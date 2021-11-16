Телемедицинские технологии повышают безопасность дорожного движения

В России около полумиллиона водителей ежедневно проходят предрейсовые медосмотры.

Обычно фельдшер измеряет температуру, давление и ставит в путевом листе водителя отметку о допуске к рейсу. Но не все работодатели могут позволить себе держать при автопарке фельдшера на постоянной основе. А для небольших компаний-перевозчиков, находящихся в удаленных районах, найти медработника для проведения предрейсовых осмотров — зачастую большая проблема: младшего медперсонала в регионах не так уж много. Они есть отнюдь не в каждом населенном пункте, где имеются автопредприятия.

При просмотре бумажных медицинских журналов нередко обнаруживается, что у всех водителей поголовно указано артериальное давление 120/80 мм рт. ст. Так может получиться только в одном случае: если давление на самом деле не измерялось. Эксперты отрасли отмечают, что отметки о допуске к работе в путевом листе водителя являются фиктивными в каждом третьем случае в среднем по стране, а в крупных городах — в каждом втором случае. Процветает черный рынок по продаже фиктивных путевых листов.

Такая ситуация создает дополнительные риски аварий, в том числе с тяжелыми последствиями. Между тем инструменты, позволяющие объективно — без влияния человеческого фактора — оценивать состояние здоровья водителей и степень их утомления, есть и уже активно применяются участниками рынка. Распространение практики их использования может помочь снизить число дорожно-транспортных происшествий. Например, для предрейсовых дистанционных осмотров разработан настольный программно-аппаратный комплекс MedPoint24, оборудованный двумя видеокамерами, алкотестером, термометром, тонометром и термопринтером. Он удобен и прост в использовании водителями. Сначала надо авторизоваться, затем самостоятельно пройти процедуры (измерение артериального давления, частоты пульса, температуры и содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе). Полученная информация автоматически пересылается по каналам связи, исключающим возможность получения и корректировки данных третьими лицами, фельдшеру, который принимает решение о допуске. Весь процесс занимает всего 2,5 минуты. Работодателям, использующим этот комплекс, не нужно иметь медицинский кабинет и искать фельдшера.

Сейчас в четырех колл-центрах MedPoint24 (в Москве, Твери, Новосибирске и Саратове) создано около 100 рабочих мест для медиков, которые в режиме реального времени обрабатывают поток осмотров. Фельдшеры не только дистанционно оценивают состояние водителей по фиксируемым системой показателям, но и проверяют, тот ли человек на видео, правильно ли он проходил осмотр, не было ли других людей в кадре. У фельдшера есть также доступ к предыдущим осмотрам и данным водителя, с которыми он может сопоставить полученные показатели. По окончании процедуры медработник в колл-центре принимает решение, допускать человека на линию или не допускать, и подписывает его электронно-цифровой подписью. Если водитель допущен, распечатанный аппаратом стикер клеится на путевой лист. На текущий момент компания MedPoint24 выпускает на линию более 25 тысяч водителей ежесуточно, т.е. проводит порядка 10 миллионов предрейсовых осмотров в год.

По словам разработчика комплекса, председателя совета директоров MedPoint24 Олега Крауса, практика предрейсовых медосмотров с использованием цифровых технологий решает три проблемы. Во-первых, осмотры становятся доступными, поскольку могут проходить в любом месте и в любое время суток. Во-вторых, исключается человеческий фактор: с прибором невозможно договориться. В-третьих, увеличивается производительность работы фельдшера.

Цифровые решения также помогают выявить группы риска, например, водителей с повышенным артериальным давлением (такие работники получают направление к врачу, чтобы пройти обследование и получить необходимое лечение). Также они способствуют сокращению числа нетрезвых водителей на дорогах.

«При традиционных очных осмотрах у одного из наших клиентов не было зафиксировано ни одного случая алкогольного опьянения за год. Наша система за три месяца работы выявила 20 случаев появления на рабочем месте с остаточными признаками опьянения», — поделился Олег Краус.

Но для дистанционных медицинских осмотров нужен прочный юридический фундамент. В 2020 г. в Государственную Думу внесен законопроект о медицинском обеспечении безопасности дорожного движения с применением телемедицинских технологий. Прошел общественное обсуждение проект Минздрава РФ «О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмотров». Его соисполнителями выступили МВД России, Минтруд России, ФМБА России, Минтранс России, Минэнерго России. Работа над законопроектом продолжается. Прохождение удаленных медосмотров будет обсуждаться на «Форуме такси» в рамках «Транспортной недели России».