Большой седан за 800 000 рублей? Нашли отличный вариант!

За 800 тысяч гораздо выгоднее искать легковушку, а не кроссовер - за те же деньги экземпляр вы получите в гораздо лучшем состоянии, да и по эксплуатации выйдет дешевле.

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Можно ли купить достойный седан с пробегом за 800 000 рублей? Вполне! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подобрал наиболее адекватные варианты, которые есть сейчас на вторичном рынке.

Остановимся на одном из наиболее примечательных. Конечно, стоит упомянуть Hyundai Sonata, но сразу оговоримся, что ее близкий родственник Hyundai i40 предпочтительнее.

Hyundai i40 Разработан в Европе и под европейские вкусы. И потому красив. К сожалению, это не подтверждено коррозионной стойкостью, причем после рестайлинга (2015) стало хуже.

Ведь за те же 800 тысяч рублей будут доступны относительно свежие машины 2014–2015 годов.

Коробки передач тут будут те же, что у Сонаты, а вот по движкам наблюдаются отличия: младший 1,6 л (135 л.с.), старший — 2,0 л (150 л.с.). Никаких специфических проблем с этими агрегатами не выявлено.

Конечно, у i40 есть свои слабые места. Основные из них:

После 50 тысяч километров замены могут потребовать передние амортизаторы и подшипники ступиц ;

и ; К 100 тысячам наступит время масштабной ревизии ходовой части ;

; Не хвастает рекордной надежностью и рулевая рейка ;

; Распространены различные отказы электрики.

Клиренс у автомобиля невелик, всего 147 см, а вот багажник — очень «российский», 525 литров. Да и в целом отзывы о машине очень хорошие, а уровень оснащения — весьма достойный. В плюсы стоит записать и дизайн, разработанный под Европу и все еще вполне актуальный.

Разумеется, по большим седанам за 800 тысяч рублей есть и другие предложения, давайте рассмотрим их все.

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Фото: Hyundai