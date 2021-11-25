Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них время от времени:
— Почему двигатели с непосредственным впрыском топлива плохо прогреваются?
— Коэффициент полезного действия таких моторов выше, чем с распределенным впрыском. Больше тепла от сгорания топлива идет на производство полезной механической работы и меньше уходит с тепловыми потерями в систему охлаждения. При небольших нагрузках двигатель способен работать на сильно обедненных смесях, что снижает бесполезное тепловыделение.
Но стоит дать полную нагрузку, как смесь приблизится к стехиометрической, и прогрев пойдет быстро.
Двигатели с непосредственным впрыском топлива на небольших нагрузках медленно прогреваются после холодного пуска — в условиях нашей зимы это серьезный минус. Непрогретый двигатель не работает с максимальной эффективностью (читай, не экономит топливо), плохо «греет» водителя и пассажиров, да и сам изнашивается быстрее. Особенно вредны короткие поездки зимой, когда мотор так и не успевает прогреться до рабочей температуры. В таких условиях желательно менять свечи чаще, чем рекомендует инструкция.
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