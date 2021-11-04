4 ловушки ГИБДД в непогоду (+1 всепогодная)

Снежная маскировка, запотевшее стекло, грязные номерные знаки и другие ловушки автоинспекторов, грозящие лишением прав. Вот что нужно знать водителям.

1. Разметка под снегом (или полустерта)

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В зимний период снег часто скрывает дорожную разметку и делает нечитаемыми знаки, что, в свою очередь, провоцирует серьезные нарушения ПДД вроде выезда на встречку или запрещенного маневра. Наряд ДПС, занявший правильную позицию в удачном месте (как правило, на перекрестках и поворотах), в снегопад может выписывать протоколы по составам, тянущим на лишение прав, в промышленных масштабах.

Как бороться? С инспектором спорить бесполезно. Только время и нервы потеряете. Нужно обжаловать протокол, приложив записи видеорегистратора или мобильного телефона. А в самом протоколе обязательно указать нарушение пунктов 4.3, 4.4, 5.1.4 «ГОСТ Р 52289–2004. Технические средства организации дорожного движения»:

Знаки и светофоры размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения… На участках дорог, где разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и т.п.) или не может быть своевременно восстановлена, устанавливают соответствующие по значению знаки… Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

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Ссылаться можно и на п. 1 ст. 2.1 и п. 1 ст. 1.5 КоАП РФ, однозначно указывающими, что привлечь к ответственности можно только лицо, виновное в правонарушении. Если объективной возможности увидеть разметку нет, то и вменять нечего.

Кстати, если на пути движения автомобиля находится сугроб, оставленный дорожниками, но разметка хорошо видна, то объезжать его по встречке нельзя — в этом случае лишение прав будет совершенно законным.

В такую погоду накатанная колея часто не совпадает с разметкой. В итоге выехать на встречку и не заметить этого очень легко.

2. Запотели окна? Значит нетрезв!

Еще один прием, популярный зимой, связан с запотевшими окнами. Водителя под каким-либо предлогом приглашают в патрульную машину с холодным салоном. Через некоторое время окна покрываются испариной и сотрудник ГИБДД сообщает, что дело плохо: это, мол, верный признак опьянения. Цель заключается в том, чтобы вынудить сбитого с толку автолюбителя дать взятку и не сдавать тест на содержание алкоголя.

Как бороться? Если вы уверены, что трезвы, смело дуйте в трубочку. Запотевшие окна — не более чем индикатор разницы температур за пределами салона и внутри него при выделении человеческим телом тепла.

3. Нечитаемый номер

В снег и слякоть с видимостью номерных знаков возникают проблемы, чем пользуются недобросовестные стражи порядка. Водителя останавливают и рассказывают о второй части статьи 12.2 КоАП РФ, то есть обвиняют в намеренном загрязнении:

Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть

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Это грозит тремя месяцами без прав. Первая часть той же статьи, в которой речь идет просто о нечитаемых номерах, предусматривает всего лишь штраф в 500 руб.

Как бороться? Не поддаваться на шантаж: при разбирательстве в суде инспектору придется предоставить доказательства намеренного загрязнения. И в любом случае следить за чистотой номеров. Помните, что номерной знак считается нечитаемым, если с расстояния в 20 метров нельзя нельзя разобрать хотя бы одну букву или цифру.

Доводить машину до такого состояния не стоит.

4. Зацепил сплошную

Множество уловок связано с нарушениями на двойной сплошной.

Первый вариант: водитель совершает обгон с выездом на встречку и не успевает вовремя вернуться на свою полосу, пересекая запрещающую разметку.

Второй вариант: водитель разворачивается через двойную сплошную или наезжает на нее при повороте на перекрестке.

Как бороться? Если вы не успели вернуться на свою полосу после обгона, то ничего не поделаешь, придется согласится со штрафом в 5 000 рублей или лишениям на срок от 4 до 6 месяцев (ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ). Либо привести весомые аргументы, что это произошло по независящим от водителя обстоятельствам: из-за поведения других участников движения или стертой разметки.

В случае с разворотом через двойную сплошную расчет на неопытность автолюбителя. Если инспектор говорит о лишении прав, то ему нужно напомнить о прямо прописанной для таких случаев статье КоАП (часть 2 ст. 12.16) со штрафом в 1000–1500 руб.

5. Всепогодный развод — за обгон «паровозиком»

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Пункт 11.2 ПДД, описывающей обгон, допускает неоднозначную трактовку. При обгоне несколькими автомобилями тихохода инспектор вправе остановить последнюю из группы машин и инкриминировать нарушение той же части 4 статьи 12.15 КоАП.

Правила запрещают обгон, если движущееся впереди транспортное средство само производит обгон, но не уточняют, о каком именно автомобиле идет речь. Этой двусмысленностью иногда пользуются некоторые сотрудники ГИБДД.

Схема потенциальной ловушки. Обгон не следует начинать, пока красная легковушка не вернется на свою полосу.

Как бороться? Обгонять только в том случае, если встречка свободна и обгоняющий автомобиль перед вами полностью завершил маневр.

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При любых конфликтных ситуациях помните о праве вписать свое несогласие в протокол, а также изложить там все обстоятельства, которые, как вам кажется, подтверждают вашу версию произошедшего. Также никогда не стоит поддаваться на шантаж и давать взятку.

О нюансах пересечения двойной сплошной можно прочитать здесь.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС, «За рулем»