Шины подорожали. А знаете, почему?

С 1 ноября 2020 года все новые автомобильные шины, произведенные или импортируемые в РФ, обязательно маркируются двухмерным матричным кодом Data Matrix (аналог QR-кода). В нем зашита полная информация о шине, включая ее индивидуальный номер.
Маркировка позволяет контролировать все выпущенные на рынок покрышки и отслеживать движение каждой из них от производителя или импортера до потребителя.
Дотошные покупатели, отсканировав «клеймо» с основной этикетки или дополнительной наклейки, с помощью специального приложения могут проверить весь жизненный путь покупаемой покрышки.
Для чего нужен код?
Можно предположить, что подобный удар по «серым» поставкам поможет сократить ассортимент некачественных шин. Уже сейчас мы наблюдаем исчезновение с прилавков продуктов малоизвестных китайских брендов.
Но потребители — вынужденные «спонсоры» этого проекта. Очевидно, что все издержки, которые несут производители, импортеры и продавцы при внедрении системы маркировки, включены в стоимость товара.
По нашим прикидкам, обязательная маркировка увеличивает розничную цену шин в среднем на 2%.
Продавцам выгодно?
Продавцы в один голос твердят, что нововведение не несет им ничего, кроме дополнительных затрат и головной боли: усложняется процесс перемещения и продажи шин, прибавляется новая отчетность, появляется риск нарваться на штрафы. Мелким компаниям приспособиться сложнее, поскольку придется распределять дополнительные затраты на небольшой объем продаж и увеличивать наценку.
А производителям и импортерам?
А вот им, несмотря на дополнительные затраты, маркировка скорее выгодна: рынок очистится от недобросовестных конкурентов, занижающих цены за счет низкого качества товара, ухода от налогов и таможенных сборов.
Кто в выигрыше
Государству усиление контроля выгодно в первую очередь, поскольку сулит повышение собираемости налоговых и таможенных платежей.
- Дайджест шинных тестов «За рулем» ( (2018–2021) — тут.
- В непредвиденной ситуации на дороге и без нее помогут браслеты противоскольжения.
- Рекомендуем взглянуть на водосток лобового стекла, упоры капота и багажника и защитные сетки радиатора. Монтаж их прост, а польза неоспорима.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.