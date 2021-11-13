Lada Largus после 138 500 км: нашли самое слабое место в выхлопной системе — журнал За рулем

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Lada Largus после 138 500 км: нашли самое слабое место в выхлопной системе

Кронштейн крепления не выдержал и четырех лет после ремонта. «Виновница» - тонкая металлическая пластина.

LADA LARGUS, 1.6 (105 л. с.), М5

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 136 700 км

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Кронштейны крепления выпускной системы на Ларгусе я ремонтировал четыре года назад. Тогда кронштейн приварил не к самой выпускной трубе, а к половинке водопроводной трубы подходящего диаметра. А его притянул к выпускной трубе таким образом, чтобы кронштейн занял правильное положение.

При недавнем осмотре обнаружилось, что кронштейн опять отгнил от водопроводной трубы. Все остальные соединения служат исправно, и даже выхлопная труба в месте соприкосновения с неродной трубой не ржавеет.

Получается, что самым слабым местом кронштейна является тонкая металлическая пластина. Поэтому при ремонте в первую очередь стоит усилить эту часть системы выпуска.

Lada Largus после 138 500 км: нашли самое слабое место в выхлопной системе

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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