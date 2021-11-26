Единственный способ забыть про отложения в двигателе

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И это вовсе не оставить машину в покое и не ездить — есть по-настоящему действенное решение.

Помните знаменитый советский фильм «Джентльмены удачи» и харизматичного мелкого мошенника восточных кровей Василия Алибабаевича? А статью Уголовного кодекса, по которой он оказался в компании Доцента, Хмыря и Косого? Если забыли, то напомним: сидел он за то, что бензин разбавлял. Несмотря на то что фильм вышел в 1971 году, внимательная и требовательная тогда цензура этот момент пропустила. Поскольку шутка в народе была популярной и от истины была недалека.

Дело в том, что советские нефтеперерабатывающие предприятия выпускали неплохой бензин, соответствующий всем ГОСТам, но вот контроль в процессе логистики к конечному потребителю отсутствовал от слова «совсем». Топливо могли неоднократно разбавлять, и рядовому автолюбителю могла достаться непонятная смесь. Нетрудно представить, что творилось с двигателями автомобилей, и становится вполне понятным, почему некоторые советские водители «проклинали тот день, когда сели за баранку этого пылесоса».

То, что в СССР долгое время не было качественного бензина, — неоспоримый факт. Однако если углубляться дальше в историю, то именно российские инженеры сделали важнейшие открытия, которые привели к созданию современного топлива: например, тот же Владимир Шухов, в конце XIX века запатентовавший устройство термического крекинга нефти (способ получения автомобильного бензина).

Сегодняшний российский нефтяной рынок предлагает сразу несколько видов бензина, которые простой автомобилист привык различать по октановому числу: 92, 95, 98 и 100. Меж тем, различий больше.

В первую очередь они касаются, разумеется, качества. В Сети гуляет достаточно страшилок о том, как какой-нибудь автомобилист «темной-темной ночью в далекой-далекой деревне заправился странным-странным бензином на никому не известной темной-темной заправке и поимел огромные проблемы с мотором». Такое вполне может быть, поскольку недобросовестные АЗС порой разбавляют бензин. Поэтому сразу делаем вывод: заправляться можно только на проверенных АЗС, если вам дорог двигатель вашего авто.

Во-вторых, отличается набор компонентов бензина или, как их привыкли называть в народе, присадок. Полезны ли они? А вот тут давайте разбираться на наглядных примерах.

Любой, хоть немного технически подкованный автовладелец знает, что частая беда двигателей — это всевозможные отложения на деталях, возникающие в процессе его эксплуатации. Топливо может не сгорать полностью или не обладать должным качеством — и вот тогда на форсунках и фильтрах появляются отложения. Они приводят к повышенному расходу бензина, потере мощности и ускоренному износу двигателя. Добавьте к этому еще и повышение уровня выброса вредных веществ в воздух — и картинка сложится малопривлекательная (если не сказать пугающая!).

Выход, на самом деле, есть: заливать в бак своего автомобиля фирменное топливо Pulsar от компании «Роснефть». На АЗС оно представлено с привычными глазу цифрами 92, 95 и 100 и продается по всей стране: от Санкт-Петербурга до Владивостока. При создании этого топлива использованы уникальные технологии — в составе топлива эффективная формула моющих компонентов. Они не только поддерживают чистоту топливной системы, но еще и предотвращают появление новых отложений за счет образования защитной пленки. Разумеется, это в том случае, если вы пользуетесь Pulsar постоянно. Уже через 60 часов работы двигателя на нем топливо уничтожает до 84 процентов отложений на впускных клапанах.

Причем Pulsar обеспечивает надежную работу топливной системы не только в традиционных двигателях, но и в стремительно набирающих популярность высокофорсированных двигателях прямого впрыска.

Стоит особо отметить, что эффективность уникальной формулы премиального топлива Pulsar, разработанной совместно с немецким концерном BASF, подтверждена моторными испытаниями. Стендовые и лабораторные испытания проводились в аккредитованном сертифицированном центре стендовых моторных испытаний концерна BASF SE в Германии.

В общем-то, если вы не хотите переплачивать за частые ремонты и обслуживание двигателя, то выбор топлива для вас очевиден. Заливайте Pulsar в бак и смело езжайте к новым горизонтам, не боясь за свой мотор. А при условии, что отложения вам теперь не страшны, двигатель «вздохнет полной грудью» и покажет вам все, на что он способен.