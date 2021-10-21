«В России все друг друга обманывают» - 3 опасности для водителей

Глава Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук рассказал о том, какие проблемы чаще всего волнуют автомобилистов.

С 2006 года и по настоящее время занимается автоправозащитной деятельностью. Помогает российским водителям восстановить нарушенные права в судах и других органах государственной власти.

— российский правозащитник и общественный деятель, известный как «Медвед».

ー Как нужно водителю сотрудничать с автосервисом, чтобы там не обманули?

— Большое значение имеет правильное оформление документов. В заявке водитель должен указать список неисправностей, с которыми он обращается в автосервис, и которые, по его мнению, подлежат ремонту. После чего специалист проводит диагностику и указывает, что именно нужно отремонтировать. Обязательно читайте, что написано в заявке. Один экземпляр оставляйте у себя.

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В акте приема-передачи транспортного средства грамотно заполняйте все пункты. Лучше всего машину сфотографировать до того, как вы оставите ее на ремонт. Все работы автосервис должен с вами согласовывать. Если мастер нашел новую проблему, то он должен отправить документ на электронную почту водителя, где укажет, что именно требует ремонта и какие детали понадобятся.

Мы живем в России, тут все друг друга обманывают. Если человек не разбирается в устройстве автомобиля, то в случае неправильного ремонта придется долго ходить по судам. Например, водителю прислали список запчастей, они все не подошли, предлагают еще что-нибудь докупить. Обезопасить себя можно только наличием всех документов, в которых был указан список работ автосервиса .

ー Какие главные опасности поджидают водителей на дорогах?

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— Самый большой результат, который я хочу отметить, не связан с деятельностью нашего комитета. Речь про поголовное сокращение инспекторов ГАИ и установку большого количества камер видеонаблюдения на дорогах. Самих гаишников осталось очень мало. Это привело к тому, что «договориться на месте» стало крайне сложно. С камерой ведь не договоришься.

Большая проблема, которую еще предстоит решить, — это оформление ДТП. Дело в том, что страховщики видят в каждом потерпевшем жулика, который пытается их обмануть. Любую ошибку в европротоколе используют в свою пользу. Поэтому водители неохотно идут на оформление ДТП своими силами. Если мы сможем переломить ситуацию, то время оформления аварии сократится в несколько раз .

ー Что думаете об отмене техосмотра?

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— Мне импонирует опыт проведения техосмотра в США, Объединенных Арабских Эмиратах и других развитых странах. Там раз в год водитель должен приехать на станцию техосмотра для продления срока действия регистрации транспортного средства. Если у водителя есть неоплаченные штрафы, не оформлен страховой полис, то ему не продлят регистрацию.

В России ГИБДД говорит, что уровень ДТП по причине неисправного авто ниже 1%, мол, техническое состояние машины не является первопричиной аварий. Но насколько эта статистика отражает реальность? Например, если человек пострадал в ДТП, которое произошло на прилегающей территории, то такого пострадавшего в статистику не вносят.

В любом случае, перед гаишниками по-прежнему стоит задача снизить количество ДТП. Поэтому отмена техосмотра для легковушек ー это на самом деле желание устраниться от решения проблем и снять с себя лишнюю ответственность .

Благодарим Кирилла Викторовича за честные ответы и его активную общественную деятельность.