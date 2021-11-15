Новый тягач MAN TGX: все его изменения — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Новый тягач MAN TGX: все его изменения

Компания MAN представила в России новое поколение грузовиков.

Материалы по теме
Новый грузовик MAN с особой коробкой — уже в России

Впервые новый MAN TGX показали в феврале 2020 года, а год спустя представили на российском рынке. Помимо флагманского тягача семейство включает еще три модели: TGS, TGM и TGL.

Дизайн — «львиный»

Спереди новый MAN TGX, особенно если кабина желтого цвета, действительно напоминает льва: в широко открытой «пасти» решетки радиатора сверкают хромом «клыки, а многочисленные горизонтальные выштамповки на панелях облицовки расходятся в стороны, как усы. По заявлениям представителей фирмы, с новой облицовкой потоки воздуха, обтекающие кабину, оптимизированы, и тягач меньше пачкается в дождливую погоду.

Новый тягач MAN TGX: все его изменения

Материалы по теме
Подробный обзор КАМАЗ-5490 (+опыт эксплуатации)Все тяжелые грузовики на COMTRANS 20216 уникальных машин: все очень нужные!
Новая кабина доступна в трех типоразмерах: с внутренней высотой 1,57 м (GN), 1,87 м (GM) и 2,07 м (GX). Ширина кабин всех трех версий одинакова — 2,44 метра.

Об этой и другой грузовой технике более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Новый тягач MAN TGX: все его измененияИнтерьер полностью переработан. Но даже в «топовой» кабине GX не получится вымести мусор с пола в дверь «сквозняком» — мешает выступающий тоннель.
Интерьер полностью переработан. Но даже в «топовой» кабине GX не получится вымести мусор с пола в дверь «сквозняком» — мешает выступающий тоннель.

Что изменилось?

Принципиальных изменений в конструкции шасси тягача нет. Для импорта в Россию новейший MAN TGX понизили до экологического класса Евро-5, который отменен в Европе еще в 2015 году. Получить вместо проблемного «еврошестого» прежний надежный мотор — это, по сути, привилегия покупателей официально импортируемых автомобилей. У грузовиков нового поколения для нашей страны нет ни EGR, добавленного к неизбежному впрыску мочевины, на двойного турбонаддува, ни «лишнего» теплообменника (у европейских моторов их два: один на блоке цилиндров справа, другой под мотором). Отметим, что «лишние» детали добавляют к весу машины полтора центнера. А если говорить о стоимости, то один только отключаемый пневмокомпрессор на тягаче класса Евро-6 обойдется в 3000 евро.

Новый тягач MAN TGX: все его изменения

Новый тягач MAN TGX: все его измененияКронштейн с запасным колесом закреплен на левом лонжероне рамы.
Кронштейн с запасным колесом закреплен на левом лонжероне рамы.

Новый тягач MAN TGX: все его измененияШирокие крылья почти полностью отсекают брызги от ведущих колес.
Широкие крылья почти полностью отсекают брызги от ведущих колес.


На автомобилях, адаптированных для России, все устроено проще (компрессор, например, обыкновенный и стоит вшестеро дешевле отключаемого). А это значит, что грузовик с новейшей кабиной 2020 модельного года и мотором образца 2006-го наших перевозчиков только порадует.


Новый тягач MAN TGX: все его измененияЕмкость для раствора мочевины интегрирована в топливный бак.
Емкость для раствора мочевины интегрирована в топливный бак.

Новый тягач MAN TGX: все его измененияВыключатель «массы» не придется искать, если вдруг полыхнет…
Выключатель «массы» не придется искать, если вдруг полыхнет…


Моторы

Двигатели для своих грузовиков компания МАN выпускает в Нюрнберге. Современная линейка для средне- и крупнотоннажных грузовиков включает рядные четырех- и шестицилиндровые агрегаты рабочим объемом от 4,6 до 15,2 л. В общей системе обозначений для двигателей MAN всех типов первые две цифры — диаметр цилиндра в миллиметрах без первого знака, третья цифра — ход поршня (2 или 3 — 125 мм; 4 — 142 мм, 5 — 150 мм, 6 — 155 мм, 7 — 166 или 170 мм), последняя, четвертая цифра — количество цилиндров (у 10-цилиндровых — 0, у 12-цилиндровых — 2).

Материалы по теме
Mercedes Arocs российской сборки — детальный обзор

На магистральные тягачи MAN TGX, официально поставляемые в Россию, чаще всего заказывают 10,5-литровый двигатель модели D2066 с настройкой мощности 400 и 440 л.  с., или более дорогой D2676 (12,4 л) в 480-сильном исполнении. Моторы имеют много взаимозаменяемых деталей и, несмотря на различия в диаметре цилиндров и ходе поршней (120х155 и 126х166 соответственно), собраны на одном и том же блоке. Получить прибавку в 1,9 литра рабочего объема позволило применение других сменных гильз, коленвала с большим радиусом кривошипов и более коротких шатунов.


Для выполнения особых транспортных задач тягач или шасси MAN можно заказать с 15,2-литровой «шестеркой» D3876 (диаметр цилиндра 138 мм, ход поршня 170 мм) мощностью до 640 л.  с.


Материалы по теме
Спортивный МАЗ, КАМАЗ с автоматом и другие новинки COMTRANS 2021

Двигатели интересны расположением распредвала в головке блока цилиндров и отсутствием каналов для масла и антифриза, проходящих через стык головки и блока, что исключает ряд серьезных неисправностей, связанных с разгерметизацией систем смазки и охлаждения. В остальном конструкция двигателей типична для современных дизелей крупнотоннажных грузовиков: привод ГРМ и вспомогательных агрегатов выполнен шестернями со стороны маховика, в головке блока по четыре клапана на цилиндр, система питания с топливной рампой Common Rail.


Трансмиссия

На любую модификацию «крупнотоннажников» MAN, включая тягачи и шасси под надстройки, как и раньше, можно заказать механическую (как правило, 16-ступенчатую) коробку передач производства фирмы ZF или роботизированную 12-ступенчатую ZF. По внутренней спецификации MAN автоматы называют TipMatic. По конструкции это та же механическая КП с трехступенчатым блоком посередине (вместо 4-ступенчатого на 16-скоростной МКП), к которому спереди пристыкован делитель, а сзади — планетарный демультипликатор. Основные отличия — в пневмоприводах переключения, управляемых электронным блоком.



Новый тягач MAN TGX: все его измененияРедуктор с главной парой 2,85 экономит топливо. Подвеска ведущего моста — на четырех пневмобаллонах.
Редуктор с главной парой 2,85 экономит топливо. Подвеска ведущего моста — на четырех пневмобаллонах.

Новый тягач MAN TGX: все его измененияЭлектровыключатель стояночного тормоза — справа от сиденья водителя.
Электровыключатель стояночного тормоза — справа от сиденья водителя.


Материалы по теме
Все особенности шин Triangle для спецтехники (+3 авторитетных мнения)

На машинах новейшего поколения у трансмиссии TipMatic удобный подрулевой переключатель. Интеллектуальное управление роботизированной КП включает ряд полезных функций. EfficientRoll позволит в нужные моменты использовать накат на нейтрали, а значит, экономить топливо при движении по трассе с перепадами высот. А функция Idle Speed Driving облегчает движение на сверхнизкой скорости (например, в пробке или подаче машины под разгрузку), позволяя мотору удерживать обороты холостого хода без нажатия на педаль газа.


Подвеска

Ведущие мосты грузовиков MAN — собственного производства фирмы. На магистральных тягачах применяют минимизирующие потери на трение агрегаты без ступичных редукторов — крутящий момент на полуоси передает единственная гипоидная пара шестерен. Межколесный дифференциал — с механизмом принудительной блокировки. На машинах последних лет выпуска, включая TGX новейшего поколения, появилась возможность заказать мост с длинной (2,85) главной парой, позволяющей экономить топливо при работе на равнинных маршрутах.


Новый тягач MAN TGX: все его измененияСверху ведущий мост зафиксирован X-образной растяжкой.
Сверху ведущий мост зафиксирован X-образной растяжкой.

Новый тягач MAN TGX: все его измененияТопливный фильтр-сепаратор с прозрачным накопителем конденсата.
Топливный фильтр-сепаратор с прозрачным накопителем конденсата.


Материалы по теме
Как реагируют на новый КАМАЗ в Европе? Рассказ дальнобойщика

Подвеска ведущего моста на «магистральниках» MAN — пневматическая четырехбаллонная, на тягачах и шасси строительного сегмента более востребована рессорная. В подвеске передней оси, как правило, применены одно- или двухлистовые параболические рессоры.


Шаг ступеней лестницы и их фактическая высота над поверхностью земли, размеры дверного проема, форма сиденья, доступ к органам управления — все это продумано и отшлифовано многочисленными тестами.

Электроника

Главные изменения — в электронной начинке. При разработке тягача нового поколения были опрошены 700 водителей из разных стран, и многие их пожелания были учтены в конструкции. Так, для управления некоторыми функциями (их можно выбрать) применены четыре настраиваемые кнопки на внутренней панели водительской двери.


Новый тягач MAN TGX: все его измененияТягачи для самосвальных полуприцепов комплектуют гидронасосами.
Тягачи для самосвальных полуприцепов комплектуют гидронасосами.

Новый тягач MAN TGX: все его изменения

Материалы по теме
Самые мощные и дорогие внедорожники: большой тест суровой техники

В списке электронных помощников водителя адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система контроля внимания водителя, ассистент движения в пробках, система помощи при перестроении и такая «фишка», как SmartSelect, способная самостоятельно корректировать маршрут в навигаторе, чтобы водитель не отвлекался от дороги.


О КОМПАНИИ

Баварская компании MAN (Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg) известна с 1758 года. Сегодня это один из авторитетнейших в мире производителей автомобильных, промышленных и судовых дизелей, в ассортименте которого есть настоящие гиганты по 18 метров высотой и с поршнями метрового диаметра.


  • В лаборатории MAN в Аугсбурге работал Рудольф Дизель, создавая первый в мире мотор с воспламенением от сжатия.
  • Грузовые автомобили компания выпускает с 1915 года. В разные годы под маркой MAN выпускали тракторы, танки, железнодорожные моторвагоны, трамваи.
  • Сегодня компания MAN SE со штаб-квартирой в Мюнхене на 76% принадлежит концерну Volkswagen и специализируется на производстве грузовых автомобилей полной массой от 7,5 до 50 тонн, а также автобусов.
  • Основные заводы фирмы расположены в Мюнхене (Бавария), Зальцгиттере (Нижняя Саксония) и в польском Кракове.
  • С 2012 года грузовики MAN собирают также и на российском заводе в Санкт-Петербурге — преимущественно, шасси строительного назначения серии TGS.


Технические характеристики*

Модель

Рабочий объем, л

Мощность, л.  с. (об/мин)

Крутящий момент, Н·м (об/мин)

D2066

10,52

360

(1500–1900)

1800 (1000–1400)

D2066

10,52

400

(1500–1900)

1900 (1000–1400)

D2066

10,52

440

(1500–1900)

2100 (1000–1400)

D2676

12,4

480 (1900)

2300 (1050–1400)

D2676

12,4

540 (1900)

2500 (1050–1350)


* двигателей класса Евро-5 для крупнотоннажных автомобилей MAN российского рынка


Новые грузовики MAN NTG

Первый тест-драйв MAN NTG TGX

Новое поколение MAN NTG TGX



Фото: Антон Уткин и MAN

Новый тягач MAN TGX: все его изменения

Компания MAN представила в России новое поколение грузовиков.

Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293139Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293143Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293142Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293140Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293147Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293146Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293145Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293150Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293149Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293148Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293153Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293152Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293156Новый тягач MAN TGX: все его изменения
Новый тягач MAN TGX: все его изменения

Компания MAN представила в России новое поколение грузовиков.

Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293140Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293150Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293156Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293146Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293142Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293139Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293145Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293149Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293153Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293143Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293147Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293148Новый тягач MAN TGX: все его изменения — фото 1293152Новый тягач MAN TGX: все его изменения
Наше новое видео
Volkswagen Transporter T5 с пробегом: все проблемы
Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников
Haval Jolion: 2000 км и внеплановый ремонт

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров744
Оцените материал
1:0
Читать комментарии
Загрузка...