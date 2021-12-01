Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин

Как выделиться из серой однообразной массы автомобильного потока? Хороший способ — приобрести машину из лимитированной серии. Незамеченными вы точно не останетесь.
Под занавес года как раз такая машина появилась в гамме Renault: французы представили популярный кроссовер Kaptur в особом исполнении Intense. По ранжиру эта версия занимает промежуточное положение между модификациями Drive и Style. В версии Intense дебютировал новый для модели оранжевый цвет кузова — Orange Atacama. Вкупе с контрастной окраской крыши и отделкой корпусов боковых зеркал под карбон такой Kaptur неизменно будет в центре внимания.
В основе Каптюра лежит прочная и надежная модульная SUV-платформа нового поколения. В прошлом году французы поставили более короткую рулевую рейку и электроусилитель — управляемость на асфальте стала посочнее, а на разбитых «направлениях» руль не трепыхается в руках, чем грешили дорестайлинговые Каптюры. А главное достоинство — завидную плавность хода и энергоемкость подвески — машина не растеряла. По умению фильтровать неровности это шасси смело можно ставить в пример другим.
За стильные 17‑дюймовые колеса покупателям версии Intense доплачивать не придется. Они отлично гармонируют с высоким кузовом. Клиренс у Каптюра один из самых высоких в сегменте — 205 мм. С таким просветом можно смело сворачивать с асфальта.
В ходе недавнего обновления появилась регулировка руля по вылету, удобные подстаканники, более логично сгруппированные кнопки и переключатели. Принадлежность к версии Intense подчеркивает оранжевая прострочка на сиденьях и подлокотнике, такие же яркие накладки украшают и дефлекторы вентиляции. Среди важных дополнений — бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль с лимитатором, камера заднего вида с задними датчиками парковки.
Вариатор Jatco JF016Е держит высокие нагрузки — затяжные подъемы в крутые горы и долгое буксование в грязи или глубоком снегу. В ходе наших испытаний «60 часов „За рулем“» вариатор показал очень большую надежность.
Версия с турбомотором (150 л с.) идет исключительно с трансмиссией CVT. Этот тандем делает Kaptur (что 2WD, что 4WD) быстрым и даже зажигательным — активным водителям понравится. И с экономичностью всё в порядке: средний расход 7,1 л/100 км в смешанном цикле для 4х2 (7,4 л/100 км для 4х4).
Базовый атмосферный двигатель 1.6 (114 л.с.) совмещается с 5-ступенчатой механикой либо с вариатором. Привод — только передний.
Фото: Renault