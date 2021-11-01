6 вещей, которых вы не знали о вариаторах

Любопытными деталями поделились специалисты японской фирмы Jatco.

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Полгода назад мы завершили ресурсный тест кроссовера Renault Arkana с турбомотором 1.3 и вариатором. После всех измывательств, включая циклические нагружения (например, 200 троганий в 30‑процентный подъем или 100 заездов на бордюр), при полной разборке вариатора мы не нашли существенных следов износа.

На этом судьба вариатора не закончилась. Его отправили в Японию, на фирму Jatco. Там агрегат исследовали еще более пристально — и подтвердили наш вердикт: он полностью жив и находится в отличной форме. А по ходу дела мы узнали от японского производителя любопытные детали.

С появлением Арканы, а потом и нового Дастера миф о неприспособленности вариаторов к бездорожью можно считать развенчанным.

1. Вариаторы для Renault — самые продвинутые

Jatco поставляет для российских Renault два типа вариаторов — CVT7 (он же 015) и CVT8 (код 016). Первый рассчитан на переднеприводные машины с мотором 1.6 и имеет дополнительную двухступенчатую планетарную передачу, расширяющую силовой диапазон. Второй работает с большими крутящими моментами турбомотора 1.3 и полным приводом.

Эти агрегаты у Jatco покупают многие фирмы, и каждой поставляется узел в той спецификации, которую просит заказчик. В случае с Renault это всегда «максимальная комплектация». Например, в расчете на большие нагрузки «реношный» 016‑й вариатор имеет масляный радиатор, измененные гидротрансформатор и блок клапанов, два дополнительных гидроаккумулятора для сглаживания пульсаций давления масла.

А вообще, с 1997 года, когда фирма Jatco первой выпустила серийный вариатор с металлическим ремнем, она сделала уже более 50 миллионов таких агрегатов.

Вариатор Jatco серии JF015E (СVT7) интересен компактными размерами, полученными благодаря применению двухступенчатой «планетарки». Появился он еще в 2009 году — все детские болезни давно излечены.

2. Гидротрансформатор — наше всё

Принято считать, что вариатор боится пробуксовки, резких стартов, больших нагрузок: ремень будет проскальзывать по шкивам и задирать их. Однако на входе в вариатор стоит гидротрансформатор, аналогичный классическим автоматам. Он не только обеспечивает плавное троганье, но и защищает ремень и шкивы от перегрузки.

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Контроллер следит за нагрузкой и меняет момент блокировки гидротрансформатора. Например, при аккуратном старте с места она произойдет примерно при 15 км/ч, а если жать газ в пол, то позже. Но это не повод рвать с места на каждом светофоре: подшипники, валы, корпус перегружаются при этом так же, как в обычном автомате или МКП, теряя ресурс.

На новом Дастере пошли еще дальше: ввели внедорожный алгоритм работы гидротрансформатора. Если водитель выбирает режим Lock полноприводной трансмиссии, гидротрансформатор остается распущенным вплоть до скорости 30–40 км/ч, в зависимости от степени нажатия газа. Тяга увеличивается, ремень и шкивы работают в комфортных условиях.

Перегрев, благодаря радиатору, маловероятен. Сколько мы ни лазили на Дастере в грязи, не смогли довести его даже до предупредительного сообщения, выскакивающего при температуре масла 127 ˚С. И при его появлении никаких ограничений в работу машины не вводится — защита от перегрева срабатывает только при 135–137 ˚С.

Вариатор JF016E чуть более молод — выпускается с 2012 года. Гидравлическая часть обходится всего лишь восемью клапанами.

3. Вариатор следит за дорогой

Глаз у него нет, зато есть данные о скоростях вращения всех колес, позволяющие косвенно вычислить коэффициент сцепления и степень пробуксовки. В зависимости от скорости машины и рассинхронизации оборотов передних и задних колес включаются защитные алгоритмы, сберегающие ремень и шкивы.

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Первым делом увеличивается давление масла, сжимающее половинки шкивов и как бы натягивающее ремень — вплоть до максимальных 60 бар. Затем контроллер начинает «играть» блокировкой гидротрансформатора, снижая нагрузку на шкивы и ремень.

И только если разница скоростей передних и задних колес достигает примерно 15 км/ч, уменьшается тяга двигателя. Причем это происходит лишь при скорости автомобиля больше 13 км/ч: выбираться из грязи «ползком» ничто не помешает, а гидротрансформатор, увеличивающий тяговый момент, даже поможет.

Устройство вариатора JF016Е (CVT8). 1. Корпус, внутри которого стоит гидротрансформатор. 2. Главная передача. 3. Планетерный редуктор, обеспечивающий передний или задний ход. 4. Корпус вариатора, снизу под ним — гидроблок. 5. Шкивы с гидравлическим механизмом управления и тяговый ремень. 6. Крышка

4. Вариаторы не очень любят Санкт-Петербург

Самой сложной ситуацией для вариатора (как и для любой трансмиссии) остается резкое, ударное изменение скорости вращения колес. Например, когда со льда, буксуя, вы попадаете на асфальт. Или не со льда, а с трамвайных рельсов — которых так много в Санкт-Петербурге. По статистике, в этом городе было несколько больше случаев задиров ремней и шкивов.

Поскольку не всякий водитель старается избегать таких ситуаций, максимальное противодействие им заложено в алгоритм работы вариатора. Например, гидротрансформатор распускается при интенсивном замедлении — характерном для торможения перед ямой или незамеченным «лежачим полицейским». В начале 2021 года благодаря измененной программе управления появилась новая «антизадирная» логика у вариатора серии 015. В «случае чего» зажимаются основные шкивы и распускается фрикцион планетарной передачи переднего хода: его как бы назначают слабым звеном, поскольку он приспособлен к этой роли лучше ремня и его шкивов.

5. Менять ли масло почаще?

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Официально Renault не рекомендует менять масло на протяжении всего срока службы вариатора — только если это посоветует дилер. Специалисты Jatco говорят о том, что замена масла может даже повредить агрегату — если при этой операции внутрь попадет хоть немного грязи. В отличие от многих конкурентов, в вариаторах автомобилей Renault сохранены масляные щупы, но и с ними надо быть осторожными — достаточно протереть его грязной тряпкой, как внутрь попадут совсем ненужные примеси.

Блок управления ведет «счетчик старения» масла, учитывая реальные нагрузки на вариатор, температуры и так далее. Самый профессиональный подход к смене масла — делать ее, только если этот счетчик достигнет 210 тысяч «условных единиц». Прочитать параметр можно диагностическим сканером — но, как показывает опыт, на накопление такого значения уходят годы.

6. Вариатор можно ремонтировать самому

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Один из главных плюсов вариатора — простота устройства. В нем элементарно меньше деталей: десятки шестерен и механизмы их переключения, имеющиеся в любой другой коробке передач, здесь заменяют ремень, два шкива и несложная гидравлика. Меньше деталей — значит, при прочих равных, и меньше вероятность поломки. Если переборка классического автомата в гаражных условиях — скорее нонсенс, то справиться с вариатором толковый механик сможет.

Хотя, конечно, есть и надежный вариант — обратиться к официальному дилеру. Отсюда и гуманные цены: работа по переборке вариатора со снятием-установкой редко оценивается больше, чем в 20 тысяч рублей . Понятно, что к этому придется добавить стоимость деталей, но их, опять же, здесь совсем немного. Поэтому «вариаторных» машин с большими пробегами опасаться не стоит — ремонтопригодность у них на высоте.

Вся правда о (не)надежности вариаторов — в этой публикации.

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Фото: Renault