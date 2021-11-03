«За рулем» в ноябре: когда дилеры прекратят накручивать цены; что взять вместо Гранты; большой тест рамников — журнал За рулем

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«За рулем» в ноябре: когда дилеры прекратят накручивать цены; что взять вместо Гранты; большой тест рамников

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 11/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Слово главного редактора
  • Не оплатил проезд по платной дороге? Штраф!
  • Jeep Grand Cherokee 2022 и другие новинки
  • Новый закон о такси: станет безопаснее?

«За рулем» в ноябре: когда дилеры прекратят накручивать цены; что взять вместо Гранты; большой тест рамников

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ЗР АКТИВ

  • Новая методика расчета ремонта по ОСАГО
  • Накрутки дилеров — когда это закончится?

ЗР ТЕСТ

  • Hyundai Creta, Chevrolet Trailblazer и Haval Jolion: полный привод и автомат за 2 миллиона рублей
  • 10 термостатов для автомобилей ВАЗ: испытываем и выбираем лучший
  • Старая школа: рамники Kia Mohave, Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado

ЗР ЭКСПЕРТ

  • АКБ на морозе: почему разряжаются и как зарядить?
  • Бензин АИ‑100: есть ли смысл переплачивать?
  • Экспертиза ЗР. Разнесенный радар-детектор, видеорегистратор на три камеры и беспроводные компрессоры
  • Коробка-автомат: почему перегревается и как этого избежать
  • Всё, что вы не знали о вариаторах

ЗР РЕСУРС

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  • Volkswagen Tiguan (2007–2016) — все проблемы и поломки
  • Новая Лада Веста SW Cross или семилетний BMW X1 за те же деньги?
  • Покупать ли ли автомобили старше 10 лет?
  • Выбираем б/у Opel Corsa D (2007–2014); Ford Kuga (2013–2019)
  • Пятилетняя Лада Гранта за 400 тысяч рублей: что можно купить вместо нее?
  • Парк ЗР: Kia K5 после 8000 км; Opel Combo Life как семейный автомобиль

А также:

  • Волга ГАЗ-М21 — за что ее так любили в СССР?
  • Российский тюнинг 90‑х годов: от безвкусицы до хорошего инжиниринга
  • Спецавтомобили из Нижнего Новгорода на базе Ларгуса, Нивы и ГАЗели

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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