5 доступных кроссоверов, которые вот-вот появятся в продаже

И три точно будут продавать у нас. Не исключено, что и остальные тоже - очень уж хорошо они соответствуют нашим запросам.

Tata Punch: кроссовер по цене Гранты

Китайских кроссоверов у нас уже много, а вот индийских пока нет. И если прежде автопроизводителям этой страны было нечего предложить, теперь появляются конкурентноспособные модели.

Tata Punch — субкомпактный кроссовер длиной всего 3827 мм и с колесной базой 2445 мм. На симпатичной, минималистично оформленной передней панели установлены семидюймовый монитор медиасистемы, цифровая приборная панель с асимметричным дизайном и мультифункциональный руль.

Клиренс приличный для современного кроссовера — 187 мм. Привод только передний, задние тормоза барабанные. Силовой агрегат предельно простой: трёхцилиндровый атмосферник 1.2 выдает 86 л.с. и работает в связке с механикой или построенным на ее базе роботом с одним сцеплением. Правда, позже обещают турбомотор помощнее.

Интересный факт: Punch в краш-тесте по методике Global NCAP заработал похвальные пять звезд за защиту взрослых и четыре за защиту детей. И такая машина стоит в Индии, как у нас Лада Гранта — от 520 тысяч до чуть меньше 900 тысяч в переводе на рубли. Очень заманчивое предложение!

Tata Punch стала самой безопасной индийской машиной.

Hyundai Creta: уже рестайлинг?

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У нас Hyundai Creta второго поколения появилась в этом году. Пока из-за дефицита автомобилей непонятно, как отразилась смелая внешность на спросе. Однако многие высказываются негативно в адрес новой Креты.

А вот для Индонезии приготовили иной вариант. Пока его не рассекретили полностью, есть только скетчи. Судя по ним, задняя часть индонезийской Креты не отличается от российской. В интерьере — полностью цифровая комбинация приборов (у нас она только частично рисованная) и дисплей медиасистемы диагональю 8 дюймов (на наших машинах есть и 10-дюймовые).

Но передней частью индонезийская Creta напоминает старшую модель Hyundai Tucson — выглядит гармонично и менее вызывающе. Официальных заявлений о досрочном рестайлинге российской модели пока не было. Хотя маркетологи Hyundai внимательно следят за отзывами о новинках. И, наверняка, обновление самого популярного кроссовера уже стоит в планах.

Creta смело выступила с дизайном, и рынок может этого не оценить.

Ford Focus Active Wagon: это больше, чем универсал

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Многие готовы переплатить за модный псевдокроссовер вместо обычного универсала. Например, из всех проданных моделей Lada Vesta SW треть приходится на приподнятую версию Cross. Поэтому нет сомнений, что останься у нас Ford Focus, многие отдали бы предпочтение модификации Active Wagon.

У нее относительно стандартного Фокуса увеличен дорожный просвет на 30 мм спереди и на 34 мм сзади, иные характеристики пружин, амортизаторов и стабилизаторов. Плюс два дополнительных ездовых режима Slippery и Trail. Первый помогает оптимизировать тягу на скользких покрытиях, второй — в песке. Внешне псевдокроссовер можно отличить по «внедорожному» обвесу.

В этом месяце Ford Focus прошел плановый рестайлинг. Изменились бамперы, оптика и решетка радиатора. LED-фары вошли в стандартную комплектацию, а в топовых версиях стали более навороченными. Внутри перекомпонована приборная панель. Дисплей мультимедийной системы вырос до рекордных 13,2 дюйма. Моторы в европейской спецификации — от экономичного 95-сильного дизеля до бензинового 2.3 турбо на 280 сил.

Focus буквально на днях обновился, но к нам возвращаться пока не собирается.

Haval F7/F7x: новая обертка, прежняя начинка

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В Китае готовятся официально представить рестайлинговые кроссовер Haval F7 и кросс-купе F7x. Но благодаря шпионским фото внешность машин уже рассекречена.

Фары и фонари трогать не стали, заменив только бамперы и решетку радиатора. Их форма стала более выразительной и агрессивной. Но глобально восприятие машины не изменилось. По предварительной информации, нет никаких доработок по части салона и силовых агрегатов. Возможно, обновят еще начинку мультимедийной системы — сейчас она меняется чаще, чем даже решетки радиаторов.

Логично ожидать скорого появления новинок и на конвейере тульского завода Haval. В представительстве пока молчат. Сейчас F7 — лучший по продажам среди всех моделей бренда. И потому тянуть с запуском обновленной версии не станут.

Haval приготовил совсем скромное обновление модели F7.

Mazda СX-5: тише, шустрее, удобнее

Ассортимент моделей Mazda у нас очень скудный. Компактный кроссовер CX-3 к нам не привезли, модель СХ-30 продержалась меньше года и покинула Россию на неопределенный срок из-за дефицита компонентов. Основные продажи приходятся на компактный кроссовер Mazda CX-5. Она недавно обновилась в версиях для Европы и США. Так что ждем такие машины и в России.

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Дизайнеры переоформили бамперы, решетку радиатора и оптику. Инженеры поколдовали над шумоизоляцией, настройками автомата и подвески, сделав машину тише, шустрее, отзывчивее и комфортнее. Из оборудования прибавилась только беспроводная зарядка для смартфона.

В ближайшие два года Mazda выпустит сразу пять новых кроссоверов! Пока известны только индексы: СХ-60 и СХ-80 для Европы, CХ-50, СХ-70 и СХ-90 — для США и других стран. При этом СХ-5 останется в строю, она готовится к переходу в третьем поколении на заднеприводную платформу. CX-50 может заменить собой легковую модель Mazda3, а CX-90 сменит нынешний СХ-9. Наверняка, кто-то из них доберется и до нас.

Mazda провела фейслифтинг кроссовера СХ-5. И в ближайшие два года обещает россыпь новых паркетников.