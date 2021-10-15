У нас есть цифры сегодняшнего дня, а также понимание, как это может измениться уже совсем скоро — в 2022 году...

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Официальной статистики по продаже красивых номеров, разумеется, нет. Но количество автомобилей с подобными номерными знаками на улицах больших городов наталкивает на мысль, что бизнес вполне устойчивый.

По примерным оценкам, в каждом регионе в постоянной продаже находятся престижные номера с суммарной стоимостью в десятки миллионов рублей.

Как купить красивый номер?

В ГИБДД всё отрицают, но престижные комбинации букв и цифр по-прежнему подыскивают через «нужных людей». А еще понравившийся номер можно перекупить у частного лица или организации. Стандартная схема такая: покупается дешевый старый автомобиль (или и вовсе только документы), официально регистрируется с оформлением не него красивого номера — и продается желающему. И да, сам номер, в отличие от авто, будет стоить недешево.

По новому законопроекту за такой номер можно будет поторговаться на аукционе

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Сколько стоит красивый номер?

Даже ничем не примечательные номера Е 038 РТ 790 , выданные в Московской области, обойдутся в 25 тысяч рублей.

, выданные в Московской области, обойдутся в Знаки вроде А 177 АА 77 выставлены за 3 млн рублей.

выставлены за Номера типа С 333 СС 77 — это уже 5 млн рублей...

А можно ли, чтобы все было официально и доступно? Да, но не сегодня. Зато есть законопроект, по которому с 2022 года можно будет купить понравившийся номер на аукционе. Там даже примерные цены обозначены: к примеру, стартовая цена за комбинацию типа А777АА** будет составлять 600 тысяч рублей.

Мы разобрались, какие у законопроекты перспективы и как это будет работать