Назван внедорожник с проходимостью и ценой УАЗа

Миллион рублей - за машину возрастом 5-7 лет, от полутора миллионов - за почти новую.

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УАЗ Патриот — настоящий российский автомобиль, который у нас ценят за целый спектр сильных сторон: проходимость, простор в салоне, большой багажник. Но и минусов у него достаточно: проблемы с надежностью, высокий расход топлива, не самый широкий выбор по оснащению... Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин изучил все возможные варианты, которые можно рассматривать в качестве полноценной замены ульяновскому автомобилю.

Одна из примечательных машин в этом списке — Haval H5! «Китаец» кажется сильно недооцененным, несмотря на то что на российском рынке он представлен уже очень давно.

Сейчас «тульские» Haval H5 стоят от полутора миллионов, и всем машинам — около года или меньше

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Да, этот внедорожник имел аж три перерождения в России: сначала он продавался как Great Wall Hover (таких машин реализовано больше всего), позже — как DW Hower, а затем — Haval H5. То есть выбирать точно есть из чего. И, если по-крупному, выбор стоит между двумя вариантами.

С одной стороны — Ховеры из середины 2010-х в пределах миллиона рублей, что дешевле нового Патриота.

С другой — почти новые машины за 1,5 миллиона минимум. Эти с завода Haval под Тулой, где их недавно сменил кроссовер Jolion. Важный момент: у Haval сейчас нормальная дилерская сеть, и если возьмете сравнительно свежего «туляка», в придачу получите гарантийный сервис.

Так что же вы приобретаете за эти деньги?

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Привод у Haval H5 всегда полный, коробка — механическая. Двухлитровая бензиновая «четверка» в зависимости от версии выдает от 116 до 177 л.с. Да, на бездорожье этим движкам не всегда хватает тяги на низах, но понижайка эту проблему вполне решает, а электроника сносно справляется с диагоналками. Клиренс — не самый высокий по меркам сегмента, всего 190 мм. Эргономика — похуже, чем у Патриота. Но качество сборки — выше!

«Китаец» не слишком устраивает вас в качестве альтернативы Патриоту? Посмотрите на все варианты — там есть из чего выбрать!

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Фото: Haval