«За рулем» в ноябре: когда дилеры прекратят накручивать цены; что взять вместо Гранты; большой тест рамников

Opel Corsa D (2007-2014): можно брать! Но есть нюансы Эту Корсу продавали в России большим тиражом, но на вторичке ценятся далеко не все версии. Назван самый экономичный и живучий авто с пробегом Этот седан почти не потребляет топлива и легко может проехать более полумиллиона километров, а стоит всего 600 тысяч. Оно нам надо? Отзывы владельцев о Весте с вариатором Вариатор Jatco JF015e, как и двигатель 1.6 мощностью 113 л.с., Lada Vesta получила благодаря сотрудничеству АвтоВАЗа и Renault-Nissan. И владельцы сравнивают машину как с другими Ладами, так и с иномарками. А потому и оценки часто кардинально отличаются.