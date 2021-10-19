В ГИБДД объяснили, когда следует менять шины

В законодательстве нет четкого указания времени, когда именно необходимо заменять покрышки с летних на зимние.

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Необходимость замены шин прописана в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, п. 5.5 приложения №8 данного регламента устанавливает, что запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль).

Однако выбор момента полностью ложится на плечи автолюбителя. Камчатская Госавтоинспекция на своем официальном портале решила напомнить, когда следует производить замену летних шин на зимние.

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Ориентироваться на первый снег или гололед ненадежно, ведь, например, климат на Камчатке переменчив. Лучше посмотреть на градусник — если он стабильно показывает температуру +5… +7 оС, это свидетельствует о необходимости переобуть свою машину. Оставаться на летних шинах небезопасно: при такой температуре воздуха резина становится жесткой и теряет сцепление с трассой.

Поездка зимой на летних шинах может привести к потере контроля над управлением автомобилем и возникновению дорожно-транспортного происшествия. Потерять управление автомобилем очень просто, а остановить его будет еще сложнее. Длина тормозного пути на дороге, покрытой снегом, на начальной скорости 50 км/ч для зимней резины составляет 31–35 метров, на летней резине при тех же условиях — 62 метра. На льду эти показатели вырастают на 10–15%, напоминают камчатские инспекторы.

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