Фаталити: самые необычные краш-тесты

Кроме привычных краш-тестов по общепринятой методике EuroNCAP, на основе которой автомобилям присваивают звезды безопасности, в мире проводится масса альтернативных испытаний. Какие-то по большей части носят элементы шоу, а другие являются специфической, но очень кропотливой научной работой.

В основном, проведением краш-тестов занимаются мировые институты дорожной безопасности и сами автопроизводители. Первые обладают поистине уникальной технической базой и оборудованием, чтобы осуществлять самые сложные испытания. А вот автопроизводители, среди прочего, периодически устраивают из таких испытаний еще и шоу, которые все же несут и некую практическую пользу.

Фаталити: самые необычные краш-тесты

  • Мы побывали на краш-тестах дорожного ограждения и сняли на видео, как 20 тонн летит в отбойник.
  • Серия ударных испытаний детских автокресел и бустеров по методике «За рулем» — тут.
  • Как проверяет безопасность своих автомобилей компания Volvo, читайте и смотрите по этой ссылке.
  • Как менялось отношение к безопасности водителя и пассажиров и как совершенствовались средства пассивной безопасности, можно узнать из этой публикации.

Фото: фирмы-производители и институты дорожной безопасности

Фаталити: самые необычные краш-тесты
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