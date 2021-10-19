Проверено «За рулем»: эпоксидный клей J‑B Weld

Материалы по темеКакой клей для пластика лучше? Экспертиза ЗР
Двухкомпонентный эпоксидный клей J‑B Weld («холодная сварка») серого цвета обеспечивает прочное склеивание металла, дерева, пластика и других материалов. После полной полимеризации соединение можно подвергать мехобработке.
Клей при комнатной температуре твердеет в течение 4–6 часов, а полная полимеризация наступает через 15–24 часов. Прочность водостойкого клеевого соединения на разрыв составляет 277 кг/см², допустимая рабочая температура — 289 °C.
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Фото: фирма-производитель и Depositphotos