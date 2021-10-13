4 безумных краш-теста и один запрещенный

Манекены лосей и кенгуру, живые свиньи, лобовое столкновение с ретроавтомобилем и падение с 30-метровой высоты — все это составляющие краш-тестов, кажущихся безумными. Но только на первый взгляд.

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Современный автомобиль требует долгой и кропотливой работы по проверке безопасности для всех участников дорожного движения, венцом которой выступает краш-тест. Но иногда такие испытания решают иные, довольно необычные, но не менее важные, задачи.

1. Лосиный краш-тест

Лосиным тестом обычно называют проверку способности автомобиля безопасно объехать внезапно появившееся на дороге препятствие. Но в Скандинавии и Северной Америке под этим термином чаще подразумевается буквально столкновение с лосем. Точнее, с макетом животного весом 300–400 кг.

Необходимость подобного краш-теста продиктована самой жизнью. В Швеции ежегодно происходит около 4500 столкновений с лосями, в результате гибнут сотни животных и десятки людей. По данным американской статистики, на каждые 270 дорожных происшествий с лосями приходится один погибший человек.

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Исследования показывают, что ДТП с лосями на скорости выше 70 км/ч смертельно опасны для водителей

2. Кенгуру и тест на устойчивость

Каждый год в Австралии регистрируется около 20 000 столкновений автомобилей с кенгуру. Общий ущерб от таких аварий исчисляется $50 млн. Неудивительно, что в стране проводят краш-тесты с участием сумчатых манекенов с соответствующим реальному прототипу окрасом и весом (около 45 кг).

На скорости в 80 км/ч столкновение с кенгуру для обычного автомобиля чревато серьезными повреждениями.

Благодаря накопленному опыту по решению проблем со шведскими лосями Volvo в 2015 году представила в Австралии первую систему обнаружения пересекающих траекторию движения кенгуру, дополненную функцией автоматического торможения.

Система обнаружения кенгуру от Volvo реагирует со скоростью 0,05 секунды. Человеку на это в среднем требуется 1,2 секунды

3. Проверка временем

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Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) испытал надежность классических авто лобовым столкновением Chevrolet Bel Air 1959 года с Chevrolet Malibu 2009 года выпуска. Таким образом организация отметила 50-летний юбилей с момента основания, а заодно развеяла опасный миф об относительной безопасности ретроавтомобилей.

Тест показал, что водитель Chevrolet Bel Air, не оборудованного даже ремнями безопасности, практически неизбежно получит серьезные травмы и, вероятно, погибнет, а человек за рулем современного Chevrolet Malibu, скорее всего, отделается легких испугом.

Многие пользователи Сети поставили под сомнение достоверность этого краш-теста, так как, по их мнению, с машины был снят двигатель

4. Полет нормальный

Кроме лосей и кенгуру Volvo заботят скорость и эффективность работы спасательных служб. Для этого специалисты компании сбросили с высоты 30 метров десяток автомобилей моделей XC40, XC60, XC90 и V60 Cross Country.

Повреждения, полученные после падения, эквивалентны последствиям столкновения с грузовиком на большой скорости. Спасатели отработали на сильно деформированных машинах методы оперативного извлечения пострадавших — в таких ситуациях, как правило, счет идет на минуты.

По мнению Volvo, такой способ проверки безопасности дает более реалистичную картину последствий серьезной аварии по сравнению с краш-тестом в лабораторных условиях

5. Свиньи вместо манекенов

Китайские ученые в 2017 году исследовали воздействие ремней безопасности при лобовых столкновениях при помощи живых свиней. В рамках эксперимента животные выполняли роль шестилетних детей. На скорости 30 км/ч и 50 км/ч их направляли в стену и оценивали серьезность повреждений.

Свиньи использовались в краш-тестах в США до начала 1990-х годов, в частности, компанией General Motors. Но впоследствии от этой практики оказались как из-за давления зоозащитников, так и по причине принципиальных анатомических отличий человеческого тела.

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Краш-тест с участием живых хрюшек вызвал критику со стороны борцов за права животных: из 15 подопытных свиней семь скончались сразу после эксперимента, остальные умерли спустя шесть часов.

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В наше время краш-тесты нередко воспринимают как один из многих видов развлекательного контента (ролики наиболее красочных испытаний собирают на YouTube миллионы просмотров), но не стоит забывать, что это сложно устроенная, дорогая и невероятно важная индустрия. В рамках краш-тестов по европейскому стандарту безопасности Euro NCAP за последние 20 лет разбили 1800 автомобилей на сумму Є160 млн — и спасли за то же время не менее 78 000 человеческих жизней.