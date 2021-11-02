Как трансформации на топливном рынке влияют на грузоперевозчиков

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Топливный рынок меняется, и эти трансформации сильно влияют на сферу коммерческих грузоперевозок. Постоянный рост цены на нефтепродукты, переход на альтернативные виды топлива, внедрение цифровых технологий. Эти тренды — не новость.

Но есть течения, которые со временем уходят, не оставляя следа, а есть тенденции, которые укрепляются и реально влияют на сферу и медленно, но верно трансформируют ее. Транспортно-логистическая компания «МОНОПОЛИЯ» выделяет три направления, которые нужно иметь в виду грузоперевозчику, чтобы поддерживать и развивать бизнес.

Постоянный рост стоимости топлива

Весь год стоимость топлива на заправках росла с пугающей быстротой, и дальнейший рост будет продолжаться. Кроме того, российский топливный рынок явно испытывает ряд проблем: убыточность топливной розницы и, как следствие, снижение маржинальности АЗС. Вся эта ситуация заставляет пристально следить за новостями и думать наперед, ведь почти треть расходов грузоперевозчиков приходится именно на эту статью. Что делать, если на привычных АЗС на постоянных маршрутах стоимость топлива будет расти, и как искать новых партнеров?

Поэтому не стоит прекращать поиск выгодных предложений от топливных сервисов и переключаться на более выгодное партнерство. Также не стоит бояться переходить на новые автоматизированные сервисы, которые помогут оцифровать и детализировать эту статью расходов для принятия дальнейших стратегических решений.

Переход на альтернативное топливо и взятие «зеленого курса»

Одним из таких решений в будущем может стать переход на альтернативное топливо, например компримированный газ (метан) или электроэнергию. Об этом говорят много и долго, но именно в последние годы можно наблюдать заметные подвижки.

Во-первых, природный газ является наиболее универсальным и доступным топливом, способным заменить бензин и дизель. Главное преимущество газомоторного топлива — низкая цена, которая в перерасчете на один километр пути примерно в два раза ниже стоимости дизельного топлива.

Во-вторых, газомоторное топливо увеличивает срок эксплуатации автомобилей. Поскольку газовая смесь полностью сгорает, на поршнях, клапанах и свечах зажигания не образуется нагар, а это, в свою очередь, снижает нагрузку на поршневую группу и коленчатый вал. Также увеличивается срок замены масла, некоторых расходников и, в целом, ресурс двигателя.

В-третьих, это более экологичное топливо. Природный газ признают самым чистым видом топлива. Согласно классификации горючих веществ МЧС по степени чувствительности (приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404), он относится к самому безопасному четвертому классу горючих веществ.

Рынок газомоторного топлива в России уверенно растет. Как сообщают «Ведомости», потребление газомоторного топлива по итогам прошлого года, согласно данным Минэнерго, составило 1,1 млрд куб. м — на 10% выше позапрошлого. А что касается автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, их, как указывают в «Ведомостях», по данным «Газпром газомоторное топливо», на конец 2020 года в России насчитывалось 530 объектов. Для комфортного перехода на газ грузоперевозчикам этого пока мало. Но чем больше на дорогах будет появляться машин на метане, тем охотнее инвесторы начнут вкладываться в строительство АГНКС и плотность сети будет расти.

Переоборудование газомоторным оборудованием грузовиков потребует расходов от малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Согласно данным, представленным РБК, «министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования». То есть в ближайшем будущем, если инициатива министра энергетики будет реализована, малые и средние предприятия, а также самозанятые смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства при переоборудовании своего транспорта. К тому же эти вложения будут окупаться каждый пройденный километр пути на маршруте, поскольку за счет меньшей стоимости газа уменьшается и себестоимость перевозок.

Появление на рынке электрических траков — еще одна уже реальная альтернатива в ответ на ужесточение экологических норм и запрос на использование более дешевого топлива. Конечно, здесь сразу встают вопросы достойного запаса хода и развития минимальной инфраструктуры, на которые пока нет простого ответа. Но у электротранспорта есть некоторый потенциал в рамках внутригородской логистики. Кроме того, в России работает много крупных компаний, которые отчитываются по показателям устойчивого развития, поэтому альтернатива в виде электрогрузовиков с каждым годом выглядит всё более привлекательной.

Цифровизация и автоматизация бизнес-процессов

Об оптимизации и цифровизации говорят давно, но достаточно консервативная индустрия логистики долго не могла подступиться к реальному изменению подхода. Из-за пандемии в сфере началась настоящая IT-революция, которую подхватили и сети АЗС. Для грузоперевозчиков современные технологии позволяют существенно оптимизировать бюджет и минимизировать возможные риски от сотрудничества с недобросовестными заказчиками, а также эффективнее строить маршруты, экономить на топливе, снижая затраты.

С точки зрения рынка АЗС современные технологии и цифровые сервисы помогают привлекать новых клиентов, удерживать старых и укреплять лояльность. Современные компании, которые понимают важность развития, повышают качество обслуживания корпоративных клиентов. Например, внедряют динамические программы лояльности и автоматизируют процессы отпуска топлива на АЗС, а также стремительно развивают сопутствующий бизнес — продажи продуктов питания и открытие сетей кафе на заправках. Благодаря этому рынок становится более прозрачным, а всем его участникам проще и удобнее работать. Другая сторона этого процесса — огромное количество предложений, в которых сложно сориентироваться: каждая сеть предлагает свои скидки, бонусные системы и топливные карты.

Одним выстрелом трех зайцев

В ответ на эти тенденции ГК «МОНОПОЛИЯ» создала для грузоперевозчиков с разным размером парка сервис МОНОПОЛИЯ. Топливо. Он объединил в себе все актуальные решения «топливного вопроса».

Каждого грузоперевозчика, в первую очередь, интересует реальная экономия. В сервисе действует своя скидочная система на заправку коммерческого транспорта. Она позволяет экономить до 4,5 рублей за литр*. Вместе с этим специалисты платформы сформировали эффективную географию АЗС, которая позволяет минимизировать перепробег и покупать топливо по пути следования. Количество и частотность АЗС стремительно растет и на данный момент на платформе доступно более 100 поставщиков топлива и более 1000 АЗС, расположенных от Мурманска до Владивостока, на распространенных магистралях. Поэтому суммарная экономия позволяет весьма выгодно перевозить грузы.

На платформе есть личный кабинет, в котором можно настроить лимит в рублях или литрах, управлять расходами на топливо онлайн, а также следить за актуальной ценой литра горючего у каждого поставщика. Также полностью упрощен процесс учета топливных расходов и создания отчетности для возмещения НДС 20%. Отчет по всем транзакциям формируется автоматически и может быть создан с детализацией по периоду, машине и виду топлива. Но главное преимущество сервиса, завоевавшее сердца водителей сцепок, — заправка только по номеру СТС или по штрихкоду в мобильном приложении. С такой опцией водителю больше не нужно хранить целую коллекцию топливных карт и переживать, если с ними что-то случается.

Что касается «зеленого курса», на платформе подключают разные виды топлива, в том числе АГНКС и электрозаправки. На данный момент в МОНОПОЛИЯ.Топливо уже доступно более 13 операторов АГНКС.

Как подключиться к сервису?

Чтобы подключиться к сервису МОНОПОЛИЯ.Топливо, необходимо оставить заявку на странице проекта fuel.monopoly.ru, заключить договор, ввести данные о ТС в личный кабинет, установить лимит для удобства, пополнить баланс на необходимую сумму и пользоваться скидкой с первого дня подключения.

*Не является публичной офертой. Финальный размер скидки варьируется на разных сетях. Подробности уточняйте у менеджеров.