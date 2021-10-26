Вечный стиль: крутые седаны «в идеале» и до 1,5 млн рублей

Предложений вроде бы хватает — особенно по «немцам», но если рассчитывать на небольшой пробег и минимум владельцев по ПТС, список вариантов начинает стремительно редеть.

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Кому из нас не хотелось иметь автомобиль, про который можно сказать «такой только у меня и у Майкла Джордана»? Ну, может быть, не точно такой же, а может быть — вообще лишь условно и в шутку. Суть в том, чтобы это был импозантный, «сворачивающий головы седан», не утративший, а только приобретший стиля со временем. И в расцвете сил. И не за дорого...

Многие утверждают, что настоящие, правильные машины остались в ХХ веке. Сейчас мы примем это утверждение на веру. И попробуем отыскать красивый седан, выпущенный не позднее 2000 года, с пробегом меньше 100 000 км и с ценой (сейчас она важна как никогда!) до 1,5 млн рублей. Необязательным, но желательным условием сочтем единственного владельца по ПТС...

Скажете, найти машину с такими данными (честными!) невозможно? Что ж, мы попытались!

Bentley Arnage Red Label — 1 475 000 рублей

Может показаться, что мы заходим с козырей, но поверьте, дальше будет так же огненно. Этот английский лорд (6.8 л, 405 л.с., АКП, задний привод) рожден в 2000 году и с тех времен, как утверждает владелец из Москвы, пробежал всего 81 000 км. Сообщается также, что машина находится в хорошем состоянии, а комплектация включает двухзонный климат, подогрев и память сидений, круиз-контроль. Правда, владельцев по ПТС аж шестеро...

BMW 5 Series (E39) — 1 100 000 рублей

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«Последняя настоящая BMW» — эту фразу зачастую можно услышать про «пятерку» в кузове E39 от почитателей баварской марки. А данный экземпляр интересен еще и тем, что эксплуатировался одним человеком в Крыму, где климат щадит машины в возрасте.

Красный дьявол 1999 года с пробегом 80 000 км, на «ручке», с рядной 4,4-литровой «шестеркой» (286 л.с.), полностью перебранный и перекрашенный в цвет Ferrari Rosso Соrsa... Если среди читателей были уличные гонщики, то вариант для таких!

Mercedes-Benz S-класса 260 II (W126) — 900 000 рублей

Без Мерседеса — никуда. Правда, этот — другой эпохи и эстетики. Это культовый W126. Машина выпущена в 1987 году, в Россию попала спустя десять лет, все последующие годы передавалась от владельца к владельцу внутри одной семьи из Санкт-Петербурга и хранилась исключительно на теплом паркинге. Бензиновый 2,6-литровый двигатель, 166 л.с., автомат, состояние описывается как «изумительное». Пробег — 89 000 км.

Lincoln Continental — 825 000 рублей

У Космоса из «Бригады» был более поздний Town Car, но сути это не меняет, ведь харизма Линкольна величина постоянная. Этот выставленный в Москве Continental (не путать с Bentley) — самый старший в нашей подборке (1983 год!), но при этом и самый выразительный в плане дизайна. Да и пробег указан интересный: всего 49 000 км. А если учесть соотношение объема двигателя к мощности (4,9 л, 132 л.с.), плюс автомат, можно успокоиться насчет оставшегося ресурса.

Mitsubishi Galant — 1 050 000 рублей

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Как переднеприводный простачок 2000 года затесался в такую солидную компанию «классиков»? Да еще с такой космической ценой? Все очень просто: этот автомобиль — новый! По крайней мере, так утверждает продавец. По всем параметрам он нам подходит: седан 2000 года за 1 050 000 рублей, один владелец... Единственное, что сильно выделяет его, — пробег: он составляет всего 3600 км.

Судя по описанию, машина все время хранилась в гараже в Самаре, имеет оригинальный ПТС и аудиосистему с сигнализацией, установленные у дилера при покупке. Владельца Галант никогда не менял. Вопросов множество, но интерес вызывает!

Они того стоят?

Сейчас онлайн-площадки по продаже авто с пробегом позволяют оценить машину по массе критериев, включая данные о ДТП, розыске, запрете на регистрацию, а также о совпадении характеристик с указанными в ПТС — это не считая специальных расширенных сервисов, отслеживающих всю историю авто.

Поэтому заведомо сомнительные варианты мы отбрасывали сразу же — и, как можно видеть, экземпляров, хотя бы в первом приближении достойных внимания, набралось совсем немного. Найти удачный автомобиль по подобным требованиям можно, но реальный отбор должен быть очень щепетильным, и займет он, скорее всего, не один месяц.

И все-таки, подержанный или новый автомобиль брать сегодня? Разбираемся с этим вопросом.

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Фото: avito.ru, auto.ru, drom.ru