Присмотрел авто с «самопальным» люком в крыше. Брать?

Будут проблемы с регистрацией, предостерегает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Друг продает машину в отличном состоянии. Хотел бы купить, но пугает, что в крышу врезан люк, причем сделано это было после покупки машины и в неофициальном сервис-центре.

И. Васнецов, г. Уральск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

— Ваши опасения вполне обоснованные. Врезка люка — это внесение изменений в конструкцию транспортного средства , под которым в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза понимают исключение предусмотренных или установку не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.

Эта процедура требует согласования с Госавтоинспекцией в установленном порядке. Если это не было сделано вашим другом и в свидетельстве о регистрации нет соответствующей записи, в проведении регистрационного действия, связанного с регистрацией автомобиля за вами, будет отказано.

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Правовым основанием отказа будет являться статья 20 Федерального закона от 3 марта 2018 года № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Фото: «За рулем» и Depositphotos