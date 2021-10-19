С начала года средняя цена на подержанные автомобили в России выросла на 22% и достигла 838 000 руб. Причем рост отмечается во всех возрастных категориях вторичного рынка. Разобрались, что толкает цены вверх и действительно ли модели с пробегом могут быть лучше новых.

По данным агентства «Автостат», в России на каждый новый приобретенный автомобиль приходится 3–4 подержанных. За первые пять месяцев года продажи новых машин выросли на 38,7%, до 658 тыс., подержанных — на 28,3%, до 2,26 млн (соотношение 1 к 3,4).

Что покупают на вторичке?

В структуре продаж на вторичном рынке 90% приходится на массовый сегмент и 10% — на премиальный. Безусловный лидер в эконом-классе — продукция АВТОВАЗа.

Таблица 1. Топ-10 марок по продажам в массовом сегменте на вторичном рынке РФ (январь-май 2021)

Марка Продажи (шт.) LADA 532 668 Toyota 250 192 Nissan 126 313 Hyundai 126 071 Kia 123 960 Chevrolet 97 932 Volkswagen 95 318 Renault 92 037 Ford 84 529 Mitsubishi 65 467

Источник: AUTOSTAT-RADAR, 2021

В премиум-классе наибольшим спросом пользуются автомобили Mercedes-Benz.

Таблица 2. Топ-10 марок по продажам в премиальном сегменте на вторичном рынке РФ (январь-май 2021)

Марка Продажи (шт.) Mercedes-Benz 56 840 BMW 54 591 Audi 39 436 Lexus 21 943 Volvo 13 263 Land Rover 13 189 Infiniti 8546 Porsche 5514 Jeep 3318 Jaguar 1989

Источник: AUTOSTAT-RADAR, 2021

Цены — вверх

По подсчетам того же агентства, с 2014 года автомобили с пробегом подорожали на 66%. А в категории «не старше 7 лет» — и вовсе на 132%, то есть почти в два с половиной раза (!) — с 626 941 до 1 456 003 руб.

В ценовом ралли сыграли роль и девальвация рубля, и проблемы с поставками из-за коронавирусных ограничений, и дополнительные регуляторные препоны для ввоза подержанных автомобилей из-за рубежа.

Но не менее важный фактор — ряд объективных преимуществ при покупке на вторичке: тут шире выбор, за сопоставимые деньги вместо нового автомобиля массового сегмента можно отхватить вариант выше классом и с более богатым оснащением, да и обслуживание проверенной временем машины часто выходит дешевле.

Разумеется, есть и подводные камни в виде юридических рисков, скрытых неисправностей, скрученного пробега.

В целом по сравнению с новыми отечественными моделями многие видавшие виды иномарки дадут фору по части комфорта, безопасности и технической надежности.

С пробегом надежнее?

Немало автолюбителей за границей, да и у нас, уверены, что новые машины намеренно выпускаются с таким расчетом, чтобы они через определенный промежуток времени сломались. Тем самым владельцев якобы принуждают обращаться в сервисные центры и тратить деньги на ремонт или приобретать автомобиль на замену.

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В интернете гуляет история, что президент General Motors в 1920-е придумал искусственно стимулировать продажи новых моделей, внося постоянные изменения в конструкцию и дизайн, делающие и близко не исчерпавшие свой ресурс автомобили «устаревшими» в глазах владельцев.

Стройная и популярная теория, это же очевидно — для чего пичкать машину бесчисленной электроникой и замысловатыми инженерными приблудами? Для того, чтобы они постоянно ломались! В результате можно либо бесконечно наживаться на сертифицированных ремонтах многочисленных поломок авторизованными запчастями, либо продавать машины следующего поколения — разумеется, внося в них еще больше электроники, и так по кругу.

Казалось бы, так оно и есть. Раньше, уверены многие, делали на века (не говоря о том, что тогда и трава была зеленее), а теперь клепают пластиковые ведра — гаджеты на колесах. Правда, есть нюанс. Если верить американской статистике, нынешние машины эксплуатационно гораздо надежнее. В 1960-х средний возраст автопарка составлял чуть больше 5 лет, а сейчас — 12!

В любом случае, для того чтобы купить надежную машину, вовсе не нужно рыскать среди ретромоделей: подойдут и современные автомобили с пробегом, надежность которых подтверждает авторитетный рейтинг немецкой организации по техническому контролю TÜV. По их данным, после трех-пяти лет эксплуатации доля отказов у самых надежных подержанных машин, к которым относятся Mercedes-Benz, Porsche и Opel, не превышает 1,7–4,6%.

Таблица 3. Топ-5 моделей по надежности в возрастной категории до 3-х лет

Марка Доля отказов Mercedes-Benz GLC 1,7% Mercedes-Benz B-class 2,2% Opel Insignia 2,2% Porsche 911 Carrera 2,2% Mercedes-Benz SLC 2,4%

Источник: TÜV, 2020

Таблица 4. Топ-5 моделей по надежности в возрастной категории до пяти лет

Марка Доля отказов Porsche 911 Carrera 2,7% Opel Karl 3,8% Porsche Macan 3,8% Mercedes-Benz GLE 4,5% Mercedes-Benz SLC 4,6%

Источник: TÜV, 2020

Вторичка бывает разная

На вторичке, конечно, можно и сегодня попасть на проблемные машины, если идти на рынок. Но в последние годы марки начали развивать продажу автомобилей с пробегом «от себя».

Есть, скажем, вариант MB Certified (можно поизучать детали на cars.mercedes-benz.ru). Это автомобили с пробегом, которые не отличаются по качеству и надежности от новых Мерседесов, потому что к ним предъявляются особые требования при технической проверке.

Дилер три-четыре часа проверяет один автомобиль и обычно не берет к реализации машины старше трех лет и точно не берет побывавшие в ДТП, которые повлияли на геометрию кузова. Потом на машины оформляется сертификат на год постгарантийного обслуживания, а все детали про автомобиль (количество владельцев, история обслуживания, ДТП, обременения, служба в такси…) отражаются на витрине.

Не будем забывать, что все это заложено в финальную цену для вас. Но зато покупать спокойнее.

Премиум-класс за 2 млн рублей — это реально. Все варианты — тут.

Фото: Depositphotos