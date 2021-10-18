Собиратели сибирских легенд

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Одно из самых таинственных и легендарных мест в России — горная гряда Сундуки в республике Хакасия. Дефицита загадок тут точно нет.

Древняя астрономическая обсерватория или памятник геологическому прошлому? Могилы шаманов или просто причудливые камни? Руны и петроглифы на скалах — кому они принадлежат? Мы решили попробовать в этом разобраться и отправились в Хакасию — «место силы» — на автомобиле. Путь до легенды неблизкий, больше 4000 км. Чтобы не скучать в дороге, взяли с собой другую «легенду» — портативный сабвуфер и переносную акустическую систему JBL BassPro Go.

Сила внутри

Хотелось для красного словца написать «Ударим мощными басами по бездорожью», однако дороги Урала и Сибири в целом оказались очень неплохого качества. Хотя, конечно, первые полторы тысячи километров трафик очень напряженный, ведь трасса М5 «Урал» одна из самых загруженных в стране, причем процентов семьдесят — огромные фуры. Так это прекрасная возможность проверить новое гибридное аудиоустройство от JBL в деле!

JBL BassPro Go полностью адаптирована для того, чтобы без особых проблем дополнить любую штатную аудиосистему автомобиля насыщенными басами или прибавить мощности в широкополосном режиме. Честно говоря, после включения акустической системы весь личный состав автопробега вообще забыл о многочасовой пробке в предгорьях Урала и просто наслаждался ощущениями. Мы тестировали сабвуферную составляющую самыми разными музыкальными стилями — и она не подвела: мощные и насыщенные басы с уровнем звукового давления 99 дБ, что эквивалентно сабвуферу диаметром 8 дюймов в классическом исполнении; встроенный усилитель класса D мощностью 100 Вт, который работает в тандеме со встроенным DSP процессором, поддерживающим все привычные для сабвуферов настройки: частоту среза кроссовера, чувствительность, входную мощность и контроль фаз.

Порадовало также удобство и эргономичность колонки-сабвуфера. JBL BassPro Go подключается к бортовой сети 12 Вольт через клеммы или разъем прикуривателя. Осталось подать звуковой сигнал на RCA входы — и система готова. Для максимальной простоты установки все провода заведены в один быстросъемный разъем, а для надежной фиксации устройства предусмотрена удобная док-станция в виде площадки с защёлками. В комплект поставки также входит дискретный регулятор уровня баса, который можно разместить в любом удобном месте салона.

Сила снаружи

Пробки позади, вокруг — красота Уральских гор, а впереди — огромные пространства Сибири. Самое время передохнуть и остановиться на ночлег. Автомобильное путешествие особенно хорошо тем, что можно выбирать место для отдыха когда и где захочется. Мы остановились у прекрасного озера Тургояк, на берегу которого поставили палатки. Пока на костре готовился ужин, коллеги предложили протестировать, как ведет себя JBL BassPro Go на открытом воздухе. Как насчет острых ощущений? Например, запустить на ноутбуке триллер позабористей и подключить звук по протоколу Bluetooth? О да, это был незабываемый вечер! Ну еще бы — портативная акустическая система выдает мощность 70 Вт; к 120мм низкочастотному динамику и пассивному радиатору в этом режиме подключаются два широкополосных 40мм твитера, открывающие воспроизведение на полном диапазоне частот от 40 Гц до 20 кГц. Настоящий домашний кинотеатр на открытом воздухе. Кстати, технология JBL Connect поможет объединить до трех таких устройств в одну систему! Можно только представить, какой тогда получится «пикник»… Оставим для будущих поездок.

Сила пути

С точки зрения пейзажей за окном Западно-Сибирская равнина разнообразием не отличается, зато машин стало в разы меньше, что существенно добавило скорости передвижения. И вот мы уже в Хакасии. Степные просторы захватывают дух, и дорога приводит нас в легендарный музей-заповедник «Сундуки». Здесь полно загадок, ведь где-то в этих местах примерно 2400 лет назад возникло первое государство на территории Южной Сибири. А еще «немного раньше», 400 млн лет назад, был сформирован удивительный эрозионный рельеф, причудливые формы которого вызывают столько разных теорий и гипотез. Одна из самых красивых — теория археологической астрономии, согласно которой Сундуки — это остатки древней астрономической обсерватории конца бронзового века. Говорят, чтобы проверить это, нужно подняться на горную гряду на рассвете и понаблюдать за тем, куда в это время направляет свои лучи Солнце. Что мы и сделали — не забыв, конечно, взять с собой JBL BassPro Go — для создания соответствующего настроения (предварительно скачав удивительно красивые напевы хоомей — тувинского горлового пения).

Надо сказать, что теория «древней астрономии» не показалась нам убедительной. В красном песчанике, с которым миллионы лет работали ветер и вода, при хорошо развитом воображении можно увидеть много разных «тайных знаков», однако геологическое происхождение всей этой красоты гораздо более вероятно. Но это не помешало нам наслаждаться. Возле вершины главного «сундука» находится «Кресло Шамана», откуда открывается вид на весь каньон. По словам гидов, акустика здесь не хуже, чем в лучших концертных залах. А нам именно это и нужно было! И наша портативная акустическая система не разочаровала. И дело не только в звуке.

Чтобы дойти до вершины, пришлось отправиться в настоящий поход. Иногда моросил небольшой дождик, а температура ночью (нам нужно было оказаться на вершине примерно в 3:30 ночи, чтобы успеть к рассвету), несмотря на лето, была довольно низкой. Но система с честью выдержала все трудности. Прочный корпус JBL BassPro Go снабжен специальной защитой от влаги IPX5 и с успехом прошел полный цикл традиционных испытаний в условиях, которые могут встретиться при эксплуатации в автомобиле и за его пределами: активная вибрационная и ударная нагрузка, работа на предельных показателях мощности в условиях нагрева и заморозки. При этом встроенный аккумулятор рассчитан на срок до 8 часов беспрерывной работы. В какой-то момент, однако, вся наша затея чуть было не провалилась. Смартфон, на который была скачана музыка для воспроизведения, на холоде быстро разрядился. Впору призвать на помощь древнего шамана. Но нас выручила не менее легендарная аудиосистема, которая способна делиться своей энергией со сторонними мобильными устройствами через штатный USB-порт для зарядки. Чем мы с успехом и воспользовались. И, погрузившись с помощью этого аксессуара в состояние, близкое к медитации, подумали — а, может, и есть что-то в древних сибирских легендах?