По полям без полного привода? Легко! Тестируем цепи

Эксперты «За рулем» проверили в деле цепи с разными механизмами крепления. Обе в значительной степени улучшили проходимость «подопытного» кроссовера, но к применению рекомендуется только одна из них.

Из всех приспособлений для повышения проходимости машины на снегу большинство наших читателей и подписчиков доверяют простым, но эффективным и надежным цепям.

Мы решили провести сравнительный тест двух цепей. Одна из них держится на обыкновенном замке, а другая крепится с помощью инерционной катушки. Наденем цепи на колеса и покатаемся по снегу.

Для начала установим на колесо цепь из первого комплекта.

Под замком

Достаем цепь из пластикового ящика, в котором она продавалась, и распутываем. Цепь держится на тросе с замком. Открываем замок и подсовываем трос под колесо. За счет плотной оболочки трос легко проходит вдоль колеса, ни за что не цепляясь. Соединяем его концы наверху колеса с помощью замка.

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Затем надеваем желтый крючок на желтый участок цепи (они должны оказаться в верхней части колеса) и начинаем подтягивать ее и выравнивать трос. Красный участок цепи при этом располагается снизу и отвечает за ее натяжение. Затягиваем его как можно сильнее и закрепляем с помощью красного замка. За счет специальных крючков фиксируем свободный конец красной цепи. Первый этап установки завершен.

Теперь нужно проехать несколько десятков метров, чтобы цепь центрировалась. После поездки она встала на место, но провисла. У нас не самое большое колесо, а цепь универсальна, поэтому ее красный участок почти полностью прошел через красный замок. Значит, подтянуть цепь придется другим способом.

Для этого мы снимем с желтого крючка первое желтое звено и проденем крючок во второе. Теперь у красного участка появился запас, благодаря чему цепь можно хорошо затянуть. Снова фиксируем ее с помощью специальных крючков. Сильно натягивать не нужно, так как этот участок не силовой. Установка закончена.

Едем на заснеженное поле, чтобы оценить эффективность устройства. На цепях автомобиль чувствует себя уверенно. Колеса практически не прокручиваются. Приспособление работает.

С катушкой

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Установим цепь с другим креплением. Этот комплект продавался в чуть более удобной сумке-чехле с карманами внутри, благодаря которым цепи не переплетаются. Принципиальное отличие этого комплекта от первого — автоматический механизм натяжения. Разворачиваем цепь, убеждаемся, что звенья между собой не сцеплены. Маркировка на катушке должна быть направлена внутрь. Когда мы установим приспособление, она окажется снаружи.

Просовываем трос с цепью под колесо. Он так же, как и в первом случае, легко проходит благодаря плотной оболочке. Поднимаем наверх концы троса и соединяем с помощью простого замка. Вытаскиваем цепь наружу, разравниваем ее и сдвигаем так, чтобы черный крючок оказался сверху.

Вытягиваем тросик из катушки. Смещаем красный фиксатор вправо, цепляем ответную часть и выравниваем цепь, чтобы черный участок цепи расположился симметрично по отношению к центру колеса. Нажимаем на красную кнопку на катушке, и она начинает втягивать тросик и одновременно натягивать цепь. Приспособление установлено.

Проверим, насколько эффективно катушка скорректирует положение цепи в движении. Для этого проедем несколько десятков метров. Устройство отлично работает. Видно, что механизм эффективно подтянул цепь и она нигде не провисает. Приспособление хорошо справляется со своей задачей: автомобиль уверенно преодолевает довольно сложные участки, в том числе бездорожье со снегом и грязью.

Цепи из первого и второго комплектов довольно легко монтируются и хорошо работают, реально повышая проходимость машины. При этом цепь с инерционной катушкой удобнее: после ее установки можно ехать сразу, без дополнительной корректировки. Катушка подтягивает цепь, как только колеса приходят в движение.

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