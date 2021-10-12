Проверено «За рулем»: браслеты на колеса — журнал За рулем

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Проверено «За рулем»: браслеты на колеса

Браслеты RangerBox недаром относят к премиальному сегменту.

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Всем, кто в осенне-зимний период планирует хоть раз покинуть городские улицы и магистральные дороги, стоит на всякий случай положить в багажник браслеты на колеса.

Их очень легко установить без домкрата, причем даже на колеса уже застрявшего автомобиля.

В активе — высокопрочный самозатягивающийся замок, подкладки для защиты диска, оцинкованная цепь и хомут для закрепления оставшейся части ремешка. В интернет-магазине «За рулем» комплект из шести цепей RangerBoх можно приобрести по цене от 3290 рублей.

Проверено «За рулем»: браслеты на колеса

Фото: фирма-производитель и depositphotos

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