Пикантный момент: нарушение снято... собственным видеорегистратором водителя.

Можно ли привлечь к ответственности водителя за проезд через сплошную линию, если нарушение снял личный видеорегистратор?

Сонни, г. Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

— Можно. В соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ сообщения физических лиц, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, являются одним из поводов для возбуждения дела об административном правонарушении.

При этом предоставленная видеозапись относится к документам, которые признаются доказательствами, если содержащиеся в них сведения имеют значение для производства по делу об административном правонарушении (статья 26.7 КоАП РФ).

Материалы с приложением видеозаписи и описанием обстоятельств правонарушения необходимо направить в территориальную Госавтоинспекцию.

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Фото: «За рулем» и Depositphotos