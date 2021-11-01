6 вещей, которых вы не знали о вариаторах

Полгода назад мы завершили ресурсный тест кроссовера Renault Arkana с турбомотором 1.3 и вариатором. После всех измывательств, включая циклические нагружения (например, 200 троганий в 30‑процентный подъем или 100 заездов на бордюр), при полной разборке вариатора мы не нашли существенных следов износа.
На этом судьба вариатора не закончилась. Его отправили в Японию, на фирму Jatco. Там агрегат исследовали еще более пристально — и подтвердили наш вердикт: он полностью жив и находится в отличной форме. А по ходу дела мы узнали от японского производителя любопытные детали.
1. Вариаторы для Renault — самые продвинутые
Jatco поставляет для российских Renault два типа вариаторов — CVT7 (он же 015) и CVT8 (код 016). Первый рассчитан на переднеприводные машины с мотором 1.6 и имеет дополнительную двухступенчатую планетарную передачу, расширяющую силовой диапазон. Второй работает с большими крутящими моментами турбомотора 1.3 и полным приводом.
Эти агрегаты у Jatco покупают многие фирмы, и каждой поставляется узел в той спецификации, которую просит заказчик. В случае с Renault это всегда «максимальная комплектация». Например, в расчете на большие нагрузки «реношный» 016‑й вариатор имеет масляный радиатор, измененные гидротрансформатор и блок клапанов, два дополнительных гидроаккумулятора для сглаживания пульсаций давления масла.
А вообще, с 1997 года, когда фирма Jatco первой выпустила серийный вариатор с металлическим ремнем, она сделала уже более 50 миллионов таких агрегатов.
2. Гидротрансформатор — наше всё
Принято считать, что вариатор боится пробуксовки, резких стартов, больших нагрузок: ремень будет проскальзывать по шкивам и задирать их. Однако на входе в вариатор стоит гидротрансформатор, аналогичный классическим автоматам. Он не только обеспечивает плавное троганье, но и защищает ремень и шкивы от перегрузки.
Контроллер следит за нагрузкой и меняет момент блокировки гидротрансформатора. Например, при аккуратном старте с места она произойдет примерно при 15 км/ч, а если жать газ в пол, то позже. Но это не повод рвать с места на каждом светофоре: подшипники, валы, корпус перегружаются при этом так же, как в обычном автомате или МКП, теряя ресурс.
На новом Дастере пошли еще дальше: ввели внедорожный алгоритм работы гидротрансформатора. Если водитель выбирает режим Lock полноприводной трансмиссии, гидротрансформатор остается распущенным вплоть до скорости 30–40 км/ч, в зависимости от степени нажатия газа. Тяга увеличивается, ремень и шкивы работают в комфортных условиях.
Перегрев, благодаря радиатору, маловероятен. Сколько мы ни лазили на Дастере в грязи, не смогли довести его даже до предупредительного сообщения, выскакивающего при температуре масла 127 ˚С. И при его появлении никаких ограничений в работу машины не вводится — защита от перегрева срабатывает только при 135–137 ˚С.
3. Вариатор следит за дорогой
Глаз у него нет, зато есть данные о скоростях вращения всех колес, позволяющие косвенно вычислить коэффициент сцепления и степень пробуксовки. В зависимости от скорости машины и рассинхронизации оборотов передних и задних колес включаются защитные алгоритмы, сберегающие ремень и шкивы.
Первым делом увеличивается давление масла, сжимающее половинки шкивов и как бы натягивающее ремень — вплоть до максимальных 60 бар. Затем контроллер начинает «играть» блокировкой гидротрансформатора, снижая нагрузку на шкивы и ремень.
И только если разница скоростей передних и задних колес достигает примерно 15 км/ч, уменьшается тяга двигателя. Причем это происходит лишь при скорости автомобиля больше 13 км/ч: выбираться из грязи «ползком» ничто не помешает, а гидротрансформатор, увеличивающий тяговый момент, даже поможет.
4. Вариаторы не очень любят Санкт-Петербург
Самой сложной ситуацией для вариатора (как и для любой трансмиссии) остается резкое, ударное изменение скорости вращения колес. Например, когда со льда, буксуя, вы попадаете на асфальт. Или не со льда, а с трамвайных рельсов — которых так много в Санкт-Петербурге. По статистике, в этом городе было несколько больше случаев задиров ремней и шкивов.
Поскольку не всякий водитель старается избегать таких ситуаций, максимальное противодействие им заложено в алгоритм работы вариатора. Например, гидротрансформатор распускается при интенсивном замедлении — характерном для торможения перед ямой или незамеченным «лежачим полицейским». В начале 2021 года благодаря измененной программе управления появилась новая «антизадирная» логика у вариатора серии 015. В «случае чего» зажимаются основные шкивы и распускается фрикцион планетарной передачи переднего хода: его как бы назначают слабым звеном, поскольку он приспособлен к этой роли лучше ремня и его шкивов.
5. Менять ли масло почаще?
Официально Renault не рекомендует менять масло на протяжении всего срока службы вариатора — только если это посоветует дилер. Специалисты Jatco говорят о том, что замена масла может даже повредить агрегату — если при этой операции внутрь попадет хоть немного грязи. В отличие от многих конкурентов, в вариаторах автомобилей Renault сохранены масляные щупы, но и с ними надо быть осторожными — достаточно протереть его грязной тряпкой, как внутрь попадут совсем ненужные примеси.
Блок управления ведет «счетчик старения» масла, учитывая реальные нагрузки на вариатор, температуры и так далее. Самый профессиональный подход к смене масла — делать ее, только если этот счетчик достигнет 210 тысяч «условных единиц». Прочитать параметр можно диагностическим сканером — но, как показывает опыт, на накопление такого значения уходят годы.
6. Вариатор можно ремонтировать самому
Один из главных плюсов вариатора — простота устройства. В нем элементарно меньше деталей: десятки шестерен и механизмы их переключения, имеющиеся в любой другой коробке передач, здесь заменяют ремень, два шкива и несложная гидравлика. Меньше деталей — значит, при прочих равных, и меньше вероятность поломки. Если переборка классического автомата в гаражных условиях — скорее нонсенс, то справиться с вариатором толковый механик сможет.
Хотя, конечно, есть и надежный вариант — обратиться к официальному дилеру. Отсюда и гуманные цены: работа по переборке вариатора со снятием-установкой редко оценивается больше, чем в 20 тысяч рублей. Понятно, что к этому придется добавить стоимость деталей, но их, опять же, здесь совсем немного. Поэтому «вариаторных» машин с большими пробегами опасаться не стоит — ремонтопригодность у них на высоте.
- Вся правда о (не)надежности вариаторов — в этой публикации.
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Фото: Renault