Шины подорожали. А знаете, почему?

Зачем нужна маркировка «Честный знак», выяснил эксперт «За рулем».

С 1 ноября 2020 года все новые автомобильные шины, произведенные или импортируемые в РФ, обязательно маркируются двухмерным матричным кодом Data Matrix (аналог QR-кода). В нем зашита полная информация о шине, включая ее индивидуальный номер.

Маркировка позволяет контролировать все выпущенные на рынок покрышки и отслеживать движение каждой из них от производителя или импортера до потребителя.

Дотошные покупатели, отсканировав «клеймо» с основной этикетки или дополнительной наклейки, с помощью специального приложения могут проверить весь жизненный путь покупаемой покрышки.

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Для чего нужен код?

Можно предположить, что подобный удар по «серым» поставкам поможет сократить ассортимент некачественных шин. Уже сейчас мы наблюдаем исчезновение с прилавков продуктов малоизвестных китайских брендов.

Но потребители — вынужденные «спонсоры» этого проекта. Очевидно, что все издержки, которые несут производители, импортеры и продавцы при внедрении системы маркировки, включены в стоимость товара.

По нашим прикидкам, обязательная маркировка увеличивает розничную цену шин в среднем на 2%.

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Продавцам выгодно?

Продавцы в один голос твердят, что нововведение не несет им ничего, кроме дополнительных затрат и головной боли: усложняется процесс перемещения и продажи шин, прибавляется новая отчетность, появляется риск нарваться на штрафы. Мелким компаниям приспособиться сложнее, поскольку придется распределять дополнительные затраты на небольшой объем продаж и увеличивать наценку.

А производителям и импортерам?

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А вот им, несмотря на дополнительные затраты, маркировка скорее выгодна: рынок очистится от недобросовестных конкурентов, занижающих цены за счет низкого качества товара, ухода от налогов и таможенных сборов.

Кто в выигрыше

Государству усиление контроля выгодно в первую очередь, поскольку сулит повышение собираемости налоговых и таможенных платежей.