты, сиденья, центральная консоль, спидометр и тахометр, руль и подрулевые переключатели с колонкой — отличается.
Берегите историю
Еще недавно Жигули шестой модели можно было купить новыми. Но это совсем не те машины, которые выпускали 45 лет назад. За это время изменился не только автомобиль, но и отношение к нему.
Если первые «шестерки» были роскошью и признаком благополучия, то машины из последних партий, наоборот, покупали те, у кого не хватало денег на более современный и комфортный автомобиль.
И сейчас ранние ВАЗ-2106 — это музейные экспонаты, с которых сдувают пыль. А машины последних выпусков — это разъездные тачки, доживающие век в ужасных условиях. Такая вот ирония судьбы.
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