Lada Largus после 138 500 км: нашли самое слабое место в выхлопной системе

Кронштейн крепления не выдержал и четырех лет после ремонта. «Виновница» - тонкая металлическая пластина.

LADA LARGUS, 1.6 (105 л. с.), М5

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2012

В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года

Пробег на момент отчета — 136 700 км

Кронштейны крепления выпускной системы на Ларгусе я ремонтировал четыре года назад. Тогда кронштейн приварил не к самой выпускной трубе, а к половинке водопроводной трубы подходящего диаметра. А его притянул к выпускной трубе таким образом, чтобы кронштейн занял правильное положение.

При недавнем осмотре обнаружилось, что кронштейн опять отгнил от водопроводной трубы. Все остальные соединения служат исправно, и даже выхлопная труба в месте соприкосновения с неродной трубой не ржавеет.

Получается, что самым слабым местом кронштейна является тонкая металлическая пластина. Поэтому при ремонте в первую очередь стоит усилить эту часть системы выпуска.