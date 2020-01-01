Проверено «За рулем»: антискол

Часто от летящих камешков страдает кромка крыши над ветровым стеклом. А поскольку у некоторых автомобилей крыша не оцинкована, в местах сколов может начаться коррозия. Это уязвимое место можно защитить, приклеив пластиковый профиль.

Антискол «Стрелка» в сечении представляет собой уголок 9×6 мм с прочным двухсторонним скотчем. Длина 1360 мм, чего достаточно для большинства автомобилей — при необходимости антискол можно подрезать обычным канцелярским ножом.

Установить «Стрелку» удастся только на те автомобили, у которых вокруг ветрового стекла нет штатных уплотнителей — под них пластик никак не запихнешь.

В интернет-магазине «За рулем» защитный профиль продается в пластиковой тубе, которая предохраняет его от повреждений при транспортировке.

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