Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью

На вторичном рынке его можно купить за совсем небольшие деньги, а ездить без поломок он будет долгие годы, уверяют эксперты.

Материалы по теме 6 подержанных кроссоверов, с которыми не будет проблем

Невысокой стоимостью субкомпактный кроссовер Opel Mokka обязан своей непопулярности — по каким-то причинам модель «не зашла» и не стала бестселлером в нашей стране. При этом у нее очень богатое оснащение и надежные агрегаты, а пробеги гораздо ниже, чем у б/у машин того же класса и года выпуска: за свои 7–8 лет многие из них умудрились накатать менее 90 тысяч километров.

Присмотритесь к первому поколению Opel Mokka (продавалось с 2012 года до 2015-го, когда марка ушла с нашего рынка). Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев указывает именно на эту версию кроссовера как на поразительно надежную. Стоит такой автомобиль примерно от 600 с небольшим тысяч рублей до 1,3 миллиона.

Opel Mokka

Материалы по теме 5 кроссоверов, которые замучаешься продавать на вторичке

На вторичке вы можете выбрать Мокку с одним из трех двигателей. Два бензиновых обладают одинаковой мощностью — 140 л.с., но один имеет объем 1,8 литра, а другой — 1,4 литра и турбину. Третий мотор — турбодизельный, объемом 1,7 литра и мощностью 130 л.с. Также можно выбрать версию с механикой или автоматом, передним или полным приводом.

У всех агрегатов очень большой ресурс, а проблемы с переднеприводной версией на механике и с 1,8-литровым мотором начнутся (если начнутся) только ближе к 200 тысячам километров пробега.

Еще о пяти столь же надежных кроссоверах в материале Сергея Зиновьева «6 подержанных кроссоверов, с которыми не будет проблем».

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: Opel