Ремонт по ОСАГО: теперь страховщики считают по-другому

Банк России, контролирующий денежную политику ОСАГО, выпустил новую методику определения расходов на восстановительный ремонт. На 95 страницах. Спойлер: износ никуда не делся, но применение (или неприменение) коэффициентов сильно зависит от эксперта.

В стране не так много законов, которые претерпевали изменения столь же часто, как закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Очередное новшество запущено в сентябре.

Новая методика расчета расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО: что изменилось?

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1. Повысили прозрачность

К прежней методике, которую применяли с 2014 года, было множество претензий. Главная — стоимость ремонта по оценке страховых компаний слишком часто не соответствовала рыночной. Страховых выплат на ремонт не хватало! И уж точно не хватало на качественный ремонт по расценкам официальных дилеров. А если машина на гарантии? Как результат, суды разгребают тяжбы — клиенты пытаются дополучить недостающие деньги со страховщиков или виновников аварий.

Радикальных отличий у новой методики немного. По-прежнему невероятно сложен и запутан порядок расчета базовой стоимости запчастей. А самый спорный момент — вычисление износа компонентов транспортных средств — никуда не делся.

2. Каждому региону — свой справочник

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Базовое отличие: справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормочасов, формируемые Российским союзом автостраховщиков (РСА), раньше делили страну на 13 экономических зон, а теперь каждому региону положен свой собственный набор справочников.

Страшно представить объем работ, с учетом числа бегающих по России разных марок и моделей транспортных средств. А подразумевается анализ прайс-листов производителей, официальных дилеров, торговых организаций с оптовыми и розничными ценами. Затем, при подсчете региональных коэффициентов, в дело вступают цены не менее чем пяти интернет-магазинов. Принципы выбора таких магазинов не изложены, и цены в них, как известно, могут сильно различаться.

3. Справочники будут обновлять чаще

Их хотят обновлять каждые три месяца, а не раз в полгода. Это, наверное, хорошо, ведь цены растут не дважды в год по расписанию. С другой стороны, увеличатся и расходы на пересчеты и корректировку справочников — а платим за это мы с вами, покупая полис.

Президент РСА Игорь Юргенс считает, что новая методика делает механизм определения стоимости ремонта более прозрачным и поспособствует уменьшению числа судебных исков.

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Наш прогноз: как и раньше, страховой компенсации не будет хватать на полноценный ремонт, так что число исков, скорее всего, останется на прежнем уровне.

Дело в том, что методика учитывает рыночные цены и оригинальных, и неоригинальных запчастей. Максимальные и минимальные значения в выборках отбрасывают. В итоге при оценке стоимости ремонта используют некую среднюю цену, за которую оригинал приобрести попросту невозможно. Если сделать еще поправку на износ, то выделенных средств часто не хватит и на «неоригинал».

Износ: зависит от эксперта

Важнейшим рычагом манипулирования при оценке стоимости ремонта остается «Порядок расчета размера износа подлежащих замене комплектующих», изложенный в главе 4. В частности, потому, что на комплектующие, которые находятся в заведомо худшем состоянии, чем общее состояние транспортного средства в целом, может начисляться дополнительный индивидуальный износ. А может и не начисляться.

Эксперт страховой компании, если захочет, имеет право определять, в каком состоянии до момента ДТП были стекла, фары, элементы кузова и много еще что. Есть ли сколы, царапины, трещины, следы ранее проведенных ремонтов. И если найдет, то внесет коррекцию в общую стоимость ремонта.

Формула расчета износа выглядит зависимой от дополнительных факторов, частично оторванных от реальности. Например, в нее вписаны дополнительно два коэффициента: первый учитывает влияние на износ детали ее срока эксплуатации, а второй — величину пробега транспортного средства с этой деталью . Коэффициенты эти фиксированные и зависят только от… марки транспортного средства! Из таблицы узнаем, что, оказывается, у Ford и Renault износ протекает медленнее, чем у Хонды или Тойоты, с чем сразу же хочется поспорить. А все Лады и любые китайские машины изнашиваются с одинаково рекордной скоростью, быстрее, чем что-либо, включая Datsun.

Оба коэффициента мизерные и вряд ли дают страховщикам экономию даже в сотню рублей. Но тем четче их наличие указывает, чьи интересы в первую очередь защищает методика.

ЧТО И КАК СЧИТАЮТ 1. Расходы на восстановительный ремонт. Тут всё просто: формула расчета учитывает только расходы на запчасти, материалы и проведение работ. Средняя стоимость нормочаса вычисляется на основе «информации из всех доступных источников по ценам на выполнение работ основных марок транспортных средств». Теоретически включает и тарифы официальных дилеров, и неавторизованных техцентров. Понятно, что при таком подходе денег на ремонт на СТО официального дилера, скорее всего, не хватит. 2. Расчет износа комплектующих (сумма, вычитаемая из общей стоимости восстановительного ремонта). Здесь учитывают общий пробег машины к моменту ДТП, фактический срок эксплуатации поврежденных комплектующих и два коэффициента, фиксированных для каждой марки. Коэффициенты отражают влияние на износ комплектующих их срока эксплуатации и величины пробега. Износ не может составлять более 50%. 3. Расчет износа шин. Считается отдельно, учитывает разницу высоты рисунка протектора новой шины и фактической высоты на момент ДТП в отношении к минимально допустимой остаточной глубине рисунка по ПДД. Для шин возрастом от трех лет значение износа дополнительно увеличивается на 15%, а свыше пяти лет — на 25% . Попросту говоря, в большинстве случаев за поврежденную в аварии шину выплатят компенсацию, которой, может быть, хватит на ремкомплект. Можно ли теоретически починить шину или нельзя — значения не имеет, выплата будет идентичная. Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал Любопытно, что износ аккумуляторов формально невозможно посчитать ни по одной из формул, тем более, если на транспортном средстве уже не родная батарея. Не говоря уже про тяговые батареи электромобилей. 4. Стоимость годных остатков. Ее считают для автомобилей, признанных не подлежащими восстановлению после аварии — когда стоимость работ составляет свыше 60–85% цены автомобиля, в зависимости от политики страховых компаний. Годными остатками признаются комплектующие, которые можно демонтировать и реализовать. Компенсация в этом случае является разницей между рыночной ценой автомобиля и суммарной стоимостью годных остатков, но не выше 400 тысяч рублей — предельно возможной выплаты по ОСАГО согласно закону «Об обязательном страховании».

Стабильность? Стабильность!

Средняя премия по ОСАГО за первую половину этого года составила 5562 рубля, что практически совпадает с прошлогодней за аналогичный период — 5514 рублей. Несмотря на динамичный рост цен на запчасти.

РСА признал, что новая редакция методики практически не повлияет на цены, указанные в сегодняшних справочниках: нет предпосылок для их заметного снижения или повышения. А стало быть, и страховые выплаты останутся примерно на прежнем уровне.

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Автовладельцы по-прежнему не смогут понять, что выгоднее: брать возмещение деньгами или ремонтом на станции техобслуживания, который организует и оплатит страховщик. Первый вариант оставляет высокую вероятность, что на весь ремонт не хватит денег. Второй не гарантирует должного качества произведенного ремонта и применения именно тех запчастей и материалов, которые хотел бы видеть владелец машины.

Отсюда и три самых популярных типа комментариев под публикациями о новой методике: «Двадцать лет езжу без аварий, только плачý, ничего не получал», «Давно езжу без полиса, всё нормально», «Надоело кормить страховщиков».

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Но если изначально рассматривать ОСАГО как систему частичного возмещения убытков, понесенных при ДТП — а так оно и есть, - то в среднем всё по-честному. Не каждый же получатель страховой выплаты подает в суд, только некоторые. А то, что недовольных вообще быть не должно… Так, для большинства автовладельцев ОСАГО — не более чем ежегодный налог.

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