Сколько можно проехать на спущенном колесе? Неожиданный ответ испытателя

От нескольких метров до десятка (и даже больше) километров. Все зависит от ситуации и выбранной стратегии вождения.

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Ситуация 1. В багажнике есть насос (а запаски нет)

Качайте шину до трех атмосфер и трогайтесь. Через 3–5 минут пути остановитесь и проверьте, как сильно упало давление. Примерно при единичке снова беритесь за насос. И так пока не дотянете до нужного места.

Ситуация 2. Подкачать нечем

На скорости 40 км/ч по ровному асфальту на спущенном в ноль колесе можно безболезненно проехать примерно 2 км. Причем, скорее всего, шину после такого подвига удастся накачать и эксплуатировать дальше.

Ситуация 3. Шина «испустила дух» в движении

Лишний десяток метров погоды не сделает. Ведь непонятно, сколько вы уже проехали на «пустом» колесе. Так что не стоит останавливаться посередине дороги. Лучше плавно свернуть к обочине, а если в пределах видимости есть боковая площадка, медленно дотяните до нее.

Ситуация 4. Шина спустила резко

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Например, произошел пробой боковины. Терять уже нечего — реанимировать покрышку для дальнейшей эксплуатации не удастся. Зато можно на 40 км/ч протянуть с десяток километров до шиномонтажа. Будьте внимательны: ближе к 15 км пробега шина начнет дымиться, хрустеть и разваливаться. «Обломки» могут повредить фартук, локер или пластик бампера. Лучше до такого не доводить.

Лайфхаки для любой ситуации:

Тише едешь — дальше будешь. При увеличении скорости (или на гравийной дороге) величина «пустого» пробега сократится в разы.

При увеличении скорости (или на гравийной дороге) величина «пустого» пробега сократится в разы. Никаких резких движений! Не стоит резко тормозить или крутить рулем. Во-первых, можно потерять контроль над машиной. Во-вторых, эти действия спровоцируют проворот резины на ободе, что ускорит ее разрушение.

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На морозе сложнее? Наоборот!

Чем холоднее на улице, тем дольше шина будет прогреваться до критической температуры и тем дальше вы уедете. А вот на жаре шина прогреется быстрее, а значит, запас хода сократится.

От чего зависит жизнестойкость колеса?

В первую очередь — от прочности боковин и каркаса шины. Толстая боковина поможет доехать до шиномонтажа, тоненькая «умрет» гораздо быстрее. Поэтому на кроссовере (у шин для SUV усиленные боковине) проедете в одинаковых условиях дальше, чем на легковушке.

Перекачиваем шины — экономим на топливе? Ответ эксперта — тут.

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