6 распространенных ошибок в разговоре с инспектором ДПС

Есть невинные (вроде бы) фразы, способные вывести из себя любого гаишника и превратить спокойный диалог в конфликт. А недобросовестного сотрудника ГИБДД еще и спровоцируют на вымогательство.

Ошибка 1. Суетливость и нервозность

Типичная фраза: «Давайте побыстрее, я очень спешу!»

Водители рассчитывают, что инспектор войдет в положение — он ведь тоже человек, и ему наверняка доводилось торопиться в аэропорт или на важную встречу. Но вместо ожидаемого сочувствия инспектор может разгневаться. Во-первых, он слышит такие просьбы по тридцать раз на дню. Во-вторых, никто не любит, когда его поторапливают и подгоняют. Есть большая вероятность, что ваши документы будут проверять дотошно и нарочито медленно.

Ну а недобросовестные сотрудники, услышав, что вы торопитесь, тем более всеми силами постараются вас задержать. Вдруг вы предложите «решить вопрос на месте»?

Дмитрий Панфилов, адвокат адвокатского бюро «Человек и Закон»

Комментарий эксперта

Суетливость и нервозность при желании можно расценить как неадекватное поведение

Неудовольствие, неуместные возражения, спор действительно могут быть вызваны воздействием на психику алкоголя, наркотических или психотропных препаратов, а также крайней или пороговой усталостью от длительной езды. И это, соответственно, может побудить инспектора предложить водителю совершить дополнительные действия: выйти из машины, съездить в наркологический диспансер, проследовать в автомобиль-лабораторию для проведения экспресс-тестов. Или просто отдохнуть некоторое время от управления.

Ошибка 2. Игра «кто тут главный»

Типичная фраза: «Лучше пьяных/настоящих нарушителей останавливайте! Вон тот водитель ехал быстрее, чем я!»

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Причин, почему сотрудник «выдернул» из потока именно вас, не обратив внимания на нарушителя в соседнем ряду, может быть много.

Во-первых, каждый день полицейские получают ориентировки — ваша машина могла оказаться в числе «подозрительных».

Во-вторых, вы могли попасть на один из профилактических рейдов ГИБДД: «Трезвый водитель», «Чистый номер», «Перекресток-светофор». Мероприятия эти не из легких — приходится проверять огромное количество машин. Инспектор и сам заинтересован побыстрее отпустить не вызывающего подозрения водителя. Если, конечно, тот не начинает провоцировать должностное лицо, указывая, как ему работать.

Ну а для недобросовестного сотрудника возмущающийся проверкой водитель — просто подарок. Он сделает все, чтобы доказать, что вы и есть тот самый «настоящий» нарушитель.

Ошибка 3. Фамильярность

Типичная фраза: «Конечно, можно на „ты“»

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Переход на теплое покровительственное «ты» — излюбленный прием коррумпированных сотрудников. Молодому неопытному водителю может показаться, что неформальное общение поможет расположить инспектора к себе. На самом деле этот психологический прием позволяет полицейскому вести разговор с водителем «сверху вниз», а не на равных. В такой ситуации легче надавить на вас и предложить свой способ выхода из ситуации. В том числе и противоправный.

В то же время: Не фамильярничайте сами. Фраза: «А вы что, никогда не нарушали?» ничего кроме негатива и, соответственно, желания устроить автомобилисту самую серьезную проверку не вызовет.

Комментарий эксперта

Дмитрий Панфилов, адвокат адвокатского бюро «Человек и Закон»:

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Требуя вежливого обращения, ссылайтесь на закон

Прямого указания на обращение инспектора ДПС к водителю на «вы» законы и нормативные правовые акты РФ не содержат. Зато есть прямые указания на необходимость вежливого, тактичного обращения инспектора ДПС к участнику дорожного движения. Об этом сказано в Федеральном законе № 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в пункте 3, ст. 13 (Требования к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел). А также в ведомственном нормативном правовом акте — Приказе МВД России от 23.08.2017 №664 в редакции от 21.12.2017 «Об утверждении Административного регламента исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения» (пункт 43).