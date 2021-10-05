Редкий ВАЗ-2106: совсем не похож на Жигули со вторички

Мы разыскали (и даже протестировали) идеально сохранившийся ВАЗ-2106 из первых партий — автомобиль 1977 года выпуска.

В этом году исполняется 45 лет с начала производства ВАЗ-2106. Это была самая массовая модель Жигулей. И машины первых лет (начиная c 1076-го) заметно отличались от тех, что выпускались на закате производства.

Внешность: много хрома и насадка на трубе

Отличить ранние «шестерки» легко даже издалека — по обилию хромированного декора на кузове, который с годами исчез. В первую очередь это касается хромированных накладок на арках и хромированных молдингов порогов.

С годами «почернело» и наружное зеркало. У первых машин «очки» фар были характерного металлического цвета. Позже они стали черными — хром остался только на решетке радиатора. Но и этот элемент с годами обрел черный цвет.

Изменилась и эмблема. У первых машин ее основа была рубиновой, а позже стала невзрачно-черной. Также на ранних машинах на задних крыльях были красные светоотражатели. А на глушителе красовалась плоская хромированная накладка, исчезнувшая в начале 1980-х.

Многочисленные хромированные детали — шик 70-х — подчеркивали «люксовую» направленность шестой модели. Но с годами из всего декора остались только верхние молдинги.

Роскошный салон: велюр и деревянные вставки

Материалы по теме От дворников до двигателя: что обычно воровали с машин в СССР

ВАЗ-2106 был люксовой моделью, что означало и соответствующую отделку салона. У первых машин была богатая палитра цветов — бежевый, коричневый, серый и даже красный! Сиденья и часть дверных карт отделывали велюром.

На передней панели были вставки из дерева и хрома. Пол укрывали дорогим на вид ковролином. А на заднем диване откидывался подлокотник.

Подлокотник остался, а вот прочие богатства исчезли. Дверные карты начали делать из дерматина и без хрома. Ткань на сиденьях стала обычной, а с передней панели исчезло дерево.

У «шестерки» не было отдельной клавиши подсветки приборной панели. Она включалась вместе с габаритами. А на центральной консоли была регулировка ее яркости. Велюровая обивка сидений приятна глазу и на ощупь. А на заднем диване был подлокотник.

Новый двигатель плюс электромотор

Важным отличием шестой модели стал новый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 75 л.с. Он получил тот же индекс 2106 и позже устанавливался еще на две модели — Ниву ВАЗ-2121 и модификацию «семерки» ВАЗ-21074.

Материалы по теме Новые дороги: найди свой регион!

На тот момент это был самый мощный вазовский мотор, хотя гигантской разницы в динамике на фоне третьей модели с 1500-кубовым двигателем не было. И все же шильдик «Lada 1600» на крышке багажника был особой гордостью.

Еще одним новшеством под капотом стал пластиковый бачок с электронасосом омывателя. Раньше эту функцию выполняла резиновая «грелка» с ножной педалью на полу (ВАЗ-2103) или кнопкой-грушей на панели (ВАЗ-2101 и 02).

Двигатель ВАЗ-2106 легко опознать по синему блоку цилиндров. Еще одна редкость — «одеяло» капота, отвечавшее за тепло- и шумоизоляции.

Подголовники и крутые фонари

«Шестерка» стала первой моделью со штатными подголовниками на передних сиденьях. По сегодняшним меркам они неэффективны и неудобны. Но тогда для советского водителя это было новинкой. Год спустя аналогичные элементы появились и на Ниве.

Новшеством стали и задние фонари, которые впервые в нашей истории объединили в себе все функции стоп-сигналов, габаритных огней, поворотников и заднего хода. Ничего подобного ни у одного советского автомобиля не было.

ВАЗ-2106 стал первой моделью, у которой задние фонари объединили в себе все функции в одном корпусе. В них была встроена даже подсветка номерного знака.

«Тройка» или «шестерка»?

Удивительно, но до сих пор многие путают ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. А ведь это разные модели как внутри, так и снаружи. У них отличаются облицовки фар и радиатора, бамперы, поворотники, задняя панель и фонари, колпаки колес.

Салоны настолько разные, что легче перечислить, что в интерьере общего. Это верхняя часть приборной панели и некоторые деревянные вставки на ней, приборы, обивка потолка и рукоятки стеклоподъемников. Все остальное: дверные карты, сиденья, центральная консоль, спидометр и тахометр, руль и подрулевые переключатели с колонкой — отличается.

Берегите историю

Еще недавно Жигули шестой модели можно было купить новыми. Но это совсем не те машины, которые выпускали 45 лет назад. За это время изменился не только автомобиль, но и отношение к нему.

Материалы по теме Жигули c дизелем! Их все еще продают!

Если первые «шестерки» были роскошью и признаком благополучия, то машины из последних партий, наоборот, покупали те, у кого не хватало денег на более современный и комфортный автомобиль.

И сейчас ранние ВАЗ-2106 — это музейные экспонаты, с которых сдувают пыль. А машины последних выпусков — это разъездные тачки, доживающие век в ужасных условиях. Такая вот ирония судьбы.

Удивительная история первого народного автомобиля СССР — тут.

Продлить срок любого механизма помогут современные присадки в ГСМ.

На автомобиле появились очаги коррозии? Приезжайте к нам за Цинкором — проверенное и эффективное средство!

«За рулем» теперь есть и в TikTok.