Проверено «За рулем»: эпоксидный клей J‑B Weld

Отмена техосмотра - чем это нам грозит? По новым правилам проходить техосмотр придется владельцам, чьи машины старше четырех лет, и в случае смены собственника. Подержанный или новый автомобиль брать сегодня? - ответ не так очевиден! С начала года средняя цена на подержанные автомобили в России выросла на 22% и достигла 838 000 руб. Причем рост отмечается во всех возрастных категориях вторичного рынка. Разобрались, что толкает цены вверх и действительно ли модели с пробегом могут быть лучше новых. Первый внедорожник СССР: как мы готовились к войне Машина повышенной проходимости с комфортабельным легковым кузовом пошла в серию летом 1941 года. Чем не кроссовер, по современному определению, пусть и с некоторой натяжкой? Но серия оказалась мизерной, а продавать автомобили частникам никто и не думал.