Новая версия Renault Kaptur: заводной апельсин

Мощный и экономичный двигатель, яркий дизайн и эффектный интерьер: знакомимся с Renault Kaptur Intense.

Как выделиться из серой однообразной массы автомобильного потока? Хороший способ — приобрести машину из лимитированной серии. Незамеченными вы точно не останетесь.

Под занавес года как раз такая машина появилась в гамме Renault: французы представили популярный кроссовер Kaptur в особом исполнении Intense. По ранжиру эта версия занимает промежуточное положение между модификациями Drive и Style. В версии Intense дебютировал новый для модели оранжевый цвет кузова — Orange Atacama. Вкупе с контрастной окраской крыши и отделкой корпусов боковых зеркал под карбон такой Kaptur неизменно будет в центре внимания.

Renault Kaptur. Цена в России — от 1 385 000 ₽

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В основе Каптюра лежит прочная и надежная модульная SUV-платформа нового поколения. В прошлом году французы поставили более короткую рулевую рейку и электроусилитель — управляемость на асфальте стала посочнее, а на разбитых «направлениях» руль не трепыхается в руках, чем грешили дорестайлинговые Каптюры. А главное достоинство — завидную плавность хода и энергоемкость подвески — машина не растеряла. По умению фильтровать неровности это шасси смело можно ставить в пример другим.

За стильные 17‑дюймовые колеса покупателям версии Intense доплачивать не придется. Они отлично гармонируют с высоким кузовом. Клиренс у Каптюра один из самых высоких в сегменте — 205 мм. С таким просветом можно смело сворачивать с асфальта.

Медиасистема EasyLink с 8-дюймовым сенсорным экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Мало того, она умеет обновляться «по воздуху», что в этом сегменте большая редкость. Не менее ценным видится наличие системы Renault Start, позволяющей запрограммировать запуск двигателя на определенное время. Вышел из дома, а машина уже прогрета.

В ходе недавнего обновления появилась регулировка руля по вылету, удобные подстаканники, более логично сгруппированные кнопки и переключатели. Принадлежность к версии Intense подчеркивает оранжевая прострочка на сиденьях и подлокотнике, такие же яркие накладки украшают и дефлекторы вентиляции. Среди важных дополнений — бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль с лимитатором, камера заднего вида с задними датчиками парковки.

Интерьер Каптюра выгодно отличается от многих одноклассников добротной отделкой передней панели из мягкого пластика.

Kaptur Intense подкупает нюансами. Например, качеством звука, которое обеспечивает аудиосистема Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. Рок-музыка, классика, джаз — что бы вы ни включили, будете довольны. Салон декорирован накладками под карбон, добавляющими настроения: в простых, нелимитированных модификациях таких не встретишь.

Вариатор Jatco JF016Е держит высокие нагрузки — затяжные подъемы в крутые горы и долгое буксование в грязи или глубоком снегу. В ходе наших испытаний «60 часов „За рулем“» вариатор показал очень большую надежность.

Версия с турбомотором (150 л с.) идет исключительно с трансмиссией CVT. Этот тандем делает Kaptur (что 2WD, что 4WD) быстрым и даже зажигательным — активным водителям понравится. И с экономичностью всё в порядке: средний расход 7,1 л/100 км в смешанном цикле для 4х2 (7,4 л/100 км для 4х4).

Базовый атмосферный двигатель 1.6 (114 л.с.) совмещается с 5-ступенчатой механикой либо с вариатором. Привод — только передний.

Фото: Renault