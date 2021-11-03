«За рулем» в ноябре: когда дилеры прекратят накручивать цены; что взять вместо Гранты; большой тест рамников

«За рулем» № 11/2021 — это:
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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!