Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — журнал За рулем

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Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин

Мощный и экономичный двигатель, яркий дизайн и эффектный интерьер: знакомимся с Renault Kaptur Intense.

Как выделиться из серой однообразной массы автомобильного потока? Хороший способ — приобрести машину из лимитированной серии. Незамеченными вы точно не останетесь.

Под занавес года как раз такая машина появилась в гамме Renault: французы представили популярный кроссовер Kaptur в особом исполнении Intense. По ранжиру эта версия занимает промежуточное положение между модификациями Drive и Style. В версии Intense дебютировал новый для модели оранжевый цвет кузова — Orange Atacama. Вкупе с контрастной окраской крыши и отделкой корпусов боковых зеркал под карбон такой Kaptur неизменно будет в центре внимания.

Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсинRenault Kaptur. Цена в России — от 1 385 000 ₽
Renault Kaptur. Цена в России — от 1 385 000 ₽

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В основе Каптюра лежит прочная и надежная модульная SUV-платформа нового поколения. В прошлом году французы поставили более короткую рулевую рейку и электроусилитель — управляемость на асфальте стала посочнее, а на разбитых «направлениях» руль не трепыхается в руках, чем грешили дорестайлинговые Каптюры. А главное достоинство — завидную плавность хода и энергоемкость подвески — машина не растеряла. По умению фильтровать неровности это шасси смело можно ставить в пример другим.

За стильные 17‑дюймовые колеса покупателям версии Intense доплачивать не придется. Они отлично гармонируют с высоким кузовом. Клиренс у Каптюра один из самых высоких в сегменте — 205 мм. С таким просветом можно смело сворачивать с асфальта.

Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсинМедиасистема EasyLink с 8-дюймовым сенсорным экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Мало того, она умеет обновляться «по воздуху», что в этом сегменте большая редкость. Не менее ценным видится наличие системы Renault Start, позволяющей запрограммировать запуск двигателя на определенное время. Вышел из дома, а машина уже прогрета.
Медиасистема EasyLink с 8-дюймовым сенсорным экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Мало того, она умеет обновляться «по воздуху», что в этом сегменте большая редкость. Не менее ценным видится наличие системы Renault Start, позволяющей запрограммировать запуск двигателя на определенное время. Вышел из дома, а машина уже прогрета.

В ходе недавнего обновления появилась регулировка руля по вылету, удобные подстаканники, более логично сгруппированные кнопки и переключатели. Принадлежность к версии Intense подчеркивает оранжевая прострочка на сиденьях и подлокотнике, такие же яркие накладки украшают и дефлекторы вентиляции. Среди важных дополнений — бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль с лимитатором, камера заднего вида с задними датчиками парковки.

Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсинИнтерьер Каптюра выгодно отличается от многих одноклассников добротной отделкой передней панели из мягкого пластика.
Интерьер Каптюра выгодно отличается от многих одноклассников добротной отделкой передней панели из мягкого пластика.

Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсинKaptur Intense подкупает нюансами. Например, качеством звука, которое обеспечивает аудиосистема Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. Рок-музыка, классика, джаз — что бы вы ни включили, будете довольны.
Kaptur Intense подкупает нюансами. Например, качеством звука, которое обеспечивает аудиосистема Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. Рок-музыка, классика, джаз — что бы вы ни включили, будете довольны.

Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсинСалон декорирован накладками под карбон, добавляющими настроения: в простых, нелимитированных модификациях таких не встретишь.
Салон декорирован накладками под карбон, добавляющими настроения: в простых, нелимитированных модификациях таких не встретишь.

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Версия с турбомотором (150 л с.) идет исключительно с трансмиссией CVT. Этот тандем делает Kaptur (что 2WD, что 4WD) быстрым и даже зажигательным — активным водителям понравится. И с экономичностью всё в порядке: средний расход 7,1 л/100 км в смешанном цикле для 4х2 (7,4 л/100 км для 4х4).

Базовый атмосферный двигатель 1.6 (114 л.с.) совмещается с 5-ступенчатой механикой либо с вариатором. Привод — только передний.

Фото: Renault

Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин

Мощный и экономичный двигатель, яркий дизайн и эффектный интерьер: знакомимся с Renault Kaptur Intense.

Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — фото 1293627Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — фото 1293626Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — фото 1293625Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — фото 1293629Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — фото 1293628Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин
Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин

Мощный и экономичный двигатель, яркий дизайн и эффектный интерьер: знакомимся с Renault Kaptur Intense.

Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — фото 1293627Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — фото 1293629Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — фото 1293628Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — фото 1293626Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин — фото 1293625Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин
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Отзывы о Renault Kaptur (9)

Renault 2000 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.

Недостатки:

Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)

Комментарий:

Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сид...

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