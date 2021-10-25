За выход на работу сотрудникам шиномонтажей грозит штраф, а значит автомобилисты не смогут «переобуть» свои машины?

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Длинные выходные и нерабочие дни — самое время сменить летнюю резину на зимнюю. Но будут ли работать в это время шиномонтажи?

Напомним, что 20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с сохранением зарплаты сотрудников с 30 октября по 7 ноября 2021 года . При этом губернаторам разрешено вводить дополнительные нерабочие дни, исходя из эпидемиологической ситуации. Например, в Подмосковье нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября, а в некоторых регионах нерабочей стала вся неделя с 25 октября.

В связи с этим у наших читателей возник вопрос: могут ли и будут ли в эти дни работать шиномонтажи. Действительно, в некоторых регионах уже можно менять летние шины на зимние, а в столице гололедица ожидается с 19 ноября, и подготовиться к ней лучше заранее и без очередей.

Спешим обрадовать — нет ни одной причины для того, чтобы закрывать на «нерабочие дни» шиномонтажи.

адвокат Коллегии адвокатов Москвы «Интеллект. Конструктивность. Альтернативность»:

— Шиномонтажники бывают разные. Многие работают неофициально, либо остаются неоформленными при официально оформленном шиномонтаже. «Серые» шиномонтажи так и продолжат работать, если уж их до сих пор не закрыли за оказание услуг без должного оформления.

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Что касается официальных бизнесов, то следует понимать, что шиномонтаж — жизненно важная и необходимая услуга, особенно накануне зимы. Как можно обойтись без шиномонтажа, да еще и в сезон замены резины? Автомобили будут биться? Как в случае экстренных жизненных ситуаций выезжать куда-то? Где починить пробитое колесо? Поэтому их нерабочие дни касаться не могут, и работать они будут.

Так, например, согласно п. 42.3. указа № 62-УМ от 21.10.2021 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» от 21 октября 2021 года, опубликованного на сайте мэрии, «Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории города Москвы деятельность, связанную с оказанием услуг гражданам с их очным присутствием, рекомендуется самостоятельно принять решение об осуществлении деятельности с соблюдением требований по использованию QR-кодов и иных требований, установленных пунктом 23 настоящего указа, а также требований о наличии у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)».

Согласно же постановлению губернатора Московской области от 21.10.2021 №387-ПГ «О внесении изменений в постановление губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ „О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области“ приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории... „организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных предпринимателей“. То есть шиномонтажи могут принимать автомобили в работу, но клиенты при этом присутствовать в здании шиномонтажа или на его территории не могут. Выполнить это требование будет несложно.

Таким образом, работе шиномонтажей, например, в московском регионе ничто не мешает.

Важность шиномонтажей понимают и другие губернаторы. Нужно только внимательно изучить их указы. Например, глава Самарской области Дмитрий Азаров в своем указе уточнил, что «Продолжат функционировать организации, осуществляющие неотложные ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы». Кстати, все вышесказанное относится и к автосервисам.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС