Хочу Mercedes-Benz С-класса с пробегом в 2021 году (+ реальные цены)

Три предпоследних поколения С-класса отличаются дизайном, агрегатами и степенью надежности. Сегодня мы поможем вам подобрать тот самый, о котором вы, возможно, мечтали.

Mercedes-Benz С-класса (W203, 2000–2007 гг. с обновлением в 2004 г.)

Эту версию, несмотря на ее возраст, можно рассматривать к покупке. У нее всего два значительных минуса — ржавчина и SAM-модуль (блок комфорта), который может выходить из строя, но стоит относительно недорого — в районе 4–8 тысяч рублей.

Самым надежным оказался 2,0- и 2,3-литровый двигатель М111 мощностью от 129 до 197 л.с. Его ресурс, при правильном обслуживании, превышает 300 тысяч километров. Агрегат M271 объемом 1,8 литра мощностью от 143 до 192 л.с. подвел цепной привод ГРМ, который требует замены цепи каждые 80 тысяч километров. Стоит это около 30 тысяч рублей. Мотор М112 V6, благодаря чугунным гильзам, объему 2,6 литра и мощности всего 170–218 л.с., способен служить очень долго, но обслуживание обойдется недешево. К примеру, на каждый цилиндр у этого мотора приходится по две свечи (итого 12 свечей).

Турбодизельные моторы надежны. Двигатель ОМ611 мощностью 115–143 л.с. имеет ресурс цепи ГРМ около 200 тысяч километров. Из недостатков — ломкий пластик заслонок впускного коллектора и проводка форсунок, которая может перетираться. Более мощный 170-сильный мотор OM612 таких проблем не имеет, и кажется предпочтительнее.

Двигатели работают в паре либо с шестиступенчатой механикой, которая при своевременной замене масла (каждые 150 тысяч км пробега по 10 тысяч рублей за операцию) проходит очень долго. Также каждые 150 тысяч стоит проверять синхронизаторы и, при необходимости, менять. Пятиступенчатый автомат «бегает» 300 тысяч километров без проблем, если менять в нем масло каждые 40 тысяч километров (работа обойдется в 15 тысяч рублей). Более свежие 203-е оснащались семиступенчатым автоматом, в котором масло следует менять с той же периодичностью и по той же цене, а чтобы увеличить ресурс коробки, сервисмены рекомендуют установить на нее дополнительный внешний радиатор охлаждения (потратите 15 тысяч рублей).

Mercedes-Benz С-класса (W204, 2007–2014 гг. с обновлением в 2011 г.)

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Это третье поколение С-класса предпочтительнее хотя бы потому, что не так стремительно ржавеет, как предшествующее, и по-прежнему нет проблем с подвеской, а также системой полного привода.

Двигатель 1.8 M271 Evo мощностью 184 и 204 л.с. не может похвастать живучестью цепи, звезд и натяжителя ГРМ. Готовьтесь к расходам на их замену каждые 100 тысяч км. Обойдется эта операция примерно в 30 тысяч рублей. Может подтекать корпус масляного фильтра, замена которого обойдется еще в 30 тысяч.

Более мощный бензиновый двигатель V6 3.5 M272 тоже доставляет хлопоты, но примерно того же уровня. Например, у него может появиться течь масла в районе масляного теплообменника, а ее устранение обойдется тысяч в 10 рублей. Каждые 80 тысяч км приходится менять заслонки впускного коллектора, что стоит порядка 40 тысяч рублей из-за того, что меняются они вместе с коллектором.

Турбодизельные агрегаты объемом 3 и 3,5 литра понадежнее, но купив такую версию, начните откладывать деньги на замену впускных коллекторов: примерно каждые 150 тысяч км вы будете оставлять в сервисе дополнительные 100 тысяч рублей.

Что касается коробок, то 204-й оснащался механикой и автоматами 5G-Tronic и 7G-Tronic, о которых было сказано выше.

Mercedes-Benz С-класса (W205, 2014–2021 гг. с обновлением в 2018 г.)

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Этот С-класс получил турбированные двигатели М274 объемом 1,6 (150 и 156 л.с.) и 2 литра (184 и 211 л.с.). У них алюминиевый блок и чугунные гильзы, а также цепной привод ГРМ, менять который приходится примерно каждые 100 тысяч км (40 тысяч рублей). Порой может перестать работать клапан масляного насоса, но узнать об этом очень сложно, так как при этом он замирает в положении «открыто». Причиной поломки всегда оказывается копеечный обрыв проводки. Также может клинить клапан вентиляции картерных газов. Нередки течи масла. При этом «сопливят» чаще всего прокладки теплообменника и клапанной крышки (8000 рублей), а также передний сальник коленвала (2000 рублей). Подтекать могут и топливные трубки, из-за чего в салоне появится запах бензина. Заменить же их можно тысяч за 10–15 рублей. В остальном моторы живучи и ходят без проблем 300 тысяч километров.

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Турбодизельный двигатель ОМ 651 — почетный старичок, у которого устранили почти все детские болезни, кроме проблем с помпой (замена стоит 15 тысяч рублей), но при этом добавили серьезную головную боль. Это система BlueTec, которая впрыскивает в сажевый фильтр мочевину AdBlue — это делает выхлоп чище. Данная жидкость, заливаемая в специальный бачок, может закончиться в самый неподходящий момент, а зимой — замерзать. Не исключен и прожиг сажевого фильтра, но он стоит меньше 100 рублей. При неработающей системе компьютер предупреждает, что мотор заведется еще несколько раз и без устранения неисправности будет заблокирован. Для того чтобы система перестала работать, достаточно пустого бачка, где должна плескаться жидкость AdBlue, цена которой, кстати, составляет менее 400 рублей за 10 литров.

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Во время обновления в 2018 году появились двигатели М264 объемом 1,5 (184 и 204 л.с.) и 2 (249 л.с.) литра. Они до сих пор не успели проявить себя с плохой стороны. Да, их ресурс может оказаться небольшим: малый объем и высокая степень нагруженности, но пока список проблем ограничивается какими-то единичными (не массовыми) проблемами наподобие коксования клапанов. Да и те, скорее всего, вызваны не особенностями моторов.

Кроме того, после обновления появился и девятиступенчатый автомат 9G-Tronic, у которого нет проблем. Но для этого масло в нем следует, опять же, менять каждые 40 тысяч км.

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Как видите, подобрать «цэшку» не составляет проблем. Если у вас неподалеку есть толковый сервис Mercedes—Benz, то вы сможете обслуживать этот автомобиль как следует. Стоимость же ремонта не намного превышает ценники на аналогичные работы в неофициальных, но специализированных сервисах других иномарок.

А здесь вы найдете рейтинги надежности Mercedes-Benz C-класса.

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Фото: Mercedes-Benz