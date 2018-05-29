Фаталити: самые необычные краш-тесты

В основном, проведением краш-тестов занимаются мировые институты дорожной безопасности и сами автопроизводители. Первые обладают поистине уникальной технической базой и оборудованием, чтобы осуществлять самые сложные испытания. А вот автопроизводители, среди прочего, периодически устраивают из таких испытаний еще и шоу, которые все же несут и некую практическую пользу.
- Мы побывали на краш-тестах дорожного ограждения и сняли на видео, как 20 тонн летит в отбойник.
- Серия ударных испытаний детских автокресел и бустеров по методике «За рулем» — тут.
- Как проверяет безопасность своих автомобилей компания Volvo, читайте и смотрите по этой ссылке.
- Как менялось отношение к безопасности водителя и пассажиров и как совершенствовались средства пассивной безопасности, можно узнать из этой публикации.
Фото: фирмы-производители и институты дорожной безопасности
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