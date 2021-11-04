Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью — журнал За рулем

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Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью

На вторичном рынке его можно купить за совсем небольшие деньги, а ездить без поломок он будет долгие годы, уверяют эксперты.

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Невысокой стоимостью субкомпактный кроссовер Opel Mokka обязан своей непопулярности — по каким-то причинам модель «не зашла» и не стала бестселлером в нашей стране. При этом у нее очень богатое оснащение и надежные агрегаты, а пробеги гораздо ниже, чем у б/у машин того же класса и года выпуска: за свои 7–8 лет многие из них умудрились накатать менее 90 тысяч километров.

Присмотритесь к первому поколению Opel Mokka (продавалось с 2012 года до 2015-го, когда марка ушла с нашего рынка). Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев указывает именно на эту версию кроссовера как на поразительно надежную. Стоит такой автомобиль примерно от 600 с небольшим тысяч рублей до 1,3 миллиона.

Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностьюOpel Mokka
Opel Mokka

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На вторичке вы можете выбрать Мокку с одним из трех двигателей. Два бензиновых обладают одинаковой мощностью — 140 л.с., но один имеет объем 1,8 литра, а другой — 1,4 литра и турбину. Третий мотор — турбодизельный, объемом 1,7 литра и мощностью 130 л.с. Также можно выбрать версию с механикой или автоматом, передним или полным приводом.

У всех агрегатов очень большой ресурс, а проблемы с переднеприводной версией на механике и с 1,8-литровым мотором начнутся (если начнутся) только ближе к 200 тысячам километров пробега.

Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью

Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью

Фото: Opel

Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью

На вторичном рынке его можно купить за совсем небольшие деньги, а ездить без поломок он будет долгие годы, уверяют эксперты.

Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью — фото 1286759Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью — фото 1286758Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью — фото 1286757Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью
Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью

На вторичном рынке его можно купить за совсем небольшие деньги, а ездить без поломок он будет долгие годы, уверяют эксперты.

Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью — фото 1286757Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью — фото 1286758Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью — фото 1286759Найден дешевый кроссовер с поразительной надежностью
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Отзывы о Opel Mokka (1)

Opel 2014 / срок владения более 5 лет

Комментарий:

Господи! и что вы только тут не пишите —всё то плохо и то отваливается и другое вылетает и это плохо и другое ещё хуже. Ну не пишите вы бреда если вы не эксплуатировали мокку. Плохая машина на рынке спросом не пользуется а мокка это отличный автомобиль!!! То что багажник кому то там маленький да...

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