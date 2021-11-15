Новый тягач MAN TGX: все его изменения

Компания MAN представила в России новое поколение грузовиков.

Материалы по теме Новый грузовик MAN с особой коробкой — уже в России

Впервые новый MAN TGX показали в феврале 2020 года, а год спустя представили на российском рынке. Помимо флагманского тягача семейство включает еще три модели: TGS, TGM и TGL.

Дизайн — «львиный»

Спереди новый MAN TGX, особенно если кабина желтого цвета, действительно напоминает льва: в широко открытой «пасти» решетки радиатора сверкают хромом «клыки, а многочисленные горизонтальные выштамповки на панелях облицовки расходятся в стороны, как усы. По заявлениям представителей фирмы, с новой облицовкой потоки воздуха, обтекающие кабину, оптимизированы, и тягач меньше пачкается в дождливую погоду.

Новая кабина доступна в трех типоразмерах: с внутренней высотой 1,57 м (GN), 1,87 м (GM) и 2,07 м (GX). Ширина кабин всех трех версий одинакова — 2,44 метра.

Об этой и другой грузовой технике более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Интерьер полностью переработан. Но даже в «топовой» кабине GX не получится вымести мусор с пола в дверь «сквозняком» — мешает выступающий тоннель.

Что изменилось?

Принципиальных изменений в конструкции шасси тягача нет. Для импорта в Россию новейший MAN TGX понизили до экологического класса Евро-5, который отменен в Европе еще в 2015 году. Получить вместо проблемного «еврошестого» прежний надежный мотор — это, по сути, привилегия покупателей официально импортируемых автомобилей. У грузовиков нового поколения для нашей страны нет ни EGR, добавленного к неизбежному впрыску мочевины, на двойного турбонаддува, ни «лишнего» теплообменника (у европейских моторов их два: один на блоке цилиндров справа, другой под мотором). Отметим, что «лишние» детали добавляют к весу машины полтора центнера. А если говорить о стоимости, то один только отключаемый пневмокомпрессор на тягаче класса Евро-6 обойдется в 3000 евро.

Кронштейн с запасным колесом закреплен на левом лонжероне рамы. Широкие крылья почти полностью отсекают брызги от ведущих колес.

На автомобилях, адаптированных для России, все устроено проще (компрессор, например, обыкновенный и стоит вшестеро дешевле отключаемого). А это значит, что грузовик с новейшей кабиной 2020 модельного года и мотором образца 2006-го наших перевозчиков только порадует.

Емкость для раствора мочевины интегрирована в топливный бак. Выключатель «массы» не придется искать, если вдруг полыхнет…

Моторы Двигатели для своих грузовиков компания МАN выпускает в Нюрнберге. Современная линейка для средне- и крупнотоннажных грузовиков включает рядные четырех- и шестицилиндровые агрегаты рабочим объемом от 4,6 до 15,2 л. В общей системе обозначений для двигателей MAN всех типов первые две цифры — диаметр цилиндра в миллиметрах без первого знака, третья цифра — ход поршня (2 или 3 — 125 мм; 4 — 142 мм, 5 — 150 мм, 6 — 155 мм, 7 — 166 или 170 мм), последняя, четвертая цифра — количество цилиндров (у 10-цилиндровых — 0, у 12-цилиндровых — 2). Материалы по теме Mercedes Arocs российской сборки — детальный обзор На магистральные тягачи MAN TGX, официально поставляемые в Россию, чаще всего заказывают 10,5-литровый двигатель модели D2066 с настройкой мощности 400 и 440 л. с., или более дорогой D2676 (12,4 л) в 480-сильном исполнении. Моторы имеют много взаимозаменяемых деталей и, несмотря на различия в диаметре цилиндров и ходе поршней (120х155 и 126х166 соответственно), собраны на одном и том же блоке. Получить прибавку в 1,9 литра рабочего объема позволило применение других сменных гильз, коленвала с большим радиусом кривошипов и более коротких шатунов.

Для выполнения особых транспортных задач тягач или шасси MAN можно заказать с 15,2-литровой «шестеркой» D3876 (диаметр цилиндра 138 мм, ход поршня 170 мм) мощностью до 640 л. с.

Материалы по теме Спортивный МАЗ, КАМАЗ с автоматом и другие новинки COMTRANS 2021 Двигатели интересны расположением распредвала в головке блока цилиндров и отсутствием каналов для масла и антифриза, проходящих через стык головки и блока, что исключает ряд серьезных неисправностей, связанных с разгерметизацией систем смазки и охлаждения. В остальном конструкция двигателей типична для современных дизелей крупнотоннажных грузовиков: привод ГРМ и вспомогательных агрегатов выполнен шестернями со стороны маховика, в головке блока по четыре клапана на цилиндр, система питания с топливной рампой Common Rail.

Трансмиссия На любую модификацию «крупнотоннажников» MAN, включая тягачи и шасси под надстройки, как и раньше, можно заказать механическую (как правило, 16-ступенчатую) коробку передач производства фирмы ZF или роботизированную 12-ступенчатую ZF. По внутренней спецификации MAN автоматы называют TipMatic. По конструкции это та же механическая КП с трехступенчатым блоком посередине (вместо 4-ступенчатого на 16-скоростной МКП), к которому спереди пристыкован делитель, а сзади — планетарный демультипликатор. Основные отличия — в пневмоприводах переключения, управляемых электронным блоком.



Редуктор с главной парой 2,85 экономит топливо. Подвеска ведущего моста — на четырех пневмобаллонах. Электровыключатель стояночного тормоза — справа от сиденья водителя.

Материалы по теме Все особенности шин Triangle для спецтехники (+3 авторитетных мнения) На машинах новейшего поколения у трансмиссии TipMatic удобный подрулевой переключатель. Интеллектуальное управление роботизированной КП включает ряд полезных функций. EfficientRoll позволит в нужные моменты использовать накат на нейтрали, а значит, экономить топливо при движении по трассе с перепадами высот. А функция Idle Speed Driving облегчает движение на сверхнизкой скорости (например, в пробке или подаче машины под разгрузку), позволяя мотору удерживать обороты холостого хода без нажатия на педаль газа.

Подвеска Ведущие мосты грузовиков MAN — собственного производства фирмы. На магистральных тягачах применяют минимизирующие потери на трение агрегаты без ступичных редукторов — крутящий момент на полуоси передает единственная гипоидная пара шестерен. Межколесный дифференциал — с механизмом принудительной блокировки. На машинах последних лет выпуска, включая TGX новейшего поколения, появилась возможность заказать мост с длинной (2,85) главной парой, позволяющей экономить топливо при работе на равнинных маршрутах.

Сверху ведущий мост зафиксирован X-образной растяжкой. Топливный фильтр-сепаратор с прозрачным накопителем конденсата.

Материалы по теме Как реагируют на новый КАМАЗ в Европе? Рассказ дальнобойщика Подвеска ведущего моста на «магистральниках» MAN — пневматическая четырехбаллонная, на тягачах и шасси строительного сегмента более востребована рессорная. В подвеске передней оси, как правило, применены одно- или двухлистовые параболические рессоры.

Шаг ступеней лестницы и их фактическая высота над поверхностью земли, размеры дверного проема, форма сиденья, доступ к органам управления — все это продумано и отшлифовано многочисленными тестами. Электроника Главные изменения — в электронной начинке. При разработке тягача нового поколения были опрошены 700 водителей из разных стран, и многие их пожелания были учтены в конструкции. Так, для управления некоторыми функциями (их можно выбрать) применены четыре настраиваемые кнопки на внутренней панели водительской двери.

Тягачи для самосвальных полуприцепов комплектуют гидронасосами. Материалы по теме Самые мощные и дорогие внедорожники: большой тест суровой техники В списке электронных помощников водителя адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система контроля внимания водителя, ассистент движения в пробках, система помощи при перестроении и такая «фишка», как SmartSelect, способная самостоятельно корректировать маршрут в навигаторе, чтобы водитель не отвлекался от дороги.

О КОМПАНИИ Баварская компании MAN (Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg) известна с 1758 года. Сегодня это один из авторитетнейших в мире производителей автомобильных, промышленных и судовых дизелей, в ассортименте которого есть настоящие гиганты по 18 метров высотой и с поршнями метрового диаметра.

В лаборатории MAN в Аугсбурге работал Рудольф Дизель, создавая первый в мире мотор с воспламенением от сжатия.

Грузовые автомобили компания выпускает с 1915 года. В разные годы под маркой MAN выпускали тракторы, танки, железнодорожные моторвагоны, трамваи.

Сегодня компания MAN SE со штаб-квартирой в Мюнхене на 76% принадлежит концерну Volkswagen и специализируется на производстве грузовых автомобилей полной массой от 7,5 до 50 тонн, а также автобусов.

Основные заводы фирмы расположены в Мюнхене (Бавария), Зальцгиттере (Нижняя Саксония) и в польском Кракове.

С 2012 года грузовики MAN собирают также и на российском заводе в Санкт-Петербурге — преимущественно, шасси строительного назначения серии TGS.

Технические характеристики* Модель Рабочий объем, л Мощность, л. с. (об/мин) Крутящий момент, Н·м (об/мин) D2066 10,52 360 (1500–1900) 1800 (1000–1400) D2066 10,52 400 (1500–1900) 1900 (1000–1400) D2066 10,52 440 (1500–1900) 2100 (1000–1400) D2676 12,4 480 (1900) 2300 (1050–1400) D2676 12,4 540 (1900) 2500 (1050–1350)

* двигателей класса Евро-5 для крупнотоннажных автомобилей MAN российского рынка

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Фото: Антон Уткин и MAN