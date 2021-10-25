5 фактов о самом популярном кроссовере в России

Корейский концерн Hyundai летом начал продажи в России новой версии своего самого успешного кроссовера - Creta, а мы собрали для вас удивительные факты о модели.

1. Смарт-кроссовер

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Новая Creta позиционируется в качестве «самого умного» представителя в своем классе — не просто средство передвижения, а «личный помощник». В комплекте идут адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе движения, система слежения за состоянием водителя, система предотвращения столкновений в слепой зоне, система автоматического торможения перед препятствием спереди.

С помощью мобильного приложения в Hyundai Creta можно запускать двигатель, открывать и закрывать двери, прокладывать и загружать в навигационную систему маршруты, управлять температурным режимом, подавать световые и звуковые сигналы — прямо из дома или любой точки мира!

Телематическая система BlueLink превращает смартфон в пульт управления Hyundai Creta:

2. Креветка, карета, ворон

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За последние пять лет в России продали около 300 000 внедорожников Hyundai Creta. За это время сложилось сообщество поклонников марки с собственным жаргоном. В частности, специфические термины используются для наименования машины в разговорной речи.

Самый популярный вариант (больше трети от опрошенных владельцев) — различные производные от Creta: «крета», «креточка», «кретуша». Каждый десятый автолюбитель называет Hyundai Creta просто «машина». Но встречаются и оригинальные названия: «карета», «креветка» и даже «ворон» (возможно, из-за того, что эти птицы издают похожие на Creta звуки).

Если Creta оснащена и «полуэлектронным» щитком, и системой кругового обзора, то при включении поворотника на дисплей выводится картинка с соответствующей боковой камеры.

3. Рок-машина

Как уверяют в Hyundai, модель в версии Би*2 предназначена для «единомышленников и первопроходцев, путешественников и меломанов».

В 2019 году Hyundai представила лимитированную серию Creta в версии Rock Edition. В комплектацию вошли 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 149 л.с., 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, легкосплавные диски запоминающегося дизайна и самое главное — эмблема Rock на кузове.

Годом позже идея получила развитие в виде Hyundai Creta Би*2 (именно так, со звездочкой), выпущенной партией в 1000 единиц под слоганом «Еще больше рока». Благодаря сотрудничеству с группой «Би-2» возник автомобиль с новой решеткой радиатора, двухцветной окраской, спортивным спойлером и задним диффузором.

4. С греческим приветом!

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Кроссовер позаимствовал имя у греческого острова Крит, по-английски — Crete. Название слегка поправили на Creta, но, согласно официальной трактовке, смысловым наполнением остался Крит — как перекресток торговых путей и культурных обменов в античный период. Точно так же и Hyundai Creta призвана стать точкой пересечения возможностей компании и потребностей клиентов из разных стран и регионов мира.

Кроме того, бренд Creta напоминает об одной из трех составляющих бизнес-подхода Hyundai: простота, креативность, забота (Simple, Creative, Caring). Нетрудно догадаться, что Creta отсылает к креативности. Пожалуй, это объясняет необычную внешность нового поколения модели.

5. Лидер по выгоде

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С 2017 года Hyundai Creta неизменно занимает первое место на российском рынке по продажам в категории SUV. Высокий спрос подтверждает и рейтинг сохранности остаточной стоимости автомобиля с пробегом. По данным «Автостата», по итогам 2021 года Creta возглавила список среди компактных кроссоверов с показателем 91,69% от продажной цены. Позади остались Renault Duster (85,64%) и Nissan Juke (83,29%).

Сохранность остаточной стоимости определяется отношением цен при первичной продаже в 2017 году и перепродаже в 2020 году. Понятно, что чем показатель больше, тем меньше автомобиль потерял в денежном выражении. Среди всех категорий на российском рынке в премиальном и эконом-сегментах Creta уступает только Kia Rio X-Line, который за три года теряет всего 2%.

Hyundai Creta

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Hyundai Creta занимает 4-е место по общим продажам легковых автомобилей в России и первое среди кроссоверов. В 2020 году удалось реализовать 73 537 корейских внедорожников. Больше покупают только Kia Rio (88 064 штук) и вазовские Vesta (107 281) и Granta (126 112). За девять месяцев 2021 года ситуация не поменялась: Creta остается самым популярным паркетником в России.

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