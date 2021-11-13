Lada Largus после 138 500 км: нашли самое слабое место в выхлопной системе

LADA LARGUS, 1.6 (105 л. с.), М5
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 136 700 км
Кронштейны крепления выпускной системы на Ларгусе я ремонтировал четыре года назад. Тогда кронштейн приварил не к самой выпускной трубе, а к половинке водопроводной трубы подходящего диаметра. А его притянул к выпускной трубе таким образом, чтобы кронштейн занял правильное положение.
При недавнем осмотре обнаружилось, что кронштейн опять отгнил от водопроводной трубы. Все остальные соединения служат исправно, и даже выхлопная труба в месте соприкосновения с неродной трубой не ржавеет.
Получается, что самым слабым местом кронштейна является тонкая металлическая пластина. Поэтому при ремонте в первую очередь стоит усилить эту часть системы выпуска.
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