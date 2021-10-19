Проверено «За рулем»: эпоксидный клей J‑B Weld — журнал За рулем

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Проверено «За рулем»: эпоксидный клей J‑B Weld

«Холодная сварка» склеит всё!

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Двухкомпонентный эпоксидный клей J‑B Weld («холодная сварка») серого цвета обеспечивает прочное склеивание металла, дерева, пластика и других материалов. После полной полимеризации соединение можно подвергать мехобработке.

Клей при комнатной температуре твердеет в течение 4–6 часов, а полная полимеризация наступает через 15–24 часов. Прочность водостойкого клеевого соединения на разрыв составляет 277 кг/см², допустимая рабочая температура — 289 °C.

В интернет-магазине «За рулем» клей можно приобрести за 240 рублей.

Проверено «За рулем»: эпоксидный клей J‑B Weld

  • Часто от летящих камешков страдает кромка крыши над ветровым стеклом. А поскольку у некоторых автомобилей крыша не оцинкована, в местах сколов может начаться коррозия. Это уязвимое место можно защитить, приклеив пластиковый профиль — антискол.
  • Поддержать хорошее состояние узлов и агрегатов автомобиля поможет американская автохимия Cyclo и присадки SUPROTEC. О том, как правильно обслуживать автомобиль, читайте в книгах издательства «За рулем»
  • Проверенное и эффективное средство от коррозии — Цинкор.
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Фото: фирма-производитель и Depositphotos

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