Проверено «За рулем»: браслеты на колеса

Материалы по темеКак повысить проходимость автомобиля? Решение есть — и не одно!
Всем, кто в осенне-зимний период планирует хоть раз покинуть городские улицы и магистральные дороги, стоит на всякий случай положить в багажник браслеты на колеса.
Их очень легко установить без домкрата, причем даже на колеса уже застрявшего автомобиля.
В активе — высокопрочный самозатягивающийся замок, подкладки для защиты диска, оцинкованная цепь и хомут для закрепления оставшейся части ремешка. В интернет-магазине «За рулем» комплект из шести цепей RangerBoх можно приобрести по цене от 3290 рублей.
- Сравнительный тест цепей на колеса — тут.
- Первая помощь в борьбе с бездорожьем — браслеты противоскольжения и цепи на колёса.
- Осень напоминает нам о таких автоаксессуарах, как сетки защиты радиатора, водосток лобового стекла и дворники с подогревом. Не лишним будет держать в багажнике комплект браслетов на колеса. Все это и многое другое представлено в магазине «За рулем».
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Фото: фирма-производитель и depositphotos