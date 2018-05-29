Фаталити: самые необычные краш-тесты Кроме привычных краш-тестов по общепринятой методике EuroNCAP, на основе которой автомобилям присваивают звезды безопасности, в мире проводится масса альтернативных испытаний. Какие-то по большей части носят элементы шоу, а другие являются специфической, но очень кропотливой научной работой. Моторное масло — как часто надо его менять? Советы экспертов Когда нужно менять моторное масло? Самые популярные ответы звучат так: поменяю во время ближайшего ТО, заменю с приходом зимы (или лета), дождусь круглого числа на одометре. А в последнее время подсказку всё чаще дает лампочка на приборной панели — пора, мол! Очевидно, что умная лампочка учитывает не только километры, но и моточасы. А что учитывать нам? Можно ли купить машину за биткоины? Счастливчики, которые в стародавние времена купили биткоины, сейчас радостно потирают руки: даже после того, как курс криптовалюты несколько шатало из стороны в сторону, сейчас виртуальные деньги стоят куда дороже, чем несколько лет назад. А можно ли на них купить целый автомобиль?